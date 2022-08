Conversación de Carlos Mazalán (@cmazalan) con Mario Pergolini en RockearLasComunicaciones.net

Mario Pergolini es un referente de los medios de comunicación en Argentina, no solo por sus trabajos y su carrera, sino también por la visión que ha tenido a lo largo de los años y los proyectos que ha emprendido.

-Bienvenido Mario Pergolini a esta experiencia que es Rockear las comunicaciones. Nacimos el mismo año, sos por unos meses más grande. Nunca lo hubiera dicho sí porque yo era pibe y vos eras groso. Como diría el Papa, hacías lío.

-Sí, sí. Empecé de muy chico, yo a los 16 años ya estaba en una radio. A veces, me parece la vida de otro cuando veo todo lo que pasó hace 35 o 40 años atrás.

-Todo está pasando muy rápido y creo que es una época interesante para vivirla. Vos viviste toda esa experiencia, el cambio de los medios, el cambio de la vida. Cómo la tecnología nos cambió. Y desde muy temprana edad te metiste cerca de la tecnología. Siempre recuerdo que fuiste uno de los dos entrevistadores de Bill Gates en Argentina. Y desde ahí te metiste en tecnología, juegos…

-Un día me di cuenta que todo lo que había hecho de chico, en algún punto, tenía que ver con lo tecnológico porque El Rayo es algo tecnológico o sea, la forma de editar, cómo se utilizó las palabras, cómo se cortaba. Caiga quién caiga, podriamos decir que era un programa periodístico pero, pero en realidad era un programa tecnológico. Que hayamos encontrado una forma accesible de estirar las narices cuando decían mentiras, hacer un globo cuando parecían que estaban incómodos. En realidad eran un montón de elementos tecnológicos para ponerle cosas que hoy son los filtros. La verdad que, de alguna forma, con esos programas empezamos a ponerle filtros a un medio que no los tenía y a editar de alguna forma muy particular.

-¿Qué te inspiraba para hacer en esos programas, Mario? Porque tanto El rayo como CQC fueron formatos que crearon y pudieron llevarlos a otras parte del mundo, porque leyeron antes que otros una nueva forma de hablar (hoy serian influencers), entendiendo lo que siempre menciono sobre la economía de la atención. Y CQC, hoy sería un programa de influencers porque la gente se sentía representada por esos personajes.

Mario Pergolini es un referente de los medios de comunicación en Argentina

-Primero tenía al lado a alguien con los mismos intereses que era Diego Guebel porque conseguir un partner que también acompañe y que tenga lo que vos no tenés arma una sociedad fuerte y en este caso también creativa. Guebel es éso y lo éramos también de chicos. A él le gustaba mucho la imagen, la fotografía, editar. A mi me gustaba el audio y editar. Pero más allá de prender y apagar la cámara, a los dos nos gustaba la tecnología y al tener el conocimiento tecnológico de lo que podes hacer con la herramienta se abre creativamente cómo poder hacer otras cosas. Cuando nosotros encontramos en El Rayo un sistema como el AVID que nosotros teníamos trucho iniciamos algo fue tan interesante que de hecho AVID cuando hacía demos en el mundo lo que mostraba era ese programa.

Lo que nosotros habíamos encontrado era una herramienta de tecnología como ahora alguien lo encuentra en un celular, en Twitch con sistemas de estudios muy sencillos como los OBS o todos los sistemas lo que hay para stremear en donde podemos estar en nuestras casas con fondos virtuales, bien iluminados "con nada". Actualmente hemos decodificado la tecnología y entendemos que esa tecnología nos ayuda a hacer las cosas creativas que queremos.

Yo creo que tuvo mucho de eso y también que éramos jóvenes porque de alguna manera lo que filmábamos era lo que queríamos mostrarle a la gente de nuestra edad que después se ve en la gente más grande que terminó siendo admirado por otras generaciones y empezar a entender las audiencias. Yo creo que tanto Caiga como El Rayo tienen el conocimiento tecnológico de las herramientas para poder usarla como uno quiere y diferenciarse del resto que si bien las tenía no sabía cómo usarlas.

-Hoy estaríamos hablando de comunicación basada en datos, saber lo que le gusta a la gente y que hace.

-Nosotros empezamos a entender que los productos que hacíamos estaban dirigidos a alguien muy especial. Queríamos tener 30 o 40 puntos como en aquellas épocas y después dijimos: Pará, pará nosotros no somos masivos. 15 buenos, 17 buenos. Después nos dimos cuenta que nuestro segundo era el más caro de toda la televisión argentina. Empezamos a decirle a los anunciantes que estábamos yendo a gente de esa edad, con este poder de decisión de compra, y así también vendíamos los programas.

