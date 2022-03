Rating: Vicuña gana con la ayuda de Fugitiva

Este miércoles 30 de marzo, Telefe y eltrece volvieron a disputarse el rating de la noche. El horario estelar comenzó con Telefe Noticias con 12,2 puntos de audiencia, mientras que Telenoche se mantuvo segundo con 7,6 puntos. Fugitiva mantuvo el liderazgo en Telefe, con un pico de 14,7 puntos, y fue el programa más visto del día.

El primero de nosotros se disputó el liderazgo con el programa de Guido Kaczka, con un pico máximo de 14,5 puntos. Los 8 escalones del millón se ubicó segundo, con un pico de 13,5 puntos.

MasterChef Celebrity venció al concurso de eltrece, con un pico de 13,1 puntos. El hotel de los famosos no lideró en ningún momento, pero consiguió una fuerte subida de audiencia, con picos de 12,2 puntos.

Otro programa sale de la grilla de Telefe y se viene un estreno

Una semana después de finalizar su edición, este domingo se despide Por el mundo, el programa de Alejandro "Marley" Wiebe donde tuvieron protagonismo su hijo Mirko y los invitados especiales.

Con un recorrido por Europa y los Estados Unidos, el conductor tuvo un ciclo rendidor que terminará este domingo a las 21.15 hs, y se prepara para las grabaciones de La voz argentina, cuya nueva temporada comenzará en mayo.

Los fines de semana de Telefe recuperarán PH Podemos Hablar, con fecha tentativa para el 9 de abril y también se agregarían los especiales de MasterChef la revancha, en la previa de las últimas galas de MasterChef Celebrity.

Andy Kusnetzoff está listo para la nueva temporada de PH Podemos Hablar y Telefe ya comenzó a promocionar la nueva temporada. El conductor traerá cambios al nuevo ciclo que se convirtió en un clásico de los fines de semana.

En los últimos años, el ciclo mantuvo una fuerte competencia con La noche de Mirtha, a cargo de Juana Viale en eltrece, y este año, es una incógnita la grilla del canal.

Telefe tomó esta decisión sobre Denise Dumas

Flor de equipo sigue generando dolores de cabeza a Telefe. Tras la renuncia a la conducción de Florencia Peña, Denis Dumas tomó las riendas del programa hasta que los directivos del canal encuentren el nombre indicado y definitivo.

Ángel de Brito reveló que la modelo será la conductora por más tiempo del que se había previsto: "Denise Dumas seguirá al frente de 'Flor De Equipo' diez días más. Se retrasa la llegada de Georgina nuevamente", expresó el periodista en su cuenta de Twitter. Georgina Barbarossa asumiría desde el lunes la conducción del ciclo de Telefe, pero no será así.

Tras las repercusiones de los rumores vertidos en los programas de chimentos, fue la propia Denise Dumas quien salió a desmentir problemas con Nancy Pazos: "Ella me escribió cuando pasó esto que salió al aire, al toque me escribió. Yo no me hago cargo ni de lo que digan, ni de lo que hablen los demás", comentó la modelo.