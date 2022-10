Solo sé que sé más de lo que sé: por qué el coaching es clave para las empresas

Muchas veces no nos damos cuenta del potencial o las habilidades que tenemos, ya sea porque no las ejercemos o simplemente no las registramos como tal

Estamos acá pero tenemos como meta profesional estar en otro lugar. Esto puede ser desde una promoción en la empresa a la que pertenecemos o un cambio hacia otra. ¿Cómo podemos hacer para lograrlo? El coaching es el camino que permitirá descubrir todo el potencial interno para poder direccionarlo y alcanzar objetivos.

En el último webinar que se dictó desde Espacio Conexión, las coach Ana Montagna e Ivana Wowczuk, de Lidera Tus Alas, explicaron de qué se trata esta técnica y para qué es beneficiosa.

Diferentes perspectivas

Cada individuo es único y diferente. Tiene consigo experiencias, preconceptos, miedos y saberes propios de su historia tanto personal como profesional. Todas ellas entran en juego a la hora de enfrentarse ante una situación en particular. Muchas veces se sabe cómo actuar. Otras no y algunas, ni siquiera se intenta.

En estas instancias el coaching es una herramienta para tener en cuenta y a la cual recurrir.

Así esta disciplina permite que las personas puedan ser conscientes de los saberes que tienen a disposición. Se busca una transformación de lo que se es, aprendiendo y cuestionando la forma en la que se actúa frente a ciertas situaciones.

"El coaching es un espejo, nos enfrenta con nosotros mismos para que descubramos cuáles son las fortalezas o debilidades tenemos y cómo las podemos ir mejorando. En este aprendizaje el coach compromete a la persona a una acción y se da un aprendizaje", concuerdan las expositoras Ana Montagna e Ivana Wowczuk.

Por consiguiente, este espacio no es un lugar donde se piden ni se dan consejos, tampoco es una sesión de terapia en donde se indaga sobre el pasado de la persona sino que puede transcurrir durante una sola consulta o darse un proceso de entrenamiento en el que se identifica el desafío o inquietud a resolver.

Coaching ontológico

Esta rama de la disciplina trata de hacer un cambio en los observadores, en cómo se mira el mundo. Además se trata de transformar el ser actual para lograr percibir un mundo diferente.

"No sabemos cómo las cosas son, sólo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos, ya que cada uno interpreta una misma realidad de diferente manera" aclara Ivana Wowczuk. Por eso, el coach que lleve adelante el o los encuentros, debe tener un gran poder de observación y de escucha.

El coaching en las empresas

Generalmente, en el mundo organizacional, por medio del coaching se busca potenciar los equipos de trabajo. Aquí el líder/coach cumple principalmente la función de guía, acompaña, estimula, entrega herramientas a sus colaboradores dejando de lado su ego y dándole al otro la posibilidad de ser.

Estos no son encuentros en donde al empleado se le muestra algún error o se le indica cómo actuar, sino que es un ámbito para conocer mejor al colaborador a partir de la autorreflexión que lo llevará a encontrar sus fortalezas.

Para finalizar el webinar, Ana Montagna explicó los cuatro tipos de dominios del conocimiento presentes en el coaching.

Los dos primeros son las cosas que sé y las que sé que no sé. Estas son las cosas sobre las que las personas tienen pleno conocimiento y son conscientes de sus capacidades.

Después está lo que no sé que sé y lo que no sé que no sé. Y estos últimos son los lugares en donde desde la disciplina empiezan a aflorar esas fortalezas que los individuos no son conscientes que las saben y conforma el camino para descubrir lo que uno tiene.