Mario Pergolini habló con Carlos Mazalán acerca del impacto de la tecnología en los medios

-Empezaron a targetear en un medio masivo y las empresas lo empezaron a entender. Muchas veces pasa eso. Cuando llegas temprano algo no te da bola.

-Vorterix para mí es un ejemplo de eso. Vorterix es llegar temprano a un lugar donde de repente se preguntan: ¿y esto qué hace acá?. Yo creo que en el mundo se escuchaba hacía un par de años, pero en Argentina recién este año estamos empezando a ver cosas parecidas a Vorterix.

-¿Volverías a hacerlo? Hasta ahora, ¿qué te dejó Vorterix?

-Yo creo que esto lo empecé en Rock and Pop los dos últimos años que armé un solo estudio para nosotros para tener un contenido diferencial, en donde pueden grabar bandas. La música se estaba volviendo un problema. Se estaba volviendo un commodity y empezamos a ver que había un camino para hacer. Cuando me voy de Rock and Pop y encuentro el teatro, Vorterix era tener mi propio espacio, mi contenido y transmitirlo.

Era tener otro ingreso como medio que eran los tickets porque no sé si se estaba viendo, pero basado en el sistema publicitario no iba a funcionar por mucho tiempo. Lo que está sucediendo ahora. Yo vi éso y creí que las marcas se iban a deslumbrar y querrían estar y no lo entendieron. A las marcas les costó pautar 3-4 años, que entiendan que no era televisión, pero que tampoco era radio. Empezar a cambiar un poco este concepto que hoy sí está. Es un poco loco decirle medio había Twitch o Youtube. Es un medio para nosotros por lo que entendemos un medio pero, si lo mantenemos bajo el concepto de medio, de masivo, vamos a querer meter a Vorterix y un montón de cosas en lo que era la vieja formas de comunicación viejas..hace 10 años.

-Es genial lo que estás diciendo, pero yo me pregunto, ¿es medio en la era de la desintermediación?

-No, no lo es. Entiendo la vieja expresión: "Es un medio para llegar". Pero son otras cosas.

-¿Es un ecosistema, no?

-Sí, sí. No sólo es un ecosistema. A su vez es que las audiencias se dividen de muchas formas. Cada edad tiene su dispositivo, entonces, para mi, Twitch es un Desktop. Para mi hijo de 28 es una pantalla Desktop, pero también soporta verlo en el celular. Pero, por debajo de 20 no tiene ni idea de por qué verlo en otro lugar de un celular lo cual condiciona mucho porque no ven una pantalla grande donde le puedes poner letras abajo y aclarar lo que pones y preocuparte si es una Sanserif que antes no preocupaba. Hoy en un celular eso no se ve a menos que lo pongas está pleno. Entonces cuando vos pensás a quién le estás dando algo, tenés que pensar "Ok. Esto lo estoy haciendo para Twitch y en grande porque este contenido es para gente grande que no lo va a ver desde un celular". Y si te fijas en todos los que están haciendo streamer vas a ver que por debajo casi no se titula porque no se llega a ver desde el celular, no porque no quieren ponerlo. Están pensando en quién y en qué dispositivo.

Pergolini habló del rol de las audiencias

-Ahora digo, ¿desaparece lo anterior o se amplía? porque en realidad digo público hay y en verdad cuando hablamos de los medios, un medio de noticias compite con un influencer, compite con una serie por contenidos y todos competimos por la atención de la gente.

-El canal de noticias con más rating de la Argentina en su momento de gloria está a un 1,5 a 2 puntos. Twitch hace un tiempo un día transmitió una pelea de boxeo amateur a un millón seiscientos por lo tanto, estamos hablando de 1.6 / 1.7 de rating televisivo y cuando lo vi dije: "Lo que está haciendo este pibe es televisión" porque puso una cámara. Lo transmitió cómo se ve en televisión. Seguro que todavía estamos en una mezcla de cuando se hacen noticias para Youtube. Lo que sí hay que entender es que los públicos son diferentes, que no se mezclan, que no hay un crossover, que un influencer no traspasa la televisión, no traspasa la radio. Tal vez es un poco más permeable, pero hay que entender todo eso. Es bastante complejo.

-Hablando de mezclar, hoy es muy difícil hablar de una radio un canal de televisión o un medio gráfico. Hoy cada uno es un poco de todo. En relación a la participación de las empresas ya no son solo publicitarias sino que se busca involucrarse en los contenidos y lograr el aprecio de la audiencia. Por otro lado, cuando sos influencer o artista no querés que te digan lo que lo que quieren que digas, entonces, ¿cómo se mezcla todo esto para hacer algo mejor de lo que viene?

