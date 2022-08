Video | El momento en el que apuñalan al escritor Salman Rushdie antes de su conferencia en Nueva York

El reconocido escritor estadounidense y de origen indio, Salman Rushdie, fue apuñalado instantes después de subir al escenario de la Institución Chautauqua en Nueva York, Estados Unidos, para dar una conferencia de prensa.

Aunque aun se desconoce su estado de salud, la policía informó que Salman, de 75 años, fue apuñalado en el cuello por lo que debieron trasladarlo rápidamente al hospital en helicóptero.

En 1989, luego de que al año anterior hayan eliminado y prohibido su libro Los versos satánicos, el difunto líder de Irán, Ruhollah Khomeini, emitió una aviso pidiendo la muerte de Rushdie.

Asimismo, en diversos comunicados difundieron que le entregarían 3 millones de dólares a quién mate al escritor. Tiempo después Irán se retractó de la orden y Rushdie vivió de forma relativamente abierta en los últimos años.

El primer reporte de la policía local indica que "el 12 de agosto de 2022, alrededor de las 11:00, un hombre sospechoso subió corriendo al escenario y atacó a Rushdie y a un entrevistador. Rushdie sufrió al menos una puñalada en el cuello y fue transportado en helicóptero a un hospital del área. Su estado aún no se conoce ". Otras versiones indican que fue herido en múltiples ocasiones.

When Salman Rushdie was stabbed in New York.#SalmanRushdie pic.twitter.com/ZUE8UlMxiU — Gaurav Agrawal (@GauravAgrawaal) August 12, 2022