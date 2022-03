Generación Zoe sigue sumando "víctimas", ahora en el fútbol: un director técnico denunció que Cositorto le debe plata

El ex director técnico de Huracán Néstor Apuzzo reveló ser otra "víctima" de Generación Zoe y Leonardo Cositorto,el empresario al que la justicia le embargó sus bienes y por el que pidió una orden de captura internacional. Era el entrenador de Zoe Athletic Club, uno de los clubes del holding acusado por estafa piramidal. Sin embargo, apenas estalló el escándalo el equipo fue desafiliado y el proyecto se desmoronó por completo

"Cositorto me debe plata, desde diciembre estábamos armando el equipo", reveló Apuzzo.

Apuzzo se puso en funciones inmediatamente, junto a los hermanos Rodolfo y Diego Graieb hace algunos meses. "VAMOS POR TODO. Vinimos a impulsar los talentos de Villa María y la región, a través del deporte. Impulsamos a los talentos para que sus sueños sean una realidad. Hagámoslo juntos,en Zoe Somos Familia porque Juntos Somos Más Grandes", decía la descripción del proyecto encabezado por Cositorto.

Sin embargo, a diferencia Deportivo Zoe, el otro equipo fundado por Cositorto, el proyecto nunca prosperó.

El entrenador dos veces campeón con Huracán se siente una "víctima" más de Cositorto y Generación Zoe

Zoe Athletic Club murió antes de nacer

Visiblemente conmocionado por el mal trago que le toca atravesar, Apuzzo dialogó con el programa radial TTSports y dio su versión de los hechos: "No llegué a firmar mi contrato con Athletic Club ZOE. Estaba sin trabajo y me llevó el profe López. Llevamos 9 jugadores, jugamos y ganamos un amistoso. Parecía todo perfecto. Yo a Cositorto no lo conozco. Solamente le vi la cara al presidente del club por una presentación que se hizo".

El ex entrenador dos veces campeón con Huracán (Copa Argentina 2014 y Supercopa Argentina 2015) confesó que, desde un primer momento, no se vio cómodo en la institución: "Me llamó la atención cuando llegué, porque nunca me devolvieron los viáticos de lo que gasté en ir en camioneta".

Luego, comentó cómo se dio el desafortunado desenlace de su relación con Zoe: "Un jueves, López y Graieb me dicen que tenían una reunión con esta gente, porque no nos estaban pagando y hace día y medio no contestaban".

"Al otro día nos desayunamos que imputaron a todos. Ellos, en Villa María, eran los que manejaban todo lo de las criptomonedas. Nos fuimos del hotel y a la tarde nos dijeron que estaban prófugos y no se iban a hacer más cargo del club", relató el director técnico.

Apuzzo, trabajando para Zoe Athletic Club, junto a Diego Graieb y Nazareno Brindisi

Zoe Athletic Club "parecía Disney"

Apuzzo comentó que tanto él como su principal colaborador, Nazareno Brindisi, están "dolidos" por la situación ya que se sienten "damnificados de esto".

"El error fue mío, porque confié en alguien que no conocía. La idea era que nos vaya bien y después poder ir a dirigir a Europa, porque tienen clubes en Andorra y en otros lados".

Además, tiempo atrás Diego Graieb también se hizo hecho eco del final del proyecto y sostuvo que Zoe AC "en un momento parecía Disney".

El club llegó a estar inscripto para disputar el torneo Apertura de la Liga Villamariense de Fútbol, aunque el cierre de Generación Zoe en Villa María hizo que cesara sus actividades y terminó siendo apartado del certamen.

Tiempos felices: así se anunciaba el proyecto Zoe Athletic Club

Generación Zoe: Cositorto y su relación con el fútbol

Cositorto, dueño del holding, acusado de promover estafas piramidales, logró tener un vínculo particular con el fútbol. Además de la creación de dos equipos, gerenció encubiertamente a Deportivo Español y mostró presencia en clubes como Cañuelas y Chacarita. A su vez, tuvo figuras que promocionaron su empresa, como el caso de Ricardo Caruso Lombardi.

Sobre este último punto, existe una fuerte polémica sobre el rol de Cositorto y Caruso Lombardi en Español. La semana anterior, se filtraron documentos donde ambos habrían adquirido porcentajes de los pases de los futbolistas profesionales, sumado a otros negocios vinculados al marketing y a la promoción de la marca.

Si bien hubo "beneficiarios" en esta historia, como el caso de Caruso Lombardi, también hay perjudicados, como el caso de Néstor Apuzzo, ex coordinador de divisiones inferiores y entrenador campeón con Huracán.

El entrenador, además, comentó las diferentes promesas con las que llegó a Córdoba: "Fue una experiencia muy fea".

Cositorto logró tener un vínculo particular con el fútbol. Creó dos equipos y gerenció encubiertamente a Deportivo Español

Luego, aprovechó para diferenciarse nuevamente de la situación contractual de Caruso Lombardi, que hasta compartía porcentaje de jugadores con Zoe: "Me buscaron porque soy alguien medianamente público, pero nunca me vinieron a hablar de contrato, ni nada. Por ese lado estoy aliviado de no tener ninguna relación directa con estas personas".

"Cositorto me debe plata. Desde diciembre que estábamos armando el equipo, llevando pibes de Capital", concluyó.