-Yo creo que si bien estamos viendo algo que nos de influencia, de gente que lo transmite y grandes empresas tenemos que entender que no es todo lo mismo. No es lo mismo ser Netflix que necesita de los creadores de contenidos y tiene que pensar de una forma y los que hacen contenidos tienen que pensar de otra forma. Lo que piensa el dueño de Netflix para ver cómo los pone, tienen que hacerlos disruptivos. Entonces, yo creo que hay varias cosas. Armar canales para que cualquiera publique de todo y ver qué sale de ahí y ahí va a terminar surgiendo un nuevo lenguaje, hay que curarlo eso…

Bueno, Youtube demostró que no. Youtube te da ventanas y te dice: "Hacé lo que se antoje las pelotas en esas ventanas" y todos entendemos que eso es Youtube. Ése mar de gente cocinando un, tipo que le habla a cuatro personas denominadas porque supo desarmar una plancha si lo quiere explicar a otra y les cuenta: "Hola amigos de Youtube, así les desarmé la plancha en 438", gente que te enseñe a sumar. Entonces, vos decís definime Youtube. Imposible. No tiene una línea de contenidos, si te puede definir la empresa. Una empresa donde podes subir videos, donde hay un negocio publicitario.

Entonces, yo creo que va a ser muy específico a que te vas a dedicar, son rutas a mí hoy en día me preguntás qué es lo que más me tienta de todo eso ya no es generar contenido, no me abriría mi canal de Twitch. No lo vería que está puesto en mí. Tal vez para despuntar el vicio, pero no más que para eso. Hoy estoy pensando en cómo hacer para armar estas estructuras, en donde va a poder convivir todo este contenido, en donde aparentemente no necesita curación, pero lo que curas funciona mejor que lo que no curas.

Pergolini explicó el rol que juega Youtube actualmente y señaló cómo cada plataforma es diferente

¿Qué va a pasar cuando existan muchos más Netflix, PrimeVideo, Disney+, Paramount+, HBO+? ¿Cómo vamos a hacer para decir: "Bue, pará. No puedo gastar 500 dólares por una película". ¿Va a existir una compañía intermedia que va a levantar cada uno y encontrar un algoritmo para que se le pague proporcionalmente esas compañías? y a su vez, la publicidad ¿cómo va a cambiar?. Estamos viendo cosas muy revolucionarias, no las entendemos del todo. Estamos un poco mejor que hace tres años atrás, ya estamos en la segunda etapa de este nuevo lenguaje y de estos nuevos contenidos, en donde la inteligencia artificial va a tener mucho que ver. Hoy ya estamos en condiciones, hay empresas que lo están haciendo, insertar publicidad, cambiar publicidad en películas.

Por ejemplo, si vos veías Superman de 1980 y pico y hay un cartel de Pepsi y ese ya no es más el logo y si Pepsi quiere seguir estando en la película y cambiarlo lo puede hacer, de forma automática. Ya podemos cambiar un montón de otras cosas e incluso ya no sé si necesitamos tanto a los humanos. ¿A dónde nos va a llevar?. Ni idea.

-Yo siempre hablo que en este mundo real donde la digitalidad cada vez tiene más pregnancia nuestras vidas nosotros, tenemos un rol dentro de la sociedad conocimiento de la economía de conocimientos como individuos, como empresas, organizaciones, como estados. Entonces ahí te quiero preguntar a vos Mario, como persona, en su casa comiendo lavándose los dientes, ¿qué cosa te generó una disrupción tecnológica y cuál en la empresa? Y te voy a dar una pista. No sé, a mí cuando llegó el 2000 me esperaba a los Supersónicos y no estuvieron los Supersónicos, pero estaba Nextel. Cuando éramos pibes no teníamos teléfono para hablar, pero para mí era groso hacer click para hablar y estaba la operadora que me conectaba con mi familia cuando yo estaba en Perú o en Estados Unidos. Eso fue lo disruptivo que a mí me llenó. ¿Qué te pasó a vos, qué hizo la tecnología en vos a nivel personal y a nivel empresarial, cuáles fueron momentos así clave que llamó la atención?

