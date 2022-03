Mario Ishii se equivocó de país y pidió un minuto de silencio por "los caídos en Croacia"

Mario Ishii, el intendente kirchnerista de José C. Paz, mostró su solidaridad con el país que está siendo bombardeado por Rusia. Pero en lugar de mencionar Ucrania dijo Croacia, lo que lo volvió viral

Al arrancar el discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante de su partido, Ishii, quien integró la comitiva oficial que se reunió con Vladimir Putin en Moscú a principios de febrero, no quiso dejar pasar la ocasión para referirse al ataque de las fuerzas militares rusas.

Lo que sorprendió a los que lo escuchaban (aunque no tanto para corregirlo) fue que su expresión de solidaridad con las víctimas de las bombas de Putin no aludió a Ucrania sino a un país que está a más de 1000 kilómetros de distancia. "Antes de empezar a hablar quisiera pedirles un minuto de silencio en busca de la paz y por los caídos en este momento en Croacia y la guerra que se está sucediendo hoy con Rusia. Por favor, un minuto de silencio", dijo el intendente del poncho rojinegro.

Ishii confundió a Ucrania con Croacia y fue viral

Los concejales cumplieron con el homenaje de pie. Ishii retomó el hilo de su alocución con un mensaje pacifista.

"En un mundo que está detrás de una guerra, que en esta época pensaba que no iba a estar más. En el siglo XX tuvimos varias. Tuvimos Afganistán, Libia. No fueron menores que esta, pero de ninguna manera pueden costar vidas decisiones de algún dirigente. Estoy totalmente en desacuerdo con las guerras. Citaría a la paz", dijo, antes de rogarle a uno de sus colaboradores: "Me sacás un poquito el aire, me va a matar".

Un minuto de silencio por los caídos en CROACIA. Definitivamente viven en otro mundo. pic.twitter.com/EVSrfOrIDz — Ramiro Tagliaferro (@rctagliaferro) March 3, 2022

Viral en redes

Su alusión a "los caídos en Croacia" despertó una ola de bromas en las redes, que encabezó el exintendente de Morón (Pro) Ramiro Tagliaferro. "Definitivamente viven en otro mundo", escribió, acompañando el video de la gaffe.

Croacia estuvo en guerra en los años 90 del siglo pasado, cuando después de la caída del Muro de Berlín estalló Yugoslavia, el Estado socialista que integraba junto con Serbia, Eslovenia, Macedonia, Bosnia, Kosovo, Montenegro.

Te puede interesar Rating: este programa provocó un fracaso histórico de eltrece

"Si me equivoco déjenmelo saber -les dijo a los concejales al terminar su discurso inaugural en el que detalló sus planes para el municipio en 2022-. Me estarán ayudando". Nadie pareció hacerle caso y decirle que rectificara su homenaje con una plegaria para los ucranianos en lugar de los croatas.