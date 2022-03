Cambia la fecha del sorteo del sueldo de Milei: ¿cuándo es y a qué hora?

El economista Javier Milei informó que el 14 de marzo, a las 19, sorteará su sueldo correspondiente al mes de febrero a través de su cuenta oficial de Instagram. Esta vez será de 347.157,12 pesos. A la iniciativa ya se registraron más de 1.950.000 personas desde inicios de año a través del sitio oficial.

El sorteo, que estaba programado para el jueves 10, se cambió de fecha por el tratamiento en el recinto del acuerdo con el FMI.

Desde La Libertad Avanza comunicaron las bases y condiciones del sorteo, con el objetivo de informar de manera clara el funcionamiento de la iniciativa y su transparencia.

Cómo puedo participar del sorteo

La forma de registrarse al sorteo es a través del sitio oficial creado a tal fin. Una vez que se ingresa se debe completar la información personal de un formulario. Es importante tener en cuenta que las personas inscriptas para sorteos anteriores continúan participando. El requisito clave es ser mayor de edad.

Milei decidió que sortearía todos sus sueldos porque "no quiere ser financiado por el robo"

¿Por qué Milei sortea su sueldo?

Cuando anunció su decisión de llevar adelante los sorteso de su salario como diputado nacional, Javier Milei explicó que la idea tiene que ver con su "visión filosófica".

"Para mí, cobrar impuestos es un acto violento. El Estado le saca a la gente por la fuerza. Yo no quiero ser financiado por el robo", afirmó.

"No me parece un gesto de populismo", dijo Milei, y agregó: "No estoy diciendo que otros (diputados) no tengan que cobrar. Yo quiero renunciar a mi dieta y para eso hay que modificar la ley. Dado que este dinero me llega a mí, yo lo devuelvo".

"No quiero ser financiado por el robo", sostuvo Milei.

Cómo darse de baja del sorteo

Los organizadores del sorteo explicaron que una vez finalizado cada evento, los datos de los anotados seguirán almacenados, con la única finalidad de que todos los inscriptos continúen participando todos los meses.

En caso de que alguien desee que su información sea eliminada de la base de datos, se debe enviar un correo a [email protected].

Además, los datos de los ganadores son eliminados de la base de datos luego de que se les entrega el premio. No obstante, nada impide que puedan volver a anotarse.

Quién ganó el último sorteo

Tal como lo había prometido, el diputado nacional Javier Milei volvió a sortear su sueldo. Esta vez, el premio fue de 369.828 pesos y participaron 1.740.801 personas de todo el país.

¿Quién ganó? El afortunado se llama Jonatan Lewczuk, es de Lanús, provincia de Buenos Aires, y dijo ser un fanático seguidor del economista libertario. Reveló que es productor audiovisual y afirmó que utilizará los casi 370.000 pesos para saldar deudas y adquirir materiales de trabajo.

A través de la cuenta oficial de Instagram del economista, el sorteo lo realizó Karina Milei, junto a la presencia del escribano Juan Alberto Pannullo, quien certificó tanto la base de datos como todo el procedimiento. Los datos parciales del ganador fueron publicados en el mismo instante de haberse realizado junto a los últimos tres dígitos de su documento y de su número de celular.

Al conocerse la identidad del vencedor del sorteo, Milei se comunicó directamente con él: "Es un montón. Estoy lleno de alegría, no entra en mi. Te sigo a morir. Yo soy productor audiovisual y estoy lleno de deudas. La realidad es que me vino al pelo, es un momento para mejorar lo que tengo. Todavía no entiendo, me vino en el momento justo", dijo el ganador del sorteo al diputado.

Sin demoras: menos de una hora después del sorteo, el ganador recibió la transferencia del premio.

Lewczuk contó que, por vivir en la provincia de Buenos Aires, no pudo votar a la lista de La Libertad Avanza, pero que "volví loco a mi hermano para que lo vote ya que tiene domicilio en Capital".

"Lo sigo desde el momento cero, es un tipo transparente. Un tipo que tiene palabra es para seguirlo. Me reía que el ganador anterior era K, mirá que así a pesar de todo se le puede dar a cualquiera", comentó.

Milei sostuvo que "el dinero que nos quitan a los pagadores de impuestos vuelven a los propios pagadores de impuestos. Nos roban y acá devolvemos lo que es suyo. Viva la libertad carajo".

En la anterior ocasión, el sorteo había sido por $205.000 y el ganador había declarado ser kirchnerista. No obstante, valoró que Milei cumpliera su palabra al llevar adelante el sorteo.