-Bueno, la reconversión digital me agarra con 20 y pico de años de no poder editar sin cintas, sin sin formatos físicos. Me acuerdo que éso de verdad, me partió la cabeza. El primer grabador de sonidos de Microsoft que venía con el windows con el 3.11 que se podía hacer un page y yo lo empecé a usar mucho radio y no lo podía creer no lo podía creer. Me pasó lo mismo con el walkman porque hay que entender que en ése momento, la música estaba sujeta a un lugar y me acuerdo que un día el walkman nos hizo poner una cosa y que el sol nos pegue en la cara y podías escuchar vos solo, ni siquiera te da vergüenza lo que estabas escuchando. Eso me acuerdo, no lo podía creer. Me emocioné. Poder separarme de mi habitación y escuchar un walkman y que la música pase a otro lado. Tener un cassette y nosotros poder seleccionar la playlist.

La grabación digital me cambió por completo incluso, las formas de pensar los medios y mi función en los medios para adelante. Yo creo que el walkman en lo personal y haber podido estar justo en el momento de haber entendido lo que fue analógico y poder ver el nacimiento de lo digital.

Pergolini aseguró que está ansioso por ver los próximos años

-Lo mismo que en las noticias porque siempre hablo de contenidos equiparo esa música en el cassette en tu walkman a la radio vos te la llevas y te seguía a vos y vos no al medio. Tremendo.

-Estoy muy ansioso por ver los próximos cinco años. Esta pandemia nos dio unos avances tecnológicos muy grandes. Creo que vamos a recordar esta pandemia como el momento en donde todo mundo se puso a trabajar en la inteligencia artificial, en donde se empezaron a ver cómo se comportaban otras cosas.

-Y yo hablo de la degeneración de la curva de las transformación. Esa que están diciendo que en 20 años nuestros hijos no van a tener trabajo que no conocemos.

-El aprendizaje digital que nos dio, de cómo interactuamos con el celular, con las compras, con el entretenimiento. El otro día, una tía grande que tengo se compró el aro de luz para el celular y dije "qué loco" y le pregunté si alguien le había dicho algo y me dijo que no, pero ella preguntó cómo hacer para que se la viera mejor. Se dio cuenta que estaba oscura.

-¿De qué edad?

-80 y pico.

-Transformación digital. Las empresas tienen que transformarse, no las personas, las personas nos adaptamos.

-También empezó a pasar si empezaba a pasar otras cosas. Que nosotros estamos charlando acá. Antes charlabamos y no se veía uno mismo, ahora charlamos y nos vemos. Están cambiando muchas cosas, aunque parezcan sutiles.

-Absolutamente. Quiero saber esto, vos como periodista, por tu rol de comunicador y yo también, por mi trabajo y digo tenemos la bendición de que el conocimiento se nos acerque siempre porque uno se informa o sea, vive aprendiendo yo no sé, cuántas horas vivo aprendiendo. Cada entrevista que hago, cada charla, cada persona es tiempo, tiempo, tiempo. Vuelvo a la pregunta o a ésa situación, conociste Bill Bates, charlaste un rato ¿te dejó algo que hayas dicho vamos por ahí, lo recordás?

-Lo primero que me llamó la atención es que su computadora estaba despojada de casi de software y le pregunté, creo que está en la entrevista, le pregunté por qué tan poco y él decía que la utilizaba como una herramienta y que uno tenía que tener muy claro qué herramientas quería utilizar de la tecnología. Hoy no tengo whatsapp, intento que la tecnología me invada lo menos posible. Estoy todo el tiempo con tecnología pero, no es algo que me haga una dependencia, no leo redes sociales porque creo que uno se engancha en un loop de información que nunca acaba.

No es porque uno esté en contra de las redes sociales, creo que a mí me afectaría mucho, creo que con los comentarios, creo que me involucraría de una forma asesina que no quiero verme así y te juro que no entendí muy claro cuando vi que él estaba en ese momento: Microsoft, los primeros internet, Windows. El tipo lo decía muy claro, "no va a ser tóxica la tecnología para mí" y me he cuidado mucho que la tecnología no sea tóxica para mí para mi. Para mí whatsapp sería tóxico, para mí haber estado en redes sociales hubiese sido tóxico.

-¿Te hubieras dejado influenciar mucho tal vez? porque hubieras dejado de ser vos o hubieras sido débil para soportar todo el acoso.

-Yo creo que en cierta parte a veces, lo veo con la empresa que tenemos de tecnología, con Discord que mucha gente no entiende de tecnología y la necesitan para hacer sus campañas, para estar en redes, para ver la discusión y cuando le explicamos lo que se puede hacer enseguida empiezan a pensar en cómo podrían hacer para anular al otro, no piensan en su propia ventaja. De alguna forma, ven en la tecnología una forma de poder acceder al otro hackearlo, silenciarlo. La tecnología es muy problemática entonces, hay que tener mucho cuidado con la tecnología. Yo ya no soy el picante que era, entonces supongo que por éso no soy tan así ahora. Creo que a las 3 de la mañana en la soledad de una noche con Twitter puedo hacer barbaridades. Cualquier cosa.

