Un albañil, indignado: escrachó a sus ayudantes que cobran planes y no fueron a trabajar

Los planes sociales son un factor clave que la clase política debe revisar cuando antes. Pese a la gestión de Alberto Fernández inició un recorte, mediante la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, este punto sigue representando un gasto importante para el Estado y no siempre se ve retribuido con el trabajo o la formación de sus beneficiarios.

En este contexto, un albañil indignado mostró la situación que vive a menudo en la obra en la que desempeña sus tareas. "Lunes, re caliente. No vino nadie y sobra laburo. Les voy a explicar por qué nadie viene a laburar. No soy anti planero ni nada. Soy anti vagos", aclara al iniciar el video, que lleva casi 400.000 reproducciones en Twitter.

Un albañil se quejó de sus compañeros que cobran planes y no trabajan

"Les voy a mostrar esto que hice mientras tomaba unos mates, señala. Luego, se puede ver como el trabajador muestra un pequeño pizarrón con algunos datos sobre sus ayudantes. Al respecto, enumera: "Gaby, de 27 años, cobra tres planes por 150.000 pesos; Marcelito, 35 años, cobra cuatro planes por 160.000 pesos (este te dice que va a la cooperativa y nunca fue); Pablo, 32 años, me llamó a la mañana la mamá y me dijo: 'no va a ir a trabajar porque es una obra al aire libre y se va a enfermar'".

Sin embargo, el trabajador de la construcción desacó a otro de los integrantes de la obra que llamó la atención en las redes. "Este es el más importante", dijo y agregó: "Hugo, 67 años, no cobra ningún plan, sigue laburando, nunca faltó y viene siempre".

"Lo dejo a tu criterio", concluyó el frustrado albañil, conocido como "El Gordo" Maxi.

La mayoría de los usuarios cuestionó la actitud de los trabajadores que cobran la ayuda estatal y destacaron la "cultura del trabajo" que el albañil de 67 años mantiene y que la sociedad parece ir perdiendo.

Planes sociales: esta es la fortuna que paga el Gobierno por día

No hay plan de ajuste exigido por el FMI que valga. En un año electoral, el Gobierno sabe que si alguna chance tiene de retener el control del Estado, radica en las multimillonarias sumas destinadas a paliar el hambre.

De acuerdo con los datos de los primeros cinco meses del año, ya se destinan casi $4.000 millones diarios a los planes Potenciar Trabajo y Alimentar.

En cinco meses, ya se consumieron más de la mitad de los fondos previstos en el Presupuesto, por lo que para octubre, mes de las elecciones, se habrán agotado totalmente. Unos $600.000 millones fueron destinados a sostener a las personas más vulnerables, lo que no frenó los reclamos frente al Ministerio de Desarrollo Social y hasta la Plaza de Mayo.

Te puede interesar Cinco bodegones más baratos de Buenos Aires para comer bien y no gastar tanta plata

"Con este nivel de inflación, esa plata es clave. De lo contrario, no sé dónde estaríamos en este momento", se sinceró un puntero de La Matanza que se encarga de distribuir bolsones de comida desde la Intendencia.