Rating: ¿cómo fue el debut de la nueva grilla armada por Adrián Suar en eltrece?

Este lunes se lanzó la nueva grilla de programación de eltrece, en un nuevo intento de Adrián Suar por recortar la amplia diferencia que en febrero le sacó Telefé.

Al mediodía, Luis Otero en su regreso al noticiero de la señal del grupo Clarín marcó 7.4 puntos y fue lo más visto de la franja, aunque luego fue superado por el informativo de Telefe, con 7.6.

La versión vespertina de Los 8 escalones del millón rindió mucho a eltrece, porque levantó en un 70% sus números previos, aunque no logró imponerse a Telefe.

El ciclo de Guido Kaczka llegó a 6.2 puntos y Cortá por Lozano, con el regreso de Verónica Lozano, a 7.2. Los números de Telefe se recuperaron con Hercai, que marcó 9.6, llevándose gran parte de la audiencia de Kaczka, que terminó con 3.2.

Rating: el regreso de Darío Barassi

Una de las novedades del lunes fue el regreso de Darío Barassi al frente de 100 argentinos dicen en eltrece. Empezó en 3 puntos, llegó rápido a 5.4 y terminó en 6.3, aunque no le alcanzó para superar a la telenovela Zuleyha, que registó una cota máxima de 8.9.

Otra movida de Suar fue la emisión del primero de tres capítulos de una serie que protagoniza, Los protectores. Marcó 8.7, muy buenos números frente a Fugitiva, con 10.5, en Telefe. Luego, en la edición nocturna de Los 8 escalones del millón, estuvo cerca de empatar a MasterChef, que se impuso por 12.1 contra 11.6.

Verónica Lozano habló de su recuperación

"Tenía nervios como un debut y me monté de señorita otra vez". Así comenzó su intervención, Verónica Lozano en su programa "Cortá por Lozano" en Telefe. Desde su casa, la conductora dio detalles de su operación y de cómo se sintió días después de la compleja operación.

Lozano cayó 7 metros desde una aerosilla en un complejo de esquí es Aspen y sufrió serios daños en sus pies. "Me hicieron una incisión de cada lado que no la muestro y me pusieron tornillo, huesito de gente muerta y plaquita. Este pie duró tres horas y el otro dos horas la operación. Tenía los talones detonados, lo tomo con humor porque es mi estilo, pero es muy complicado. Ahora el cuerpo está en adaptación, son diez semanas de recuperación hasta que me pueda parar, vamos dos semanas", relató.

Y continuó, "cuando estoy sola y no hay gente estoy sin botas y con una media blanca para cuidarme y dejo respirar la herida, si todo va bien mañana (por este martes) me sacan los puntos. Lo que podría hacer en primera instancia sería pararme en el agua y ahí practicar".

Fiel a su buen humor, contó una anécdota: "algo simpático es que me dijeron que me tenían que hacer un test de embarazo, lo único que faltaba decía, doble milagro, no morí y estoy embarazada, pero no había chances".