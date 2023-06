Nueva etapa en Altos Las Hormigas: presenta innovadores vinos orgánicos que muestran el terroir a través del Malbec

Desde sus inicios en 1995, Altos Las Hormigas es un proyecto precursor en elaborar 100% Malbec del Terroir de Mendoza, integrado por un equipo intercultural de renombre mundial.

Fundada por los italianos Alberto Antonini y Antonio Morescalchi, ambos de la Toscana, tuvieron la certeza de que esta cepa marcaba la identidad del lugar, en un momento en que no existía en Argentina un mercado de vinos de calidad para esta variedad y por entonces, desconocida en el mundo.

Se trata de una bodega con un recorrido de casi 30 años con foco en Malbec, sustentable, orgánica y vegana, "constituida por un equipo joven, talentoso, pujante y audaz, motivado por la identificación con lo que estamos haciendo, potenciado por la sabiduría técnica de los socios", dice Antonio Morescalchi, cofundador y CEO de Altos Las Hormigas.

"El lugar es el protagonista, la cultura y el ecosistema natural, la pureza de la tierra dejando que la naturaleza exprese todo el potencial que nos brinda la evolución de la vida. Esto es Mendoza", explica Federico Gambetta, Director Técnico de la bodega. "Nuestro trabajo se basa en la idea de que, el ‘lugar de origen’ de un vino moldea su carácter".

"Luego de tres años de construir las bases de la nueva etapa de Altos Las Hormigas, nuestra propuesta es mostrar la ‘diversidad de los suelos de Mendoza a través del Malbec’ impulsando la "biodiversidad en el viñedo y un concepto de agricultura holística y regenerativa. Es el inicio de un nuevo paradigma de la vitivinicultura argentina", agrega Gambetta.

Altos Las Hormigas lanzó dos vinos Malbec innovadores

En sus inicios Altos Las Hormigas se ubicó en el top 5 de las bodegas exportadoras argentinas de Malbec. Las bodegas más importantes no tardaron en alinearse, comenzando así el fenómeno internacional de esta variedad insignia.

En 2003 sumó la uva Bonarda y en 2008 inició su Proyecto Terroir, liderado por el chileno Pedro Parra, uno de los tres doctores en Terroir del mundo y socio de la bodega.

"Nuestra misión es instalar un vino de Sudamérica dentro de los ‘Fine Wines’ del ámbito mundial reconocido, vinos únicos, vinos de antología, como lo son los libros en una biblioteca. Actualmente no existe ese lugar", dicen sus fundadores.

"En la cultura del vino hay un porque en el camino hacia la sofisticación. Cada etapa tiene una razón de ser, educar el paladar e ir comprendiendo el motivo por el cual un vino es una experiencia superior a otra. No por la potencia, sino por precisión, complejidad aromática, abanico de sabores y texturas. Los taninos son elementos de calidad de un vino y este posee múltiples dimensiones", explica el italiano Antonio Morescalchi.

Hoy, el nuevo estilo de vinos de Altos Las Hormigas destaca por la fruta, frescura, por ser gastronómicos, versátiles, limpios, originales, de sabores sutiles y acidez natural. "Apreciamos los vinos que se beben fácilmente’, dice Federico Gambetta. "No buscamos un carácter imponente, hecho para impresionar". Antonio Morescalchi agrega, "Nuestro trabajo de investigación en Terroir nos llevó a hacer vinos con profundidad, persistencia, textura y tensión, con poco uso de madera. Creemos que el sabor que permanece en el final de boca es el aspecto más importante y distintivo de un vino auténtico."

"Menos es más", dice el enólogo Alberto Antonini. "Pero para hacer menos, se necesita saber más, y ello conlleva muchísimo más trabajo".

Cabe destacar que estos vinos poseen varios reconocimientos como Top 100 Wines of the World, Best Buy, premios y altos puntajes por la crítica internacional superiores a los 90/100 en todas las líneas en segmentos que van desde los $ 2.000 hasta los 15.000.

La nueva faceta de Altos Las Hormigas trae un cambio de imagen en todo su portafolio, un rediseño de etiquetas donde predomina el detalle, la originalidad, autenticidad, la cultura del lugar con personajes y figuras asociadas a la naturaleza, donde se destaca el arte. Las etiquetas son obras de artistas reconocidos locales e internacionales como Osvaldo Chiavazza, pintor y dibujante mendocino, el argentino Miguel Repiso, el peruano Joselito Sabogal y la francesa Laurence Chéné. Acorde a su filosofía, la bodega sumó nuevas botellas Borgoña ecológicas de peso muy ligero en todos sus productos.

También, inició una política de comercialización directa con nuevos acuerdos y la puesta en marcha de un plan comunicacional estratégico. Durante los últimos tres años el negocio tuvo un crecimiento sostenido del 35% anual. Su objetivo es crecer un 20% durante el 2023, siendo su principal mercado Argentina.

