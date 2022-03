Manuel Antelo invierte millones en Uruguay y dice : "Argentina es una pena, podría ser Canadá o Australia"

El empresario argentino lleva casi una década viviendo en Uruguay, y tiene inversiones como grupo Santa Rosa, Car One y la tienda deportiva Decathlon

En una entrevista con el diario El Observador, el empresario argentino se definió como un "emprendedor por naturaleza", y comparó el gobierno de Lacalle Pou, que "está haciendo las cosas bien", con Argentina donde "el modelo no funciona".

"Para que haya inversión tiene que haber confianza, que es lo que yo tengo acá", afirmó.

"Uruguay va a tener muchos años de crecimiento y se va a mejorar mucho la calidad y el nivel de vida de la gente"

Antelo destacó la estabilidad de Uruguay, el respeto entre los políticos y la continuidad de las políticas, pese a haber tenido gobiernos tanto de izquierda como de derecha. "Nosotros estamos invirtiendo acá para muy largo plazo y el hecho de que no se cambien las políticas es fundamental", afirmó.

En otro fragmento de su entrevista con el diario uruguayo, el empresario argentino radicado en ese país se refirió al Gobierno de Lacalle Pou: "está haciendo las cosas muy bien", dijo. Y agregó: "Hay obras por todos lados y de todo tipo. El tema es que el próximo gobierno siga con una línea que sea amistosa con la inversión. Crucemos los dedos. Si siguen así, Uruguay va a tener muchos años de crecimiento y se va a mejorar mucho la calidad y el nivel de vida de la gente".

Sobre Argentina

Consultado sobre su visón sobre Argentina, dijo "es una pena porque es un país que tiene todas las posibilidades de ser Canadá o Australia. Tiene riqueza, tiene gente capaz, emprendedora, educada, pero no funciona".

El empresario aseguró que "el problema es que hoy nadie invierte"

Para Antelo, el país tiene un problema político que podría resolverse poniéndose de acuerdo en una línea y siguiendo el modelo uruguayo. "Y cuando viene el próximo presidente que no de vuelta todo y cuando venga otro tampoco. Eso va a hacer que la gente pueda invertir".

Te puede interesar La empanada es un clásico argentino pero no nació aquí: así es su apasionante historia

El empresario aseguró que "el problema es que hoy nadie invierte" y destacó el rol de la inversión privada como creador de riqueza: "la empresa pública o el trabajo público no lo es. Es burocracia; no crea riqueza. Para que haya inversión tiene que haber confianza que es lo que yo tengo acá. Argentina viene de una decadencia desde hace 70 años, es un modelo que no funciona. Entonces hay que atacar las bases del modelo y decir: ‘Bueno, ¿hacia dónde queremos ir?´ Si sigue así, va a seguir expulsando gente. Uno ve argentinos por todos lados", enfatizó.