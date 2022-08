El duro mensaje de Morales a Carrió: "Querés romper, sos la Cristina de Juntos por el Cambio"

En las últimas horas se conocieron una serie de mensajes que Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional de la UCR, le envió a Elisa Carrió tras sus dichos contra la cúpula de la oposición. "Querés romper, sos la Cristina Kirchner de Juntos por el Cambio", la acusó Morales.

"Hola Lilita. Vos no sos más decente que yo. Vivo en la casa de mi mujer. Te invito que los dos demostremos lo que tenemos y cómo lo hicimos", inicia la conversanción, revelada.

Luego arremetió: "¿Por qué no hablás del Paseo del Bajo y de los negocios de la Ciudad? ¿Por qué no hablas del tema del Correo de Macri? ¿O de cómo manejaron durante nuestra gestión el crédito tomado al FMI y cómo se fugaron las divisas y quienes se hicieron ricos?".

"No vas a manchar mi nombre ni mi gestión que es transparente y transformadora. No te lo permito. Querés romper juntos por el cambio. Sos la Cristina Kirchner de Juntos por el Cambio", concluyó el gobernador.

En su cuenta de Twitter, Carrió sentenció: "La imbecilidad, según la Real Academia, es la absoluta falta de entendimiento. Lo que causa escándalo no es el mensajero ni su tono, es su estilo ‘poco patriarcal'. Lo que causa escándalo es la verdad. Besos".

Lilita Carrió quedó en el ojo de la tormenta luego de señalar que algunos dirigente de Juntos por el Cambio podrían tener un entendimiento con Sergio Massa.

Gerardo Morale acusó a Carrió de querer romper Juntos por el Cambio

"El año que viene, Juntos por el Cambio tiene que estar conformada por decentes. No puede haber más negocios", afirmó la dirigente en un entrevista y sostuvo que hay una puja entre un sector de la coalición que imagina un "neo PJ con Massa y compañía".

Larreta, furioso con Carrió

Uno de los que tomó la posta a la hora de responder la semana pasada a las acusaciones fue el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. A través de un extenso comunicado, el funcionario de la oposición expresó: "Es muy saludable que haya discusiones internas, pero el límite son los agravios. Tenemos instancias establecidas como la Mesa Nacional, mecanismos que debemos seguir fortaleciendo e institucionalizando".

"Tengo un profundo respeto por Lilita, una de las fundadoras del espacio junto a Mauricio, pero no estoy de acuerdo con sus declaraciones de estos días sobre distintos miembros de Juntos por el Cambio. Este no es el camino", detalló en sus redes.

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, también decidió expresarse sobre las críticas de "Lilita". Se mostró en línea con los demás integrantes del PRO, señalando que se puede "no estar de acuerdo con alguna estrategia política o parlamentaria pero nunca dirimir las diferencia sembrando dudas sobre la integridad" de quienes integran la "coalición política".

La referente del ala más dura de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, no dejó pasar la oportunidad de contestarle a la exdiputada. "Aunque no siempre coincida con ellos en sus posiciones, no aceptaré el insulto a nuestros dirigentes, ni a otros que conforman nuestra coalición. No vale todo. No vale eso de que ‘porque es Carrió nadie la enfrenta’", dijo. Y agregó: "Como presidenta del PRO no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió", le respondió la exministra de Seguridad.

A través de las redes sociales, también se sumó a la interna el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien calificó como "una gran irresponsabilidad" las declaraciones de Carrió y agregó: "Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad, soy yo".

Juntos por el Cambio salió en bloque a responder las declaraciones de Carrió

Los diputados nacionales del mismo frente, Diego Santilli, Cristian Ritondo y Rogelio Frigerio, al igual que los senadores Luis Naidenoff y Alfredo Cornejo también fueron otros de los que aportaron a la interna opositora.

De esta forma, la oposición se mostró en unidad a la hora de responder a las críticas. Aunque los funcionarios parecen estar más enfocados en este tipo de cuestiones, sin mantener un diálogo con el Gobierno o aportar desde algún frente.