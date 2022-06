La CGT alerta sobre la escalada de inflación: apunta al Gobierno, a los empresarios y a la oposición

Más allá de la reapertura de las paritarias y la baja conflictividad sindical, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a reuniones urgentes ante la escalada inflacionaria. Y lo que en principio podía ser una marcha contra los formadores de precios, la central obrera está pensando en un acto o movilización donde además de apuntarle a los empresarios, reclamará acciones más firmes al Gobierno y criticará la postura de la oposición por "no tener vocación de diálogo".

Esta semana, la "mesa chica" de la CGT mantuvo una reunión en la sede de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) donde analizaron la situación económica y social y advirtieron sobre las demandas que les hacen las bases, preocupadas porque "a pesar de tener aumentos y un trabajo registrado, no llegan a fin de mes", señaló un dirigente sindical de un gremio de servicios.

Del encuentro participaron dos de los secretarios generales de CGT, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), junto al anfitrión Andrés Rodríguez (estatales, UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Oscar Rojas (Maestranza) y Carlos Frigerio (cerveceros), entre otros. Algunos dirigentes de peso, como Gerardo Martínez (construcción, UOCRA) no fueron de la partida por encontrarse en el congreso anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Suiza.

Críticas de Pablo Moyano a los ministros

Pablo Moyano ha manifestado su inquietud por el incremento de la inflación

Quien tampoco asistió fue el otro cotitular de la central, Pablo Moyano, quien si bien no es propenso a este tipo de reuniones, también mantiene su inquietud por la suba del costo de vida y no se queda corto a la hora de criticar a los funcionarios. La ministra Carla Vizzotti y el titular de la cartera laboral, Claudio Moroni, fueron blanco de sus críticas. Y, hace pocos días, señaló que no estaba seguro si el ministro de Economía, Martín Guzmán, era el indicado para enfrentar y solucionar el tema inflacionario.

Aunque no lo admitan públicamente, gran parte de los dirigentes gremiales apoyaría una ruptura del Presidente Alberto Fernández con su vice, Cristina Fernández de Kirchner, pero entienden que una decisión de esta naturaleza detonaría al gobierno y le serviría en bandeja la elección a la oposición que, a diferencia del 2015, no maquilla sus proyectos: Reforma laboral y previsional, cambios profundos en la ley de asociaciones sindicales y modificación del sistema de salud, quitándoles el manejo de las obras sociales a los sindicatos.

Como suele decir un referente sindical, "no nos une el amor, sino el espanto". En esa frase radica la unidad de la CGT, en la que propios y extraños pronosticaban que iba a durar un par de meses.

La central obrera ha expresado su preocupación por la inflación

Analizan realizar un acto o movilización

En los próximos días, los encuentros de la "mesa chica" cegetista prometen sucederse. Cuando regresen al país los dirigentes que están en la OIT, se realizará un encuentro "ampliado". Pero ya se está pensando en un gran acto, que podría ser en un predio como Parque Norte o bien el Luna Park.

Un vocero gremial explicó a iProfesional que "la intención es que se escuche nuestra voz" y agregó que "fuimos un factor determinante para la reapertura de las paritarias después de nuestro encuentro con la Unión Industrial Argentina". Al respecto, subrayó que "no puede ser que fracasen todas las mesas de diálogo cuando se habla de precios o inflación".

Hace pocas semanas, Daer advirtió que "el problema de los precios es la especulación de los intermediarios" y afirmó que "los empresarios no deben imponer el precio de sus productos". Añadió que "hoy no se puede calcular cuánto será la inflación anual", y remarcó que "las paritarias cerradas al 60 por ciento tienen fecha de revisión".

Acuña, Moyano y Martínez coincidieron en la necesidad de dar una muestra de su descontento y preocupación por la suba de precios, sobre todo de la canasta básica de alimentos. Hoy por hoy, bajaron las acciones de una marcha a la UIA o a la Sociedad Rural. Sostienen que "tiene que ser un accionar más abarcativo, donde quede reflejado el descontento del trabajador con la clases política".

La inflación es una de las preocupaciones centrales de los gremios y de la CGT

"Ese malestar es una respuesta al crecimiento de personales como Javier Milei", explicó un dirigente consultado por este medio, que se preguntó: "¿Cómo puede ser que esos discursos entren en sectores que tienen necesidades básicas insatisfechas?". Y se respondió: "Fácil, están cansados de la falta de soluciones y promesas incumplidas".

Los gremios reclaman fondos de las obras sociales

Un capítulo aparte mereció la situación de las obras sociales. La dirigencia exigió una urgente inyección de fondos. Alberto Fernández se había comprometido en repartir unos 35 mil millones de pesos de gastos que las prestadoras de salud gremiales destinan para atender los servicios de salud y transporte de sus afiliados discapacitados, uno de los rubros más onerosos del sistema.

Desde la cartera de Salud ratificaron que está en marcha una reforma del sistema sanitario de largo alcance tendiente a integrar los subsectores público, privado y de la seguridad social para eficientizar las prestaciones y abaratar los costos. Los gremios creen que esta iniciativa solo sirve para ganar tiempo.

La cartera sanitaria fue uno de los blancos de las críticas de la CGT

Fuentes consultadas indiciaron que las negociaciones continuarán en las próximas semanas al tiempo que descartaron de plano realizar algún tipo de protesta o movilización para mostrar su descontento.

"También estamos preocupados por la situación financiera de las obras sociales, que hicieron un esfuerzo enorme durante la pandemia y fueron el factor fundamental para salvar vidas, sin olvidarse que las organizaciones gremiales pusieron sus edificios, hoteles y parques recreativos como lugares de atención de los afectados por el covid", expresó un vocero gremial.