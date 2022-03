Rating: ¿quién ganó en el nuevo clásico de la noche, Pampita vs Vicuña?

En la noche del lunes, eltrece y Telefe pusieron en marcha dos grandes producciones con las que buscarán adueñarse de los números del horario estelar.

Por un lado está El primero de nosotros, que marca la vuelta de la ficción nacional a Telefe; y por el otro, El hotel de los famosos, el certamen conducido por Carolina "Pampita" Ardohain junto al "Chino" Leunis.

La competencia enfrenta, aunque en dos formatos distintos, al ex matrimonio entre Pampita y el actor chileno Benjamín Vicuña, protagonista principal de El primero de nosotros.

Poco antes de las 22, Telefe estrenó el primer episodio de la serie protagonizada por Vicuña y Mercedes Funes y su rating inicial fue de 13.7. Pocos minutos después, ese valor se ubicó en los 14.6, y llegó a poco más de los 15 puntos para alcanzar un pico de 16.1.

Los 8 escalones del millón dio batalla a esa propuesta, con un rating que durante varios momentos osciló entre los 13 y los 14 puntos.

En la señal rival, El hotel de los famosos comenzó su emisión a las 22.15, con un rating que estaba en el orden de los trece puntos, pero que fue aumentando paulatina y pasando por 13.6, hasta llegar a un valor de 14.6.

De esa manera, ambos canales se encuentran ahora ante el reto de mantener y aumentar el rating de sus nuevos ciclos ante las propuestas que ya están instaladas en los hábitos televisivos del público.

Benjamín Vicuña encabeza El primero de nosotros.

El hotel de los famosos comenzó entre competencias y chicanas

Ala hora pautada, comenzó una de las grandes apuesta de eltrece para este 2022: El hotel de los famosos. El certamen inició su emisión y presentó varios platos fuertes. Por un lado, una compleja prueba de destreza física y trabajo en conjunto; y por el otro, la primera nominación, que estableció algunas rivalidades iniciales.

En el comienzo del programa, Pampita se encargó de presentar a los 16 famosos que estarán en la competencia. Con todos reunidos delante de ella, la modelo explicó cuáles serán algunas de las dificultades que enfrentarán los concursantes, contó que al final de cada semana habrá un eliminado y anunció que el ganador se hará acreedor de 10 millones de pesos. Y remarcó: "Ser huéspedes o ser staff va a depender exclusivamente de ustedes".

A continuación, presentó a cada uno de los especialistas que se ocupará de coordinar a los jugadores en las distintas áreas. Entonces, aparecieron en escena Gabriel Oliveri, el gerente del hotel; Christian Petersen, el jefe de cocina; Juan Miceli, el encargado de jardinería; y José María Muscari, el coach de convivencia, quien -al momento de tomar la palabra- dijo: "Voy a tratar de estar cerca de ustedes para ayudar a organizar la desorganización de nuestras emociones".

Luego, los famosos entraron al establecimiento para familiarizarse con el hotel y sus particularidades (que incluye la prohibición a utilizar celulares y redes sociales).

Entonces, llegó el turno de la primera prueba; y Pampita les anunció que, para eso, se iban a dividir en dos equipos establecidos por la producción. Luego la modelo, junto al "Chino" Leunis, su co-conductor, explicaron: "En este campo de juego se va a definir quienes van a ser huéspedes y quienes van a trabajar duro". De esa manera, el equipo ganador se convertiría en huésped y el perdedor, en staff del lugar.

El desafío consistió de una prueba inicial de ingenio, y otras de fuerza y resistencia. A lo largo de varias postas, los jugadores de ambos equipos procuraron quedarse con el premio mayor, hasta que el equipo naranja resultó victorioso.

Perdedores y ganadores se ubicaron en sus respectivas zonas, pero la sorpresa llegó cuando Leunis anunció que, entre los miembros del staff, se llevaría adelante la primera nominación; por lo cual, cada uno de los ocho famosos del grupo derrotado tuvo que decir a quién le daba un punto. El más votado entraría en zona de riesgo.

Todos comenzaron a dar sus puntajes, y Pato Galván era quien más acumulaba. Sin embargo, cuando fue el turno de Kate Rodríguez, la bailarina votó a Militta Bora. Con mucha bronca e impulsivamente, la cantante también la nominó, aunque no se percató que, en caso de haberle dado su voto a Galván, ella misma se hubiera salvado, y votando cómo votó, termino por exponerse. Con ese fallo garrafal, llegó a su fin la primera entrega del reality.

