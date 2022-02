Video del horror en Ucrania: un blindado ruso aplastó un auto con una persona adentro

Una fuerte escena que da cuenta de la cruenta realidad que se vive en Ucrania está conmocionando al mundo. Se trata de un video que muestra un gravísimo incidente ocurrido en las afueras de Kiev, en el distrito de Olobon. Un vehículo blindado ruso se desvió de la ruta y pasó sobre un auto -que quedó aplastado- y su conductor.

El evento fue capturado desde distintos ángulos por personas curiosas que enseguida registraron el momento.

Se supo, luego, que el conductor del sedan, un adulto mayor de acuerdo a lo que muestran las imágenes, aplastado por el vehículo blindado, salió ileso del ataque. El giro del tanque fue tan repentino que el conductor del auto no tuvo tiempo para maniobrar.

Vecinos y transeúntes que circulaban por la zona no tardaron en acercarse a asistir a la víctima para ayudarla a salir del auto. El hecho tuvo lugar mientras las tropas rusas avanzaban hacia la capital ucraniana.

The man whose car was rammed and crushed by alleged Russian strela has been rescued, Kyiv oblast#Ukraine pic.twitter.com/qqikd1Efel — Aleph א #IStandWithUkraine ???????? (@no_itsmyturn) February 25, 2022