Avión venezolano-iraní: un documento del FBI vincula al piloto con empresas terroristas

El avión inmovilizado en el aeropuerto de Ezeiza con tripulantes iraníes y venezolanos sigue dando de qué hablar y ahora el FMI emitió un documento en el que relaciona al piloto Gholamreza Ghasemi con empresas acusadas de terrorismo internacional.

El informe, que fue entregado hace 48 horas al juzgado Federal de Lomas de Zamora, indica que el piloto iraní integró el directorio de la firma Qeshm Fars Air, otra aerolínea de vuelos de carga que funciona bajo cobertura civil como pantalla para las Fuerzas Quds y la Guardia Revolucionaria Iraní.

Vinculan al piloto del avión secuestrado en Ezeiza con terroristas.

Además, según indica el documentoo, la aerolínea también hace continuos viajes entre Teherán (Irán) y Siria. También fue embargada por el Tesoro de los Estados Unidos en 2019.

El juez federal Federico Villena le envió el informe a la fiscal Cecilia Incardona para que tome vista de la información proporcionada por la agencia de Estados Unidos.

Otras investigaciones sobre el avión

Un informe de inteligencia de Paraguay había revelado las conexiones de Gholamreza Ghasemi con las Fuerzas Quds, organización señalada como terrorista por los Estados Unidos.

El documento advirtió: "Esta entidad está conectada con entidades designadas/sancionadas que están ayudando al régimen iraní en actividades terroristas y desarrollo de ADM (armas de destrucción masiva)".

Un informe de inteligencia al que accedió Clarín detalló que la aerolínea "Qeshm Fars Air -en la que reportó el piloto- es administrada por el miembro del Guardia Revolucionaria Iraní Gholamreza Ghasemi". El documento advirtió que la empresa aérea iraní representa un "alerta alta: entidad afiliada a entidades designadas/sancionadas/ilícitas" y que el nivel de riesgo para la seguridad mencionado es de 89%.

Siguen las dudas sobre el avión detenido en Ezeiza.

El titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) de Paraguay, Esteban Aquino, había adelantado el viernes que el capitán iraní integra el grupo paramilitar de la Guardia Revolucionaria de Irán. Aquino dijo: "De acuerdo a lo que sabemos y confirmaron agencias aliadas, es que se trata de una persona vinculada al Quds. No es parecido, homónimo ni nada. No hay ninguna duda. Es preocupante", en declaraciones a radio ABC Cardinal 730 AM.

Te puede interesar Créditos ANSES: quiénes pueden acceder a los préstamos de hasta $240.000

El titular de la SNI de Paraguay dijo que los países deben "decidir de qué lado estar" y que saben que "existen países que financian y patrocinan el terrorismo". Previo a las declaraciones de Aquino Paraguay había advertido a los países de la región, incluida la Argentina, sobre las supuestas actividades irregulares del avión que fue inmovilizado después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.