Por el momento, falta ver el rol de los coordinadores de área y el modo en el que se desenvolverán en el juego. Pero, en su debut, el ciclo mostró algunos de sus principales ingredientes, como las rivalidades y fricciones de todo tipo, estableciendo nominaciones cara a cara y desafíos que estimulan a la competencia. Con una identidad que se nota muy influenciada por Gran Hermano (y otros ciclos fundacionales del reality en la Argentina, como El Bar), El hotel de los famosos comenzó finalmente su camino.

El primero de nosotros: un debut emotivo

Este lunes por la noche, en la pantalla de Telefe, comenzó una de las ficciones más esperadas del año: El primero de nosotros. Benjamín Vicuña, Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes son los protagonistas de esta historia que, en su primer capítulo, logró conmover y emocionar con la crudeza de su sinopsis.

Todo comienza con la presentación de estos seis amigos que deberán enfrentar una dura realidad juntos. "La vida es una carrera llena de obstáculos, haya salido el sol o esté lloviendo, cada vez que salgo a correr me enfrento a mis pensamientos, el aire me pega en la cara y sin que pueda evitarlo corro agitado por ellos. Pienso en el destino, pienso en la gente que quiero, porque en este camino de la vida nunca estamos solos", anuncia la voz en off de Santiago Luna (Vicuña), un psicólogo de 41 años, separado y padre de una adolescente de 16 cuya vida cambiará en un segundo.

"Somos fuertes y somos frágiles, tengo en claro que cada uno de nosotros corre su propia carrera tratando de llegar a su meta ideal. A veces no sabemos quienes somos ni todo lo que podríamos llegar a ser, pero la carrera de la vida tiene eso, no se detiene. El tiempo es como un tren del que no podemos ni queremos bajar", continúa reflexionando el hombre, que pocas horas después será diagnosticado con un tumor cerebral terminal.

El grupo se completa con Jimena Rauch (Krum), una mujer muy desenvuelta que está a punto de casarse, Nicolás Torres (Castro), un hombre libre al que se lo ve disfrutar de relaciones pasajeras y un buen estilo de vida, Valeria Perell (Aruzzi), quien está determinada a ser madre soltera y se frustra al enterarse de otro intento fallido de inseminación, Ignacio "Nacho" Reinoso (de Santo), esposo y padre de dos hijos atormentado por una verdad que ni él termina de asumir, y Soledad González (Funes), casada con un hombre que no se hace cargo del hogar y madre de un niño pequeño.

En el grupo que tienen en WhatsApp, Los sospechosos de siempre, acuerdan juntarse a cenar para pasar un buen rato. Después de una velada llena de chistes y anécdotas de aquellas que se repiten siempre, Luna comienza a sentirse mal y termina desmayándose en el restaurante.

Todos sus amigos lo acompañan hasta el hospital, en donde se enteran de la triste noticia. Luna sufrió una "cefalea como estallido severa, de comienzo agudo" que termina en un diagnóstico devastador tras una resonancia magnética: un tumor cerebral.

La médica Karina Pereyra (Carola Reyna), es la encargada de comunicarles a todos lo que sucede: Santiago tiene un tumor en el cerebro. Desconsolado, el grupo se pregunta los pasos a seguir. Si bien la recomendación por la edad del paciente, la zona en donde se encuentra el tumor y las características que tiene indican que deberá someterse a una operación, todos deben tener en claro que se trata de una enfermedad terminal y que es muy difícil hablar de cuanto tiempo puede quedarle.

Mientras Santiago duerme en la terapia intensiva, sus amigos lloran y se consuelan entre sí antes de regresar cada uno a su hogar para vivir el duelo en la intimidad. Grupo Soporte es el nuevo grupo de WhatsApp en donde están todos menos Luna y que servirá no solo para mantenerse informados, sino también para consolarse entre ellos.

Pereyra es clara con Luna: estos tumores pueden estar desde siempre y manifestarse de repente. Los médicos intentarán que viva el mayor tiempo posible, pero el diagnóstico es complicado.

Tras juntar fuerzas, Jime, Nico, Nacho, Vale y Sole visitan a su amigo en el hospital. "Que de algo sirva toda esta mierda que me está pasando", les dice Santiago desde la cama, antes de contarles el sueño que tuvo la noche anterior. "Corría y corría, iba sonriendo porque sabía que estaba corriendo gracias a ustedes. Me di cuenta que todos tenemos metas por cumplir, sueños", relata. "Independientemente del tiempo que tengamos, poder ser la mejor versión de nosotros mismos. Si esta es mi carrera, les pido que me acompañen. Váyanse de acá pensando que quieren para sus vidas, piensen que se pueden morir mañana. Si yo voy a ser el primero de nosotros, les pido que no me abandonen hasta llegar a la meta", culmina.