BIT, el asistente virtual del Banco Ciudad, llegó a WhatsApp

BIT del Ciudad ahora está disponible desde la plataforma WhatsApp con el número 1151505050. El asistente virtual, al que también puede contactarse a través de la web de la entidad, Facebook y Twitter, permite chatear y consultar 24x7 sobre los productos y servicios del Banco Ciudad. Además de las consultas y operaciones automatizadas que ofrece, cuenta con un equipo de personas listas para brindar atención personalizada de lunes a viernes de 8 a 20hs.

A través de BIT WhatsApp se pueden consultar y gestionar operaciones sobre diversos productos y servicios, tales como tarjetas de crédito y débito, préstamos, inversiones, promociones, turnos de atención, etc. Una de las funcionalidades más utilizadas es el de tarjetas de crédito y débito, ya que además de solicitud de stop debit y denuncias por robo, entre otras opciones, también permite consultar el estado de entrega de las tarjetas y rescatarla a la sucursal que el cliente elija o pedir el reenvío a domicilio. El nuevo canal está verificado, cuenta con tilde verde, está habilitado exclusivamente para chatear (no recibe llamadas) y permite interactuar con el Banco tanto a clientes como a no clientes.

Se prevé alcanzar próximamente más de 100.000 interacciones mensuales, con crecimiento que irá aumentando mes a mes. Asimismo, en esta primera etapa se estima que el nuevo canal gestione más del 60% de los chats sin necesidad de atención humana, a través de la información brindada y las opciones automatizadas. Está planificado para este año continuar automatizando servicios para que el cliente puede autogestionarse 24x7.

Optimización del servicio y los productos del Banco Ciudad

El Banco Ciudad viene realizando importantes inversiones en equipamiento como en aplicativos, para brindar sus productos y servicios en forma ágil, con la mejor experiencia para el cliente. Entre los últimos avances se destacan la renovación de los equipos de procesamiento on-line y batch; la actualización de su sistema central, implementando una nueva plataforma preparada para atender grandes volúmenes de transacciones con altos estándares de seguridad; el lanzamiento en 2021 de un nuevo Home Banking y APP Móvil para Individuos con actualizaciones permanentes, que, gracias a la opinión de sus usuarios, fue la app mejor calificada del sistema financiero argentino; la implementación del onboarding y alta de productos 100% digital; el rediseño de la web institucional para hacerla más intuitiva, ágil y accesible; la incorporación del nuevo chatbot "BIT" de atención al cliente por web, Whatsapp, Facebook y Twitter; así como el nuevo Home Banking de empresas.

Hoy, más del 70% de los clientes operan activamente mes a mes a través de las plataformas de Home Banking y las aplicaciones móviles, y la adquisición de productos de manera no presencial representa más del 55% de las operaciones.

A la vez, el crecimiento exponencial de las operaciones digitales planteó desafíos en materia de ciberseguridad y prevención del fraude para el sistema financiero, que se afrontaron desde el Banco Ciudad con nuevos desarrollos en sistemas y campañas de prevención para concientizar a los usuarios sobre los aspectos y cuidados a tener presentes para operar de forma online.