Altos Las Hormigas elabora alrededor de 1 millón de botellas al año, de los cuales el 60% de la producción se exporta a más de 50 países representados por los distribuidores más prestigiosos del mundo y estando la marca presente en cartas de restaurantes y hoteles súper exclusivos. Entre sus principales clientes figuran: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Hong Kong, Singapur, Brasil, Colombia, México, Panamá.

La bodega se sitúa en Luján de Cuyo, Mendoza. Posee 100 hectáreas de viñedos propios distribuidos en 2 fincas propias con suelos de alto contenido calcáreo y que, en pos de la biodiversidad, no están plantadas en su totalidad.

La historia cuenta que, en los inicios de 1996, al plantar los viñedos se encontraron con que las ‘hormigas’ locales eran las verdaderas dueñas del lugar, deambulando por el viñedo y arrasando las hojas jóvenes de las plantas. Los italianos se rehusaron a envenenarlas y comenzaron a buscar maneras naturales para desviar su atención, sin la utilización de plaguicidas. De allí, en honor al trabajo de las hormigas, humilde, paciente, dedicado, persistente y en equipo, surge el nombre la bodega.

Jardín de Hormigas Los Amantes y Meteora Malbec 2021

Entre todas sus novedades, la bodega trae el lanzamiento de una innovadora y revolucionaria línea de vinos orgánicos de parcela como top de gama - únicos en su tipo en el país- Jardín de Hormigas Los Amantes y Meteora 2021, dos Malbec de la región Paraje Altamira, Valle de Uco, productos de un terroir súper calcáreo y una agricultura holística y regenerativa. "Son vinos nunca vistos antes en Mendoza", aseguran en Altos Las Hormigas.

"Jardín de Hormigas es nuestra finca en Paraje Altamira, 50 hectáreas de las cuales solo 32 hectáreas están plantadas, el resto queda en su estado natural. Un proyecto de viñedo verdaderamente único, desarrollado con un concepto de jardín. Es la próxima revolución de Altos Las Hormigas en la vitivinicultura de Argentina", dice Gambetta. "Aquí, hemos aplicado todos los conceptos de biodiversidad para destacar el terroir en su forma más pura", continúa el ingeniero responsable de la viña.

Su diseño es una revelación, fue organizado por unidades según los diferentes tipos de suelos calcáreos en 22 parcelas pequeñas de 1,5 hectáreas cada una intercaladas con fauna y flora nativa; un sistema de riego independiente y cultivadas orgánicamente desde el principio.

"Plantar un viñedo en suelo virgen, como lo hicimos, inevitablemente altera el ecosistema ya existente", cuenta Federico Gambetta. "En este sentido, mantener las especies de flora autóctona junto a la vid fomenta a que el ecosistema restablezca su propio equilibrio, conservando la vida originaria e invitando a que todas las especies silvestres pueblen el área", se explaya.

"La biodiversidad es crucial para una expresión completa del sentido de lugar en un vino’, asegura Federico Gambetta. Al mismo tiempo que la agricultura holística, regenerativa, es la mejor práctica para combatir el cambio climático". Su apuesta es recuperar viejas técnicas de producción en un mundo donde todo se automatizó.

Lo que antecede se suelda con el trabajo de Alberto Antonini, otro miembro del equipo y cofundador de la bodega, generando dos vinos transparentes que nuevamente conciben un cambio de paradigma.

Jardín de Hormigas Los Amantes Malbec 2021 y Meteora Malbec 2021, son vinos 100% Malbec que van más allá de la variedad, dado que son difíciles de reconocer como tal porque estos elementos del lugar, del proyecto agrícola y la recuperación del cuidado de la finca, sumado a una enología de mínima intervención, emprende a mostrar el ingrediente", dice Antonio Morescalchi.

"Ambos son vinos originales, con arraigo, absolutos, vinos con personalidad, transmiten más identidad del lugar y más propuesta de la que se ha hecho hasta el momento" ‘La identidad del lugar dio un gran salto’, afirma el cofundador y CEO.

Jardín de Hormigas Los Amantes Malbec recibió 100 puntos

Jardín de Hormigas Los Amantes Malbec 2021

La potencia y la sutileza normalmente son opuestos en los vinos y en general, no van de la mano. Vinos potentes y vinos sutiles, dos categorías bien definidas y opuestas. En la eterna lucha de los opuestos puede haber un momento especial, un lugar especial, en donde los dos opuestos parecen por un instante equilibrarse y conectar, como en la mirada de dos amantes. Ese lugar, ese momento, ese instante son muy, muy preciosos. Los Amantes. Producción limitada de 4 mil botellas. Precio en Argentina: $80.000. Este vino recibió 100 puntos Tim Atkin y 98 puntos Robert Parker, The Wine Advocate.

