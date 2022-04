Visa de Estados Unidos: consejos para pasar con éxito la entrevista en consulado o embajada

Ir a una embajada o consulado de Estados Unidos en cualquier lugar del mundo para solicitar una visa de no inmigrante pone nervioso a cualquiera.

No importa que quieras una visa de turista, estudiante, trabajador temporal o, incluso, de periodista, los funcionarios consulares miran con lupa todas las solicitudes de visas de no inmigrantes y durante la entrevista no dan puntada sin hilo.

Todos los que han pasado por estas famosas entrevistas saben que siempre es mejor prepararlas con anticipación para lograr la emisión de la deseada visa. Y no importa cuál es tu país de origen, en todas la embajadas y consulados de EEUU se sigue el mismo protocolo y las mismas técnicas de entrevista, que suelen ser de no más de tres minutos, indicó el sitio elnuevoherald.

Para lograr una visa de no inmigrante de EEUU hay que prepararse para la entrevista con el funcionario consular en su país de origen.

Visa de Estados Unidos: consejos para pasar con éxito la entrevista

Hay varias reglas que hay que entender para afrontar una entrevista de este tipo. Según la ley de Estados Unidos, todos los solicitantes de visas de no inmigrantes se consideran inmigrantes potenciales. Es aconsejable contestar a las preguntas del funcionario consular, teniendo en cuenta que la entrevista va dirigida principalmente en esa dirección.

Como ya sabes que la regla número uno de los consulares es detectar a toda persona que tenga la intención de querer quedarse a vivir en territorio estadounidense, lo primero que tienes que demostrar en la entrevista es que tienes razones para regresar a tu país de origen.

La idea para tener éxito en la entrevista es demostrar que tienes más razones para regresar a tu país que para permanecer en EEUU. Cuántas más circunstancias tengas que te unan a tu lugar de residencia, mejor.

De acuerdo al sitio elnuevoherald, durante la entrevista, el oficial te preguntará sobre si tienes contrato de trabajo, familia, perspectivas financieras en tu país, inversiones, incluso, si heredarás en futuro.

Por si acaso le surgen dudas sobre tu visa, ten a mano documentación como el contrato de trabajo, el libro de familia, la cuenta bancaria, la hipoteca de la casa, entre otros documentos. El funcionario se dará cuenta rápidamente.

En el caso de los estudiantes, el funcionario puede preguntarles sobre intenciones específicas como si tienen alguna promesa de trabajo en su país cuando regresen de estudiar en EEUU o sobre familiares y amigos. También, les suelen preguntar sobre los objetivos educativos, calificaciones, planes a largo plazo y las perspectivas de carrera en su país de origen.

Hablá en inglés

Tienes que tener siempre en cuanta que la entrevista es en inglés. Antes de la entrevista, es aconsejable practicar conversación con alguien. Lo más importante es que el oficial vea que le pones mucho empeño, indicó el sitio elnuevoherald.

Las entrevistas para las visas de no inmigrante de EEUU no duran más de tres minutos.

Si eres estudiante y vienes a EEUU a estudiar un curso de inglés intensivo, prepárate para explicar lo útil que es para ti hablar inglés en tu país de origen y las oportunidades laborales futuras que te ofrece este idioma.

Las entrevistas son breves y los documentos aportados no pueden ser extensos

Conocé bien los requisitos de la visa

Para explicar qué vas a hacer en EEUU y cuál es el propósito de tu viaje, es importante conocer bien los requisitos de la visa a la que aspiras.

En el caso de que seas estudiante tienes que saber describir bien el programa de estudios al que piensas asistir. Es muy difícil convencer al oficial consular de que no piensas inmigrar si no sabes detalles de lo que realmente estás planeando estudiar o en que lugar del mapa está esa universidad o centro de estudios.

Si eres un trabajador temporal, te preguntarán cuál es el trabajo específico que piensas realizar en EEUU y cuánto tiempo necesitas para llevarlo a término.

Respuestas cortas

Las preguntas de los funcionarios consulares son directas para poder tomar decisiones rápidas durante los dos primeros minutos. Su decisión depende de la impresión que recibe del solicitante.

Esperan respuestas claras, cortas y al punto. No des rodeos para contestar, pueden llegar a pensar que no sabes exactamente qué decir y que estás tratando de encontrar una respuesta.

Hay que tener en cuenta que debido al gran volumen de solicitudes que se reciben, los funcionarios consulares también se sienten presionados por el tiempo disponible para hacer una entrevista rápida y eficientemente.

Aporta documentación

Las entrevistas son breves y los documentos aportados no pueden ser extensos. Los oficiales necesitan ver con un vistazo qué es el documento presentado y qué significa. Los documentos extensos no se pueden evaluar rápidamente y ellos tienen el tiempo limitado.

No todos los países son iguales

Al solicitar hay que tener en cuenta que los peticionarios de países con problemas económicos y políticos o de países donde muchos estudiantes han permanecido como inmigrantes en EEUU, tendrán más dificultades para obtener una visa.

Simplemente espera que te hagan más preguntas de lo habitual.

Trabajo

Cuando te pregunten sobre tu visa de no inmigrante que te permite trabajar temporalmente dentro de EEUU, el objetivo principal de tu respuesta siempre ha de ser el propósito de la visa solicitada.

Respecto a las visas de trabajadores permanentes, los solicitantes de la visa EB-1 tienen que ser capaces de demostrar alguna aptitud extraordinaria en el campo en el que aplique: ciencias, artes,educación, negocios o deportes. Los profesores e investigadores sobresalientes han de demostrar su reconocimiento internacional. Y ejecutivos o personas con puestos de mánager de multinacionales también han de aportar sus respectivas pruebas.

Los solicitantes de la visa EB-2 deben aportar el título posgrado o aptitud excepcional. Los que opten a una visa B-3, llevarán sus documentos como profesionales, trabajadores especializados o las que requieran su categoría. Los que aplique a una visa EB-4 se ceñirán a sus pruebas como "inmigrantes especiales", incluidos ciertos trabajadores religiosos, retirados de organizaciones internacionales, entre otros. Y los inversionistas que opten a la visa EB-5, aportarán pruebas de inversión por $1 millón o $500,000.

Los representantes de la prensa extranjera, la radio, el cine o de otros medios de información extranjeros que soliciten una visa I, han de dejar claro que su intención es hacer el trabajo solicitado y regresar a sus países de origen.

Para pasar con éxito la entrevista para una visa O-1, tienes que demostrar al funcionario habilidades extraordinarias por aclamación nacional e internacional, y que vienes temporalmente a EEUU para continuar trabajando en el área de su habilidad extraordinaria.

Actitud positiva

En el caso de que el funcionario te deniegue la visa, no entres en discusión alguna. Es mejor pedir al diplomático una lista de los documentos que necesitas para volver a solicitar la visa.