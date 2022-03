Guerra Rusia-Ucrania: Putin afirmó que la operación "se realiza con éxito"

El presidente ruso, Vladimir Putin, dio un discurso en el que afirmó que la operación en Ucrania "se realiza con éxito". Además, denunció que las fuerzas de ese país toman rehenes y ocultan armamento militar en locaciones civiles.

Mientras se prolongan las conversaciones en Bielorrusia, Putin insistió en que la "operación militar especial" avanza "según lo planeado". Sostuvo que Rusia combate en Ucrania a los "neonazis" y a los "antirrusia" y agregó que "Ucranianos y rusos son un solo pueblo".

Por otra parte, acusó a las fuerzas de Zelensky de "tomar como rehenes a cientos de ciudadanos extranjeros, incluidos estudiantes", y de ocultar armamento militar en locaciones civiles como escuelas. En ese contexto, aseguró que los efectivos rusos dispusieron corredores humanitarios para que los civiles, pero son bloqueados por Ucrania.

Antes, Zelensky había afirmado que quiere negociar directamente con su Putin, alegando que es "el único modo de frenar la guerra" entre Rusia y Ucrania.

¿Existe la posibilidad de que Rusia se declare en default? Esta pregunta se la hacen inversores de todo el mundo ante el cariz de los acontecimientos y la magnitud y el efecto de las sanciones que se están ejerciendo sobre el gobierno de Putin, entre las que se destacan el congelamiento de las reservas de u$s640.000 y la paralización de los flujos de capital más allá de las fronteras. La respuesta dependerá de las circunstancias que vayan ocurriendo.

La preocupación también alcanza a las calificadoras de riesgo que desde el inicio de la invasión a Ucrania pusieron en revisión la nota de Rusia para bajarla a categoría de "basura".

A manera de ejemplo, Moody’s rebajó las notas a largo plazo de la Federación de Rusia sobre la deuda en moneda extranjera y nacional en seis escalones, pasándola de la categoría de inversión a la de alto riesgo especulativo.

La agencia explicó que la degradación en varios grados y el mantenimiento en revisión con la posibilidad de un mayor deterioro es "provocada por las severas sanciones impuestas por los países occidentales a Rusia, incluidas las sanciones contra el CBR y varias instituciones financieras importantes debido a la invasión militar de Ucrania".

En este contexto, los analistas fundamentaron que "el riesgo de desestabilización de los pagos de la deuda soberana es creciente, dada la severidad y coordinación de las sanciones, así como la existencia de serias dudas sobre la voluntad de Rusia de atender el servicio de su deuda".

Los analistas agregan que "La escala y la severidad de las sanciones anunciadas hasta el momento han superado las expectativas iniciales de Moody's y tendrán graves consecuencias para la solvencia del país".

Los inversores extranjeros quedaron atrapados en sus inversiones tanto en acciones como en bonos en rublos

Rusia y el posible default: inversores atrapados

En los últimos días los inversores extranjeros quedaron atrapados en sus inversiones tanto en acciones como en bonos en rublos -conocidos como OFZ-, después de que el banco central detuvo temporalmente el pago de cupones y el sistema de liquidación Euroclear dejó de aceptar activos rusos.

Cabe recordar que estos bonos cotizaban por encima de la par hasta días antes de la invasión, lo cual da una pauta de que los inversores se desentendieron de la concentración de tropas de Moscú en la frontera de Ucrania y de las advertencias de Estados Unidos sobre la inminencia de una invasión.

Pero en las últimas horas tomaron nota que el impago ya no es una perspectiva lejana, lo cual se refleja en el derrumbe abrupto de las cotizaciones que ahora rondan el 30%, con volúmenes negociados en niveles pocas veces vistos.

En igual dirección, la prima de riesgo de Rusia se ha disparado y los swaps de incumplimiento crediticio -derivados usados para asegurar la exposición- están en máximos históricos.