-Hablemos de Mario persona, empresario y como ciudadano, yo digo que los cambios que nos da la tecnología cambia muchos paradigmas. También le cambia al Estado, a los estados,a los países, al mundo. ¿En qué crees que le hace bien la tecnología a un país y cómo podríamos aprovecharlo mejor? Hace muchos años había un índice, que a mí me encantaba, que era el índice Irenides que hablaba no solamente de la brecha digital que es la que nos conecta o desconecta sino cómo aprovechamos la tecnología para tener ventajas competitivas como país. Si vos hoy fueras diez minutos Presidente y hablamos de tecnología, ¿cómo la verías? ¿Qué le haría mejor no sólo a Argentina, sino al país que sea para tenerla como aliada?

-Argentina en los 50 y en los 60 planificó un país industrial, donde teníamos el lugar, donde teníamos industrias pesadas, donde tuvimos que intentamos fabricar aviones en Córdoba con un muy buen pronóstico. Por distintas razones, por las cosas que nos pasan políticamente, se cae, se destruye todo eso. Es imposible que volvamos a pensar en esa Argentina porque no tenemos ni tiempo ni capacidad para hacerlo. Nos saldría caro. El mundo está pasando por otro lado y creo que con la formación cultural que Argentina tiene le queda poco tiempo porque no la vas a ir perdiendo porque no estamos invirtiendo mucho en educación. En el único lugar donde yo creo que puede meter esta intelectualidad, este conocimiento que tenemos de base y esta cosa medio pícara y de despiertos que tenemos para pensar soluciones creo que en la tecnología argentina puede encontrar una gran industria, que le pueda dar un gran servicio al mundo.

Es cierto que hay que invertir mucho en el hardware y todo eso pero, bueno también, hay que invertir muy poco para que nosotros desarrollemos todas nuestras capacidades. Creo que Argentina es un gran lugar para desarrollar tecnología porque estamos intelectualmente preparados y todavía estamos preparados a través de la educación pública, un montón de cosas. Eso lo estamos perdiendo porque porque no estamos viendo de excepciones altas, porque las desigualdades son muy grandes entonces y este es el momento, no quiero ser tan agorero, me parece que Argentina tiene ahora algo para hacer fundamental que es volcar gran parte de su capacidad para incentivar a la industria de conocimiento, a las tecnologías.

Nosotros tenemos varios unicornios. Si ustedes se fijan no hay muchos países que tengan tantos unicornios en el mundo de la tecnología: Despegar, Mercado Libre. No es sencillo. Globant, Azure. Hay un montón de compañías y eso tiene que ver, en parte, con nuestra intelectualidad y con nuestra formación. Deberíamos aprovecharlo mucho más y también el Estado podría ser mucho más óptimo con la tecnología. Lo que pasa es que tiene un problema y esto yo lo aprendí con el fútbol y tal vez, por éso me fui porque creo que nunca van a entender esto. ¿Cuál es el problema para los estados o para cosas como el fútbol? La tecnología te audita, indudablemente te audita y hay cosas como el Estado o tal vez como el fútbol que no quieren ser auditadas entonces, por lo menos estos estados. Yo creo que tenemos que aprovechar un poco todo eso. No sé si responde tu pregunta.

-Me encanta. Yo digo siempre que nosotros como ciudadanos que trabajamos en organizaciones, que vivimos en países tenemos que cuidar la democracia y la gobernanza de internet porque después nos asustamos porque nos invaden la privacidad o no. Tenemos que cuidar todo esto como un patrimonio de la humanidad y en realidad, cuando hablamos de tecnología fundamentalmente hoy estamos hablando de internet como medio y todo lo que se sube arriba y que hace que estemos todos a un click de distancia, ¿no?. La transparencia es súper importante.

-Por éso. Blockchain. Éso es lo que va a perdurar, los países que no estén alineados a eso va a ser un problema.

-Ojalá. Es un buen deseo. Gracias, Mario por regalarme todo este buen rato. Gracias por sumarte a este proyecto que es Rockear las comunicaciones. En Wikipedia dice Mario Pergolini, Periodista, Actor, Dirigente Político, Empresario. Yo digo, somos de ésa raza de gente inquieta que hace las cosas porque las ama, porque les gusta y es la llamita que nos hace resonar y ser gente feliz, ¿no? Así que, bueno, brindo por eso gracias por la buena onda conmigo y ojalá que bueno, lo compartamos…

-Me lo presentaste a Bill Gates... No puedo menos que seguir ese camino (risas)