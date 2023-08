Qué celulares tienen proyector integrado y cómo utilizarlos

Hay celulares que pueden proyectar la pantalla en la pared ya que tienen un proyector integrado.

En caso de que tu teléfono no lo tenga, de igual manera puede funcionar como proyector y duplicar la pantalla en otros dispositivos.

Te contamos cómo duplicar la pantalla de tu celular para poder ver videos, imágenes, presentaciones o cualquier contenido en un mayor tamaño.

¿Qué teléfono se puede usar como proyector?

Actualmente, la mayoría de los teléfonos se pueden usar como proyector. Hay diferentes opciones que pueden usarse si se quiere duplicar la pantalla de una televisión o un proyector para verla más grande.

Los celulares pueden conectarse a proyectores inalámbricos, especialmente creados para teléfonos móviles. Estos proyectores son pequeños y pueden transportarse con facilidad para usarse en cualquier lugar o momento.

Otra manera, es utilizar la función de duplicar la pantalla o "Screen Mirroring" que muchos teléfonos tienen incorporada. Esta herramienta permite transmitir la pantalla del celular a las pantallas que se encuentren a su alrededor.

El Sony Xperia Pro-I funciona como proyector

Los teléfonos que no cuenten con esta función integrada, pueden habilitarla mediante aplicaciones terceras. Hay muchas aplicaciones disponibles para descargar que permiten conectar un celular con otros dispositivos.

Todas las opciones que mencionamos son necesarias si el celular no tiene un proyector integrado. Los teléfonos con proyector no son tan usuales, por lo que no hay mucha variedad ni son tan fáciles de conseguirlos.

Algunos teléfonos que tienen proyector integrado son:

LG V60 ThinQ

Motorola Moto G Pro

Sony Xperia Pro-I

¿Cuál es la aplicación para proyectar el celular a la pared?

Existen numerosas aplicaciones que permiten vincular el celular con un proyector o una smart TV, posibilitando la transmisión de la pantalla del dispositivo. Estas aplicaciones habilitan la opción de reflejar la pantalla, y para utilizarlas, ambos dispositivos deben estar conectados a la misma red Wi-Fi.

Después de instalar una de las aplicaciones disponibles y asegurarse de que tanto el teléfono como el proyector o la televisión estén conectados al Wi-Fi, es necesario abrir la aplicación en el celular y elegir el dispositivo al que se desea enlazar.

Una vez establecida la conexión, la pantalla del teléfono se mostrará en el proyector o la televisión para su visualización.

Este tipo de aplicaciones habilitan la función de duplicar la pantalla o también conocida como "Screen Mirroring". Algunas de las aplicaciones que se pueden utilizar para conectar el celular a un proyector son:

Miracast permite duplicar la pantalla del celular

AnyCast

Mirroring360

Iprojection

Miracast

Reflector 3

MirrorOp

LetsView

Los teléfonos sin proyector integrado no tienen la capacidad de proyectar su pantalla en una pared por sí mismos.

Aunque hay algunas aplicaciones que permiten proyectar la pantalla de un celular a través de la cámara, los expertos no las recomiendan debido a que pueden ser peligrosas para los usuarios y dañinas para los dispositivos.

Algunos usuarios optan por utilizar aplicaciones como "Flashlight Video Projector", que les permite proyectar la pantalla del teléfono en una pared u otra superficie. No obstante, este tipo de aplicaciones no son seguras y no se encuentran disponibles en tiendas de descargas como Google Play Store o App Store.

Para utilizar estas aplicaciones, es necesario descargar un archivo APK en el celular. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los catálogos de APK no cuentan con la aprobación de las autoridades tecnológicas debido a los riesgos que presentan.

Descargar aplicaciones que requieren un archivo APK puede dañar tu dispositivo y exponer datos privados, lo cual es altamente riesgoso. En muchos casos, los ciberdelincuentes aprovechan estas aplicaciones para cometer delitos como robo de información o hackeo de teléfonos.

Por estas razones, si tu teléfono no tiene un proyector integrado, lo más recomendable es utilizar la función de "Screen mirroring" para duplicar la pantalla del celular en una televisión.

En caso de que tu dispositivo no cuente con esta función, se puede descargar cualquiera de las aplicaciones mencionadas anteriormente y busca alternativas seguras para visualizar la pantalla en otro dispositivo, como una televisión o un proyector tradicional.

Los proyectores para celulares son portátiles y fáciles de transportar

¿Cómo proyectar una imagen en la pared con el celular?

Para duplicar la pantalla de un celular en un proyector o una televisión inteligente, para ver imágenes o videos se puede hacer de diferentes formas.

Como mencionamos, una de las opciones es utilizar una aplicación adicional, y establecer una conexión entre el teléfono y el proyector o la televisión. Para poder usar una aplicación, los dispositivos tienen que poder conectarse a una red de wifi.

Si la televisión o el proyector no cuentan con la posibilidad de conectarse a internet, otra forma es realizar la conexión con cables. Se pueden usar cables HDMI y USB C, según las entradas que tengan los dispositivos.

Habrá que enchufar cada uno de los aparatos en cada extremo y se podrá visualizar la pantalla del celular en la otra pantalla.

¿Qué es un proyector de celular?

Los proyectores de celular son inalámbricos y pueden conectar a cualquier dispositivo a través de un cable USB/HDMI o wifi y bluetooth. Los proyectores para celulares permiten duplicar la pantalla del teléfono para poder visualizarla en un mayor tamaño.

Esta herramienta es útil para reproducir imágenes, videos, presentaciones, videojuegos o cualquier contenido que se desee.

Los proyectores de celular son una gran alternativa ya que suelen tener un tamaño pequeño, o contiene cables ni accesorios adicionales, lo que lo hace fácil de trasladar y utilizar el cualquier momento.

Además de poder utilizarlo con celulares, estos proyectores en general, son compatibles con tablets, consolas de videojuegos, cámaras de fotos y computadoras.