HSBC Argentina presentó Mujeres al Mundo 2022 con propuestas innovadoras

A sala llena en el Planetario de Ciudad de Buenos Aires, más de 250 asistentes de cargos jerárquicos coincidieron en la importancia de lograr que más mujeres en el planeta alcancen su máximo potencial a través de capacitación; networking; mentorías; conectividad y servicios financieros

Y este compromiso fue asumido por Mujeres al Mundo (MaM) sin pausa desde hace tres años. Se trata de una comunidad de negocios que en poco tiempo logró consolidarse junto a importantes aliados del mundo empresarial y ONG y ya cuenta con más de cuatro mil mujeres unidas en un propósito claro en primera persona: "queremos más mujeres líderes en el planeta".

La apuesta del HSBC a convocar en el Planetario fue un éxito que cumplió los objetivos. Fue el escenario perfecto para la metáfora del networking como constelación de estrellas, simbolizadas en cada una de las mujeres presentes. Para muchos, fue el primer encuentro post pandemia lo cual le dio un toque de fiesta y valor extra y facilitó encuentros personales generando proyectos ahí mismo.

Distintos oradores se subieron al escenario a lo largo de la noche. "Nuestro foco estuvo siempre en mujeres en su rol dentro de la economía productiva y ayudarlas a cumplir sus sueños", explicó Patricia Bindi – Directora de Banca de Empresas en HSBC Argentina y cofundadora de Mujeres al Mundo, al inicio del encuentro.

"En HSBC estamos convencidos del aporte fundamental que realizan las mujeres dentro de la economía productiva. En el último año Mujeres al Mundo se consolidó como la comunidad de negocios más sólida del mercado centrada en mujeres de negocios, a quienes queremos ayudar a cumplir sus sueños", agregó.

En sintonía con la búsqueda de un triple impacto (social, económico y ambiental) HSBC Argentina anunció durante el encuentro una nueva línea de préstamos que puede aplicarse a financiar proyectos que reduzcan la emisión de la huella de carbono; prefinanciar exportaciones, ofrecer adelantos de capital de trabajo o comprar bienes de capital entre otros. Con plazos de 90 días hasta cinco años, y una tasa de interés desde TNA 28,50%, las clientas MaM podrán obtener hasta $200 millones para su proyecto.

Novedades MaM 2022

Julia Bearzi, Directora Ejecutiva Endeavor Argentina presentó la alianza HSBC Argentina con Endeavor y el programa Acelerar Creadoras de Negocios, que se trata de un programa intensivo de aceleración de negocios liderados por argentinas enfocado en el crecimiento global de emprendimientos. "Esta nueva propuesta complementa las clases magistrales que se iniciaron en 2021 y contará con mentorías para acompañar a emprendedoras, mujeres líderes con potencial para expandirse y llevar sus negocios al siguiente nivel", contó Bearzi.

Juan Marotta, CEO de HSBC, Patricia Bindi, directora de la Banca de Empresas HSBC, junto a ejecutivas de Endeavor, Mercer, Avon y Ucema, entre otras.

No sólo se habló de liderazgo femenino sino que Cecilia Giordano, CEO Mercer y Directora de Level UP lideró un particular ejercicio que invitó al auditorio completo a conectarse con sus emociones, y con su respiración desafiando a entender si el cuerpo es un habilitador para emprender o poner un freno al ejercicio de un liderazgo transformacional. La recepción del público fue muy interesante y se comentó que "este tipo de dinámicas se están incorporando cada vez más en ámbitos de trabajo, fue un momento innovador en la agenda de la noche impulsada por el HSBC Argentina".

Por su parte, Ana Cecilia Álvarez, Directora Ejecutiva Fundación Avon habló de redes y que para construirlas y sostenerlas "hacen falta anclajes y en nuestra alianza con HSBC queremos que ninguna mujer se quede atrás".

El encuentro se caracterizó por ser distendido y participativo. En varias oportunidades mujeres del público tomaron el micrófono para expresarse. María Laura Faría, Presidenta de Voces Vitales Argentina, por caso, viajó desde Córdoba para asistir y agradecer personalmente al HSBC por apoyar las acciones de la ONG e impulsar en 2022 el programa que brindará herramientas para la gestión de sus redes profesionales, y generar estrategias para hacer un uso efectivo y eficiente del networking.

El cierre fue emotivo: excelentes bailarinas representaron con movimientos suaves un texto conmovedor, la diversidad femenina y la fuerza y el valor de crear una comunidad.

Te puede interesar Guerra de Malvinas resumen: qué pasó el 2 de abril de 1982

Si estás interesadas en saber más sobre Mujeres al Mundo, podés hacerlo haciendo clic aquí