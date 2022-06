Javier Milei estuvo en Laferrere: "La Matanza es la metáfora del fracaso de la casta"

Sin difusion ni convocatoria previa, Javier Milei visitó el centro comercial de Laferrere, corazón del partido de La Matanza. Allí dialogó con comerciantes, trabajadores y vecinos. La recorrida tuvo lugar a siete días de la clase abierta que dará el viernes venidero en el estadio de El Porvenir, en Gerli.

Durante la caminata, Milei recibió incontables muestras de descontento por la situación actual y fuertes críticas hacia la dirigencia política. Los vecinos no solo manifestaron su enojo hacia los políticos en general, sino que también fueron recurrentes los cuestionamientos al Intendente, Fernando Espinoza, a quien acusan de "abandonar" el municipio.

"La Matanza es la metáfora del fracaso de la casta. Una clase política nacional, bonaerense y municipal, que abandonó a su gente para enriquecerse y llenarse los bolsillos", dijo el economista y precandidato a Presidente.

"Parece que los números nos están dando tan bien que, obviamente, si bajamos al territorio ya no solo se preocupan los de Juntos por el Cambio, sino del otro lado también, y por eso Espinoza nos bajó el acto que teníamos previsto hacer en Isidro Casanova. Es una vergüenza. Es censura, como también la sufrimos en Mendoza, impulsada por el señor Cornejo. Y en Jujuy Gerardo Morales nos volteó una presentación". Para Milei, "la casta tiene miedo, y por eso recibimos ataques y operaciones permanentemente".

Junto a Milei estuvieron, entre otros funcionarios, los diputados porteños, Ramiro Marra y Oscar Zago; su hermana Karina Milei; y la vicepresidenta del Partido Libertario nacional, Lilia Lemoine.

"Estoy a favor de la libre portación de armas", dijo el diputado Javier Milei, de La Libertad Avanza, al ser consultado sobre si cree que esa es una manera eficaz para que el ciudadano se defienda ante la inseguridad. Sus dichos tuvieron lugar tras la muerte de 19 niñas y niños, de entre 8 y 10 años, y de dos adultos en el tiroteo ocurrido en una escuela primaria de Texas, Estados Unidos, país donde el uso de armas por parte de civiles está permitido y causa una gran polémica.

"Como adherente a la teoría y a la evidencia empírica, cuando vos a una actividad le bajás el costo y aumenta el beneficio, esa actividad se expande", comenzó a argumentar Milei. "Cuando prohibís el uso de armas, los delincuentes por más que lo prohíbas, las usan igual. Aumentan los beneficios esperados y aumenta la delincuencia. Estoy a favor de la portación libre de armas", aseguró.

Milei defendió la libre portación de armas de fuego por parte de la ciudadanía

El legislador libertario, invitado al programa Verdad y consecuencia de TN, explicó así su teoría de por qué los ciudadanos deberían ir armados. Ya en abril, en diálogo con LN+, Milei había defendido el uso de las armas. "En los lugares donde la gente anda calzada, la delincuencia baja. Si el delincuente no ve nada negativo a la hora de asaltarte, entonces está subiendo su beneficio. A los que le tengan miedo, que no se calcen, pero nadie le puede decir a otro cómo puede defenderse".

Además, dijo que "hay que liberar el mercado de armas" y consultado sobre cómo se podría controlar que no haya tiroteos como el sucedido en abril en el metro de Nueva York, contestó: "No se puede controlar la acción humana y eso es lo que genera daño: el control. Ya verá la Justicia cómo hace".

Por otra parte, Milei había dicho que está "en contra de la pena de muerte" ya que el liberalismo "se basa en el derecho a la vida y la libertad". Y esgrimió: "La pena de muerte no cambia nada. Cuando comparás la delincuencia entre un estado donde hay pena de muerte y otro donde no la hay, no varía. Esto es porque los jueces que eran duros originalmente, cuando hay que aplicar la pena, se vuelven laxos".