Jardín de Hormigas Meteora Malbec 2021

Cuando el equipo técnico de Altos Las Hormigas probó este vino, el asombro y el silencio cayeron sobre un grupo de personas que han probado muchos vinos en su vida, y muchísimos Malbecs. Alberto Antonini dijo: "esto es otra cosa" y no hay mucho que agregar. Meteora parece proceder de un mundo desconocido, tiene un perfil aromático que no se parece a ninguno de los miles de Malbecs que Alberto ha probado en su carrera, un mundo etéreo hecho de substancias sutiles que no dejan de asombrar. Precio en Argentina: $11.000. Este vino recibió 93 puntos en la Guía Descorchados, de Patricio Tapia

"Nos entusiasma el futuro. El potencial de Mendoza no está aún explotado en su plenitud. Estamos enamorados de Mendoza como el primer día que la conocimos, es un lugar espectacular, único en el mundo y que tiene mucho para dar. La agricultura holística y regenerativa no es el último paradigma, es el que tenemos hoy hasta avanzar hasta el próximo", afirma Antonio Morescalchi.

"Llegamos", dijo Alberto Antonini a Federico Gambetta, Director de Enología y Viñedos mientras probaban juntos los vinos desde tanque en la bodega. "Este es el mejor vino que he probado en la historia de Argentina", luego de 27 años de trabajar en el país asesorando a múltiples bodegas. "Aquí comienza otra historia."

Equipo Altos Las Hormigas

Alberto Antonini | Fundador, Enólogo

Alberto es uno de los enólogos más reconocidos del mundo, que aporta siempre nuevas ideas y su paladar único al equipo de Hormigas. Su educación incluye estudios agrícolas en la Universidad de Florencia en Italia y el título de Enólogo en dos universidades: la Universidad de Bordeaux en Francia y la Universidad de California en Davis, EE.UU. Su experiencia incluye haber trabajado como Director de Enología en el famoso grupo italiano Antinori, además de ser asesor en los principales países productores de vino del mundo. Habiendo asesorado también a muchas bodegas en Argentina, Alberto es probablemente uno de los mayores responsables de los cambios que viene experimentando la enología moderna en el país.

Antonio Morescalchi | Fundador, Vice Presidente

Antonio estudió en Milán y Florencia, habla 5 idiomas y posee un título de ingeniero electrónico. Descubrió su pasión por el vino a muy temprana edad, y a los 22 años comenzó a elaborar vino en la cava de su padre en Montecatini Alto, Toscana. Viajó desde Toscana a Mendoza por primera vez en 1995, e inmediatamente se enamoró de los hermosos y antiguos viñedos de la región andina. Fundó Altos Las Hormigas cuando tenía 26 años. Antonio se dedica exclusivamente al trabajo en la bodega, desde sus humildes inicios hasta ahora. Ha contribuido con su toque personal y auténtico al proyecto, y es el creador del nombre de la marca. Es el más ferviente promotor de Altos Las Hormigas en el mundo.

Attilio Pagli | Enólogo

Attilio es uno de los enólogos más respetados de Italia y uno de los más apasionados en Altos Las Hormigas. Estudió en el Instituto Técnico Agrario de Siena, Italia, en un momento en el que el trabajo de enólogo era todavía considerado un oficio. Su formación ha sido en la Toscana junto a la eminencia Giulio Gambelli, a quien considera su mentor. Attilio llegó por primera vez a Mendoza para crear un Sangiovese similar a los que lo hicieron conocido en Italia, pero pronto se dio cuenta que Mendoza no tenía intenciones de replicar a la Toscana, cuando se enamoró de las viejas viñas de Malbec que encontró allí. Más allá de tener dos vinos con 100 puntos en su haber profesional, considera que la personalidad de cada Terroir es lo que verdaderamente motiva su compromiso con la elaboración de vinos.

Pedro Parra | Doctor en Terroir

Pedro es el más reconocido especialista en Terroir y suelos de Latinoamérica, una de las 5 personas en el mundo que tienen un Ph.D. en Terroir, que además complementa con una gran experiencia de campo. Pedro obtuvo primero su título de Master en Agricultura de Precisión en Montpellier, Francia. Su doctorado lo realizó en el Instituto Nacional de Agronomía París Grignon. Durante su estadía en Francia estudió en Borgoña y Burdeos con los más respetados expertos en Terroir franceses, como Michel Claude Girard y Pierre Becheler (Bordeaux). Pedro ha dedicado su carrera a estudiar perfiles de Geomorfología y suelos y fundamentalmente qué influencia tienen en el vino. Sus trabajos de investigación han sido incluidos en numerosas publicaciones, como "Wine Spectator" y "Decanter", que lo han rankeado dentro de las 50 Personas más influyentes del mundo del vino, así como en la "Wine & Spirits Magazine". Pedro ha tenido un rol indispensable en el avance de Altos Las Hormigas hacia la elaboración de vinos de Terroir.