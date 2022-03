Los mayores arrepentimientos de Bill Gates: el empresario explica por qué no repetirlos

Bill Gates, magnate de los negocios, cofundador de Microsoft, inversor y filántropo, en el mundo de los negocios y en su vida personal, reconoció que cometió algunos errores y que tomó decisiones tardías, lo que le generó grandes arrepentimientos.

Uno de los mayores arrepentimientos de Bill Gates salió a la luz en una entrada de su blog, Gates Notes, de mediados de 2019 (a través de CNBC Make It).

El cofundador de Microsoft reveló con total sinceridad que desearía haber usado sus habilidades para ayudar a la gente necesitada mucho antes, lo más pronto posible".

"Estos días he invertido mucho tiempo pensando en cómo la tecnología puede ayudar a la gente más pobre del mundo a mejorar sus vidas. Pero, echando la vista atrás, desearía haber empezado este camino mucho antes".

En 2000, Bill Gates y Melinda French Gates crearon la Fundación Bill y Melinda Gates. Es actualmente la fundación privada más grande del mundo. Bill y Melinda son los miembros más generosos: sus donaciones ya han superado los 38 millones de dólares.

Una de las misiones de la Fundación es asegurar educación y salud a gente joven, además de ayudar a las personas más necesitadas a salir de la pobreza o luchar contra enfermedades infecciosas.

Además, Gates es cofundador de The Giving Pledge, una organización que anima a otros multimillonarios a donar la gran mayoría de su riqueza para luchar contra la pobreza o la desigualdad.

Pese a que ahora mismo su faceta benefactora es innegable, Gates deseó haber usado antes sus habilidades técnicas para garantizar un bienestar global.

"La gente que tenemos un trasfondo científico, tecnológico, matemático... tenemos mucho que ofrecer al mundo, tanto en salud como en desarrollo".

Animarse a dar el paso

Su entrada en el blog tenía como objetivo precisamente servir de toque de atención a todas las personas que podrían forjar una diferencia a gran escala, pero que no se atreven todavía a dar el paso:

"Quiero animar a desarrolladores de software, inventores, científicos... a considerar cómo usar sus habilidades para luchar contra la desigualdad", escribía Gates en su blog. "Descubrirán que recompensa, y mucho. Tienes la oportunidad de aprender de gente muy capaz como granjeros, médicos, líderes... mientras creas herramientas para empoderarles".

Así que si no quieres arrepentirte al alcanzar la madurez, reflexiona seriamente en cómo puedes marcar la diferencia en este mundo. De lo contrario, cuando te des cuenta de que has dejado de lado tus valores, puede que ya sea muy tarde.

Y no uses "Es que no soy bueno como Bill Gates" como excusa. Como bien concluye este filántropo, no necesitas tener grandes habilidades tecnológicas para ayudar: solo debes contar con ganas de resolver problemas, obstáculos y conflictos.

"A veces lo que realmente marca la diferencia son las ganas de aprender sobre un problema y usar tus talentos para ayudar a resolverlo".

Otros arrepentimientos y lecciones de vida de Bill Gates

Aunque esta fue la ocasión en la que Bill Gates fue más directo y claro sobre sus arrepentimientos, a lo largo de sus muchas apariciones, entrevistas y comentarios en redes sociales, este multimillonario ha ido insinuando otras lecciones de vida que es importante que apliques si quieres llegar a tus 80 años sintiendo plenitud y satisfacción.

Por ejemplo, Gates es un friki total de Reddit, el megaforo en inglés por excelencia. No solo es famoso por participar en el Amigo Invisible de cada Navidad, sino que de tanto en cuanto se deja caer por ahí para responder a cualquier tipo de pregunta.

En su tercera entrevista grupal de Reddit, que tuvo lugar en el ya lejano 2015, un usuario aprovechó la ocasión para preguntar a Gates si se arrepentía mucho de algo. De nuevo, este respondió con mucha honestidad:

"Me siento muy estúpido por no saber otras lenguas. Hice latín y griego en el instituto y sacaba dieses, y supongo que eso ayudó a mi vocabulario, pero desearía saber francés, chino, árabe. Sigo esperando tener tiempo para estudiar alguna de estas. Quizás francés porque parece ser la más fácil. Me sorprende que Mark Zuckerberg aprendiera mandarín con tanta efectividad. Increíble".

En la cultura empresarial estadounidense, se suele esperar que el trabajador sepa hablar en inglés y poca cosa más. Gates, como muchas otras personas en ese entorno, seguramente se sintió muy cómodo al no tener que aprender obligatoriamente otro idioma. Pero a la larga esa comodidad se ha convertido en arrepentimiento.

Aprovechar el momento y las oportunidades

Aquí la lección puede generalizarse más todavía: aprovecha cualquier momento y oportunidad para aprender algo, no solo un idioma. Más allá de los beneficios evidentes (si aprendes piano, sabrás tocar el piano), el aprendizaje constante garantiza que tengas siempre una mirada abierta, flexible, tolerante y sabia.

¡Pero no te quedes hasta las tantas de la noche aprendiendo! En la misma charla grupal en Reddit, Gates explicó que se arrepiente de haber cultivado el mal hábito de quedarse hasta tarde leyendo. "No te vayas a acostar tarde aunque el libro sea emocionante. Aún estoy trabajando con este problema".

Dicho de otro modo: ayudar a los demás o extender tu conocimiento son buenos objetivos vitales, pero no dejes que se antepongan a tu bienestar general. Cuida tu cuerpo y tu mente para llegar a los 80 satisfecho con tus logros, cierto, pero también lo más sano posible.

Pero Reddit no es la única red social que Gates visita con frecuencia. Si se le pregunta por Twitter, a veces el multimillonario responde.

Consejos o reflexiones de Gates a tener en cuenta

Precisamente en primavera de 2017, Gates sorprendió a sus seguidores con una serie de tuits con consejos o reflexiones que él habría deseado haber tenido en cuenta a los 20 años, cuando todavía estudiaba.

Por ejemplo, el cofundador de Microsoft explicó que muchos jóvenes se arrepentirán para toda la vida si no aprovechan su etapa educativa para realizar conexiones de calidad, que tengan un impacto positivo.

"Rodéate de gente que desafíe tus ideas o creencias, que te enseñe, que te empuje a ser la mejor versión de sí mismo".

Y su recomendación final está un poco ligada al de irse a dormir lo más pronto posible, aunque la novela esté en la mejor parte: asegúrate de cuidar tu energía. Aprende a invertir tus fuerzas y descubre qué te ayuda a reponerlas. Así disfrutarás al máximo y podrás ayudar a los demás todo lo posible.

"Este es un momento impresionante para vivir", dijo Gates en 2017 (esto en 2022 quizás es más cuestionable)". "Espero que con todo lo que he dicho saques el máximo partido a tu vida".

Actuar lo antes posible para ayudar a los demás, aprender al máximo, cuidar tu salud, establecer conexiones de calidad y aprovechar sabiamente tu fuerza: si sigues estas lecciones de Bill Gates, llegarás a la cúspide de tu vida totalmente libre de arrepentimientos, desdichas y pesares. O con menos de las esperadas.