Los CDS que aseguran u$s10 millones de los bonos durante cinco años se cotizaban el lunes a unos u$s4 millones por adelantado y u$s100.000 anuales, lo que indica una probabilidad de incumplimiento de alrededor del 56%, según ICE Data Services, la principal cámara de compensación de CDS europeos.

Esta es la primera vez que los contratos no se cotizan en puntos básicos, y la novedad responde al hecho que los aseguradores habitualmente pasan a exigir el pago por adelantado cuando alcanzan alrededor de 1.000 puntos básicos, o cuando la percepción de riesgo de incumplimiento es inminente.

Existe la posibilidad de un mayor deterioro a la economía rusa "provocada por las sanciones impuestas por occidente"

El Banco Central pagó, pero no pagó

El miércoles el Banco Central abonó un cupón de bonos en rublos equivalentes a unos u$s98 millones, pero no está claro cómo los extranjeros podrán acceder al efectivo después de que prohibiera las transferencias a inversores del exterior, que aún no tienen en claro si esos títulos están en default o no.

Las restricciones podrían hacer que los inversores extranjeros que tienen bonos por unos u$s29.000 millones en la llamada deuda OZF no puedan cobrar los ingresos por sus tenencias, lo que aumenta el espectro del primer default de la deuda soberana rusa, por primera vez desde 1998.

"A menos que llegue a todos los tenedores, no pueden negar que es un default", dijo el miércoles Paul McNamara, administrador de cartera de GAM Investments, sobre el cupón. "No pueden decir que pagaron con ninguna convicción"

De ahora en más el próximo gran test corresponde a un vencimiento de la empresa estatal Gazprom, que debe afrontar un vencimiento de u$s1.300 millones el 7 de este mes.

El miércoles el Banco Central abonó un cupón de bonos en rublos equivalentes a unos u$s98 millones

El próximo vencimiento, en la mira

En cuanto a la deuda pública, la preocupación gira en torno del próximo vencimiento de los cupones de dos bonos, el próximo 16 de marzo por un total de 107 millones de dólares, al que se suma otro por u$s359 millones que opera a fin de mes. Pero el más gravoso es el primer pago de capital con fecha 4 de abril, por un total de 2.000 millones de dólares.

Un dato a tener en cuenta es que la mayoría de los eurobonos tienen un periodo de gracia de 30 días, por lo que Morgan Stanley calcula que el primer impago podría concretarse el 15 de abril, cuando expira el periodo de gracia en el cupón del bono de 2023.

Según Marcelo Assalin, jefe de deuda de mercados emergentes de la firma William Blair en Londres "Hay una incertidumbre muy importante en este momento, después de las sanciones aplicadas al banco central ruso y al Ministerio de Finanzas".

En igual sentido, tanto el banco de inversión JPMorgan como el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), que agrupa a bancos de casi todo el mundo, muestran su preocupación por el aumento significativo del riesgo de que Rusia se vea abocada a su primer impago de deuda externa.

La congelación de activos rusos ha reducido el monto disponible para realizar los pagos

¿Por qué hay dudas?

Si bien en teoría, Rusia dispone de amplias reservas para cubrir la deuda, en la práctica la congelación de activos ha reducido lo que el banco central tiene disponible para realizar los pagos.

A partir del enorme stock de reservas que administra el Banco Central de Rusia, cabe preguntar por qué se teme que no cumpla con sus compromisos.

La respuesta proviene del hecho que la congelación de activos ha reducido el monto disponible para realizar los pagos, a lo que se suma que la ejecución de los pagos será más complicada después de que las sanciones hayan limitado el acceso de Moscú a los sistemas de pago globales SWIFT.

Y, por último, la congelación de activos socava la capacidad de Rusia para defender su moneda, aumentando el costo del servicio de la deuda externa.

Sobre este punto, Dirk Willer, ejecutivo del Citi en Nueva York sostuvo que "La congelación de las reservas de divisas podría debilitar significativamente el rublo y aumentar los temores de impago de la deuda soberana y de las empresas".