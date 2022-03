Murió Gerardo Rozín: el emocionante brindis con el que se despidió en su último programa

Gerardo Rozín murió este viernes a los 51 años luego de atravesar una grave enfermedad.

El conductor estuvo alejado de sus actividades laborales y se encontraba en su casa rodeado de su entorno más cercano.

La despedida de Gerado Rozín de La Peña de Morfi

En el último programa de "La Peña de Morfi" de 2021, que se emitió el 26 de diciembre, al momento del cierre, Gerardo Rozín hizo un sentido brindis de despedida y agradecimiento tanto para sus compañeros, su familia, como para la audiencia del programa.

"Pensaba mientras venía para acá que, por algunas razones, el brindis personal por primera vez me lo guardo. ¿Por qué? Porque lo tengo bien. Es lindo tener el brindis bien. Lo tengo bien. Quiero a los que me quieren. Me quieren a los que quiero. Lo saben. Voy derecho al laburo", inició su discurso acompañado de Jesica Cirio y el equipo completo del ciclo.

Al instante, continuó: "El brindis lo divido en tres partes. Mientras venía para acá pensaba, eso no estaba entre los tres, pero espero que entre. Soy un tipo que no tuve nunca un fin de semana. Nunca. Comencé a trabajar a los 15 años en un diario y en los diarios se usaba tener franco viernes y sábados o domingos y lunes. Desde entonces, y no hay queja, porque me ha ido bien en la vida. Vivo de lo que me gusta. Cero queja es cero queja, es solo un comentario".

Gerardo Rozín hizo un emotivo brindis durante el último programa de La Pena de Morfi

Y siguió: "Mis hijos nunca me vieron un fin de semana completo. Porque cuando no fue una cosa, fue otra. Yo hace más de 30 años que trabajo y nunca tuve un fin de semana, salvo las semanas de vacaciones. Hoy entendía que yo trabajo para una gente que disfruta de una manera distinta. Yo disfruto tratando de que disfruten".

Qué había dicho Gerardo Rozín sobre su enfermedad

En noviembre del año pasado, el responsable de ciclos como Gracias por Venir; Esta noche, libros; y Morfi, todos a la mesa había hablado sobre su estado de salud de ese momento. Entonces, había aludido a la licencia que se había tomado del programa de Telefe al poco tiempo de iniciarse en marzo la nueva temporada del exitoso programa.

Gerardo Rozín había informado que se tomaría una licencia por su condición de salud

"Me voy a tomar una licencia. Ando con un tema de salud que, afortunadamente, pinta bien", aseguró en esa oportunidad, antes de ausentarse por un mes. "Falté cuatro semanas, tuve un tema de salud. Primero me tomé el tiempo para entender porque no entendía muy bien qué me estaba pasando. Si tuviera que sintetizarlo, te diría que viví, realmente, momentos de mucha preocupación. Afortunadamente, hasta ahora, salió todo extraordinario", le contaba a este medio. "Estoy bien", sumaba.

Te puede interesar Preocupación por la salud de Gerardo Rozín: aseguran que su cuadro es "delicado"

En esa misma charla, el conductor confesó que tuvo miedo, pero prefirió mantener ese aspecto de su vida lejos de lo mediático. "No comento en público detalles que, quizás, no le conté a mi familia, pero estoy bien. Pero sí, tuve miedo, me pegué un susto", se limitó a decir, para luego poner el foco en lo bien que le hizo retomar Morfi, donde fue recibido con cariño por su compañera Jésica Cirio, los músicos y el equipo de producción.