Turistas peruanas no pueden creer lo barato que es comer y comprar en Buenos Aires: el video estalló en redes

La devaluación del peso argentino respecto al dólar ha hecho que muchos turistas de otros países elijan venir a la Argentina ya que se encuentran con precios mucho más económicos que en otros lugares.

Esto se debe, en parte, a que en la Argentina, la inflación del 2021 fue del 50,9%. En este año, solo en abril la inflación -según el INDEC- fue del 6%, por encima de las proyecciones de la mayoría de los analistas del mercado. Con ese porcentaje, la inflación del primer cuatrimeste del año alcanzó a 23,1%. En tanto, la inflación interanual (de los últimos 12 meses) llega al 58%. Este último dato es el peor que se tiene registrado desde el año 1992, treinta años atrás, cuando en enero el acumulado anual había sido del 76%.

Frente a esto, unas jóvenes peruanas que tienen un canal en YouTube, decisidieron viajar a Buenos Aires y comprobar qué tan económico es viajar y estar en la capital argentina.

¿Es barato estar en Buenos Aires?

La devaluación del peso sigue creciendo respecto al dólar

Dos youtubers provenientes de Perú vinieron de viaje a la Argentina y subieron un video a su canal Misiasperoviajeras en el que, además de mostrar su recorrido por distintos lugares de Buenos Aires, mostraron lo barato que sale venir como turista a esta ciudad. Los precios que dan, al igual que el tipo de cambio, son de febrero, en donde un dólar blue estaba a 200 pesos.

En primer lugar, las jóvenes se refirieron al peso argentino y a su devaluación frente al dólar. "Nos ha impactado muchísimo cuánto puede rendir el dólar aquí en la Argentina. Pero, hay un truco. Existen dos tipos de cambio: uno es el dólar oficial y el otro el dólar blue. El dólar oficial es el que encuentras en lugares como los bancos, las casas de cambio en aeropuertos, negocios y alojamientos. El dólar blue es el que se cotiza fuera de estos lugares oficiales, en el mercado negro", dicen en el video.

Y agregan: "Lo interesante es que no es ilegal. Todos saben que existe y es el que siempre te sugieren usar. Por eso nuestro primer consejo es que traigas efectivo aquí a la Argentina e intenta no utilizar la tarjera de débito o crédito porque si la utilizas, te estarán haciendo el cambio por el dólar oficial que es la mitad del dólar blue".

"¿Por qué es tan barato venir a Argentina?", se preguntan, tras lo que argumentan que "Argentina lleva varios años en una crisis económica que hace que su moneda esté cambiando constantemente. Vinimos en el 2019 y en esa época, por un dólar nos daban 40 pesos. Ahora es casi 5 veces más".

El primer precio al que se refieren al de los transportes: "Cuando salen del aeropuerto, van a tener dos opciones. Una es tomar un auto por aplicativo, que son Uber, Cabify o Didi. Uber es la más cara. El precio en una hora como las 8 de la mañana, desde el aeropuerto de Ezeiza hasta el centro de la Ciudad, tiene un precio aproximado de 1.620 pesos (equivalente a 8,16 dólares) y en Didi, 1.550 pesos. La otra opción es tomar un transfer, que es el bus de TiendaLeón que te lleva desde el aeropuerto hasta Puerto Madero. Ese está 1.000 pesos por persona (5.04 dólares)".

En cuanto a los precios de la comida, se refieren en primer lugar a un desayuno en Las Violetas, en Almagro. "Nos hemos pedido un desayuno americano cada una que vale 1.160 pesos (5,84 dólares) y trae de todo: medialunas, tostadas, jugo de frutas, café con leche", relatan. Y dan valores de lugares para comer al paso como La Choripanería, en donde un choripán clásico costaba en ese momento 350 pesos (1,76 dólares) y en El Hornero, donde las empanadas estaba a un valor de 180 pesos cada una (0,90 dólares).

Comprar en Buenos Aires o en Uruguay: ¿cuál es más barato?

"Los precios al consumidor de Buenos Aires son 41,39% más bajos que en Montevideo", dijo el youtuber Woker

Hace unos días, el youtuber uruguayo Woker también se había asombrado de lo barato que estaban los precios en Buenos Aires y había comparado lo que es vivir en Argentina con los costos de vivir en Uruguay, teniendo en cuenta los salarios de cada país

"Lo primero que hicimos al llegar fue hospedarnos. Llegamos a una hora nocturna y ahí los precios no me parecieron mucho más baratos que en Uruguay. En un hotel hasta me quisieron cobrar 87 dólares más IVA", comenzó narrando el joven. "Y terminamos quedándonos en una habitación para tres personas que pagamos 12.000 pesos la noche, que son unos 55 dólares. La zona que elegimos fue Palermo", agregó.

"La primera noche fuimos a comer y ahí fue el primer encontronazo con los precios: pedimos un combo en una hamburguesería que nos costó 1.000 pesos argentinos, unos 5 dólares. Esto mismo en Uruguay nos sale 15 dólares, unas tres veces más. No lo podía creer", advirtió el youtuber.

Pero eso fue solo el principio: "Al otro día fuimos al KFC. Ahí nos llamó la atención que estaban aún más baratos. Vimos combos por 449 pesos, es decir 2,25 dolares. Terminamos comiento 7 personas por 17,5 dólares. Es decir unos 700 pesos uruguayos".

En cuanto al motivo que genera esto, el joven aseguró que no es solo el problema de la caída del valor del peso argentino sino que en Uruguay los precios están carísimos.

Posteriormente, dio tres tips para los uruguayos que quieran venir a la Argentina. "En primer lugar, no pagues con tarjeta", acosejó. "Si pagás con tarjeta, te toman el precio del dólar oficial, entonces vas a necesitar más dólares para llegar a la misma cantidad de pesos argentinos. Hay que llevar dólares. Y lo segundo, hay que cambiarlos en cuevas. Tercer consejo, que no lleves dólares chicos. Llevá dólares de 100, los más chicos te lo cotizan más bajo".

Finalmente, se refirió a los salarios de cada país: "En cuanto a salario, a través de la página Numbeo, comparás que un salario promedio en Uruguay es de 709 dolares, mientras que en Argentina, es de 381 dólares".

Te puede interesar El plazo fijo "calesita": cómo funciona el mecanismo que promete una rentabilidad anual del 90%

Y dio algunas diferencias de índices: "Los precios al consumidor de Buenos Aires son 41,39% más bajos que en Montevideo; los precios de alquiler, un 40,72% más económicos; los precios de los restaurantes, un 42,49% más baratos, y el poder adquisitivo en la Ciudad es de un 8,33% menor que en la capital uruguaya", concluyó.