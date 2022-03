El actor de El Hobbit y El Rey León murió en un bombardeo defendiendo a Ucrania

El actor ucraniano Pasha Lee, quien había participado de doblajes de films como El Hobbit y El Rey León, murió el domingo 6 en medio de un bombardeo ruso a la ciudad de Irpin en Ucrania.

Según informaron medios locales, el intérprete de 33 años se había unido a las Fuerzas de Defensa Territorial de las Fuerzas Armadas de Ucrania para defender a su país hace una semana. Incluso, en los últimos días había mostrado en sus redes cómo era su vida en pleno combate.

"Durante las últimas 48 horas tuvimos una oportunidad de sentarnos y hacernos una foto de cómo nos están bombardeando, y estamos sonriendo porque nos las arreglaremos y todo será Ucrania. ¡¡¡Estamos trabajando!!!", publicó en su cuenta de Instagram días atrás.

Hasta febrero, Lee estuvo al frente de un programa en en el canal Den TV y a lo largo de su carrera participó en las películas Shtolnya (2006), Zvychayna Sprava (2012), Shadows of Unforgotten Ancestors (2013), Selfie Party (2016), The Fight Rules (2017) y Meeting Of Classmates (2019).

Además, fue actor de doblaje en producciones populares a nivel global como El Hobbit y El Rey León. Según informó el New York Times, además del actor murieron cuatro civiles en el bombardeo.

Su fallecimiento fue anunciado por el Festival Internacional de Cine de Odesa en Facebook, y confirmada posteriormente por el canal de noticias local TSN. Mientras que la familia del actor tomó el control de su perfil en esa red social.

"La gente de la cultura debería hacer lo que mejor sabe hacer: cultura, no guerra", dijo a Insider Anna Machuh, directora ejecutiva del Festival Internacional de Cine de Odesa, en un comunicado tras la muerte de Lee. "Sin embargo, la guerra a gran escala lanzada por Rusia contra Ucrania el 24 de febrero cambió por completo la situación y la vida de todos los ucranianos".

"Pasha Lee es un verdadero héroe", continuó Machuh. "Desde los primeros días defendió a su país. Su muerte a manos de los ocupantes rusos es una gran pérdida para toda la industria cinematográfica ucraniana. Nunca nos recuperaremos y nunca olvidaremos su talento". "Si la guerra no termina hoy, habrá aún más de estas pérdidas", agregó Machuh.

"Después de todo, los representantes de la industria cinematográfica ucraniana partieron en masa para luchar contra el agresor. Mientras el mundo observa en silencio la guerra en Ucrania, nuestros directores, actores y productores continúan luchando contra el enemigo en su tierra natal a costa de su propias vidas".