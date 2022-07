Rating: El hotel de los famosos se desinfla antes de su final

En una noche de encendido bajo, por la combinación de las vacaciones de invierno y el partido que River Plate ganó 1-0 a Gimnasia por el torneo de fútbol local, sorprendieron este jueves los números de El hotel de los famosos, el ciclo más visto de eltrece y del cual quedan solo dos emisiones.

El programa que coconduce la modelo Carolina "Pampita" Ardohain no llegó a los 10 puntos, aunque transcurra la fase decisiva que culminará el lunes con el anuncio del ganador del premio de 10 millones de pesos.

Los siguientes son los promedios de las principales competencias de la noche del jueves:

Bendita TV : 4,6.

: 4,6. LAM: 3,9.

Telefe Noticias : 10,3.

: 10,3. Telenoche: 7,6.

Fugitiva : 12,4.

: 12,4. Los 8 escalones del millón: 9,3.

La voz argentina : 13,7.

: 13,7. El hotel de los famosos: 9,8.

Rating: Laurita Fernández naufraga ante Hercai

Laurita Fernández conduce en eltrece Bienvenidos a bordo. Desde que tomó el mando del programa, logró levantar los niveles de audiencia del ciclo, uno de los más vistos de la tarde. Sin embargo, este jueves Fernández tuvo una de sus peores tardes. Su programa llegó a los 4 puntos de rating, y perdió por el doble con la novela de Telefe, Hercai.

La voz argentina: un sanjuanino cautivó a todos y pasó a la ronda de "knockout"

En La voz argentina este jueves otro artista superó la instancia de las "batallas". Lucas Bongiovanni se enfrentó a Ramiro Carballeda y recibió elogios pero también algunas críticas que no opacaron su gran performance y su posterior pase a la siguiente ronda. Ambos cantaron el tema "Beat it", con la formación previa de Alex Ubago.

"Lucas impone cuando canta. Pero sentía a Ramiro trepando. Siento que lo trabajó mucho más. Si a mi me tocara premiar el esfuerzo, premiaría a Ramiro y lo dejaría en el equipo", dijo Ricardo Montaner tras escucharlo cantar.

Soledad Pastorutti destacó su actuación: "A mí me pasó al revés. Los ojos se me iban a Lucas, ganó la posición y no solo tiene que ver con que es más grandote sino porque le puso su presencia... me gustó mucho lo que hicieron, estuvo parejo pero me inclino por Lucas".

Mau y Ricky se sumaron en la misma onda: "Me pasó como Sole, que la voz de Lucas sobresale de una manera particular. Pero también reconozco lo que dijo mi papá que Ramiro estuvo peleando y la peleó para conseguirlo. Lucas al principio lo sentí nervioso pero luego te acomodaste".

Lali expresó: "Para mí han estado increíble. Cuando empezó tuve un poco de miedo. Lucas vi que en el ensayo tenías un poco de inseguridad y le decía 'mandate', 'seguro'. Sentía que estabas luchando y creo que creciste mucho con la canción". Y tras estas palabras su elección fue sin rodeos: eligió al sanjuanino para continuar en el certamen.