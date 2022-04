Generación Zoe: Interpol informa que el juez Héctor Yrimia sigue prófugo en Dubai

Hasta el momento había trascendido que el ex juez de instrucción porteño se había entregado, pero en las últimas horas se supo que sigue prófugo

El ex juez de instrucción porteño Héctor Yrimia, quien es considerado el ideólogo judicial de la organización Generación Zoe, nunca se entregó en Interpol Dubai, tal como había informado su defensa la semana pasada. Es por eso que se puede decir que sigue prófugo, dado que sobre él pesa un pedido de captura internacional.

El ex magistrado tiene una visa para residir en los Emiratos Árabes Unidos, donde vive con su familia desde el año pasado. Días atrás, se había difundido información sobre la presunta extradición de Yrimia, quien -de acuerdo a lo que hasta ese momento se creía- se había entregado en Interpol Dubai. No obstante, de acuerdo a lo que se pudo saber, no está detenido y sigue prófugo.

El exfiscal federal y exjuez de Instrucción de la Ciudad de Buenos Aires tiene actualmente un pedido de captura internacional que fue pedido por la fiscal de Instrucción de Villa María Juliana Companys. Yrimia está imputado por asociación ilícita y estafa, dado que en su estudio jurídico se confiscó material relacionado al caso Generación Zoe.

Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe, está en la cárcel cordobesa de Bouwer

Al mismo tiempo, el CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, se encuentra en la cárcel de la localidad cordobesa de Bouwer, que está ubicada a 20 kilómetros de la capital provincial. Allí espera ser indagado por la justicia por presunta "asociación ilícita" y "estafas reiteradas".

De acuerdo a lo que se sabe hasta el momento, se espera que la fiscal llame a Cositorto entre el viernes de esta semana y el lunes próximo. Según consta en la investigación preliminar, el caso tiene como víctimas a ahorristas defraudados mediante el sistema que se conoce como ponzi o piramidal.

Generación Zoe: qué pena podría recibir Leonardo Cositorto

Este martes llegó detenido a la Argentina Leonardo Cositorto, el CEO de Generación Zoe, quien se encontraba en República Dominicana. Cositorto está acusado de dirigir un conglomerado de empresas que habrían ejecutado una millonaria estafa piramidal a través de un esquema Ponzi, con miles de damnificados en el país. De comprobarse ante la Justicia esas acusaciones, se enfrenta a una pena mínima de tres años de prisión y una máxima de diez años.

Leonardo Cositorto estuvo prófugo en el Caribe, desde donde daba charlas por Zoom

Cositorto estuvo prófugo un mes en el Caribe y ahora deberá enfrentar las acusaciones. La semana pasada fue detenido en la localidad de Juan Dolio, al este de Santo Domingo. Este martes, en tanto, llegó al país esposado por efectivos de la policía y fue trasladado a Villa María, Córdoba, donde quedará detenido hasta que la Justicia realice la indagación.

Cositorto fue imputado la semana pasada por supuestas maniobras de estafa por la Justicia federal porteña. De acuerdo con la información oficial, el empresario junto con otras siete personas acordaron "asociarse para cometer ilícitos indeterminados, simulando ser una empresa de la fachada ‘Zoe’ y ‘Al Coaches SAS’, dedicada al dictado de cursos de coaching, mentoring, trading entre otros".

Generación Zoe: qué pena le cabe a Cositorto

Además, el empresario es investigado por defraudación en otras causas. La justicia tendrá que investigar si a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como esquema Ponzi o estafa piramidal, además de otros posibles delitos como captación de ahorro no autorizada y manipulación del mercado", tal como denunció la ONG Bitcoin Argentina y otro denunciantes.

La orden de detención fue expedida contra Cositorto el pasado 21 de febrero por el Juzgado de control y faltas de Villa María, de Córdoba.

En el mismo se detalla que los delitos que se le acusan son "asociación ilícita y estafa", que se aplican a las disposiciones de la legislación penal que reprimen los delitos en los artículos 210 y 172 del Código Penal de la Nación Argentina. En el documento se detalla que la pena máxima aplicable es de 11 años de prisión, que va conforme con el Capítulo II de los delitos contra el orden público.

En el artículo 172 del capítulo IV del Código Penal habla sobre las "estafas y otras defraudaciones" y se establece que "será reprimido con prisión de un mes a seis años de prisión el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño".

En el caso del artículo 210 se indica lo siguiente: "Será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión".

Generación Zoe y Cositorto: la detención

Te puede interesar Termo Stanley: cuál es el precio del original de 1 litro y el blanco

Cositorto fue detenido en República Dominicana por personal de Interpol y de la policía de ese país el lunes pasado. Estaba alojado en un hotel de Juan Dolio. De acuerdo con los trascendidos, había ingresado ilegalmente en Dominicana, según informó en un comunicado de prensa el Ministerio Público Fiscal de Córdoba en su momento.