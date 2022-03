"Este es mi cuerpo": duras críticas de Vidal a quienes cuestionan su aumento de peso

La diputada del PRO, María Eugenia Vidal, sorprendió con una reflexión en sus redes sociales en torno a la obesidad e hizo referencia a las críticas que recibe en torno a los cambios físico en su peso, que se reflejan en su cuerpo.

"Este es mi cuerpo a lo largo de los años. En muchas etapas, tuve altibajos en mi peso, ligado a lo que estaba viviendo, que se reflejó en mi salud. No solo lo que me marcaba la balanza, sino también es como me sentía y cómo me daban los análisis, por ejemplo, de colesterol", inició Vidal, junto a una foto en la que compara su cuerpo durante cuatro años (2013, 2016, 20211 y 2022).

"Desde que soy adolescente tengo un problema con mi peso!, dijo Vidal

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, la exgobernadora afirmó: "Desde que soy adolescente tengo un problema con mi peso y hace 10 años me di cuenta de que tenía que cambiar algunos hábitos para estar saludable".

Aumento de peso, el foco de las críticas a Vidal

Asimismo, señaló que durante la última campaña electoral, el foco de las críticas hacia ella estuvo centrado en sus cambios físicos. "Durante la última campaña, en muchas ocasiones, noté que el foco no estuvo puesto en lo importante sino que la discusión pasaba por cuántos talles había aumentado, si la remera me quedaba apretada o si ese pantalón no me favorecía", tuiteó Vidal.

Y continuó: "Yo ya lo sabía, no era la primera vez en mi vida que mi cuerpo cambiaba, y esos comentarios solamente me hicieron sentir peor. Porque los comentarios, siempre llegan".

"En el Día Mundial de la Obesidad, quiero recordarles algo: todos los cuerpos son reales y detrás de cada cuerpo hay una persona, que sufre y siente la presión de cumplir con los 'estereotipos'", agregó.

"En todas esas fotos, mi cuerpo cambia, pero nunca dejé de ser yo. Quería aprovechar el día para compartir con ustedes esta reflexión", reflexionó la diputada en un posteo que ya cosecha una gran cantidad de likes.

Qué pasa con el aumento de peso en el país

El posteo de la exgobernadora llegó a raíz del Día Mundial de la Obesidad, una fecha que busca poner el foco en fomentar la alimentación saludable y el diseño de políticas públicas integrales para abordar el tema.

Según una encuesta realizada por Ipsos durante el año 2021, "el 40% de los argentinos aumentó en promedio unos 6 kilos", durante ese año, indicó a la agencia Télam Paola Harwicz, médica cardióloga y especialista en nutrición, integrante de la Fundación Cardiológica Argentina.

"La pandemia fue un factor determinante en el aumento de peso", aseguró la médica frente a los números cada vez más preocupantes.

Con un impacto negativo en la prevención de la obesidad, la pandemia de coronavirus estuvo asociada, en muchos casos, a cambios en los hábitos de alimentación, aumento del consumo de alcohol, alteraciones en el sueño y bajo nivel de actividad física.