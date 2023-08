Cuál es el único tema que Javier Milei no quiere tocar en una entrevista

Casi nada es tabú para Javier Milei: Pregúntele por el Banco Central de Argentina y le dirá que es "la peor basura que existe sobre la Tierra". ¿China? "¿Vos comercializarías con un asesino?", responderá. ¿La venta de armas y órganos? Deberían ser legalizados. Pero no se atreva a preguntarle acerca de sus amados "hijos de cuatro patas", cinco mastines ingleses de 90 kilos que han sido catapultados al imaginario popular esta semana junto con el impensado ganador de las PASO del último domingo.

Tras una entrevista de dos horas con Bloomberg News el miércoles en Buenos Aires, Milei se negó rotundamente a responder cualquier pregunta sobre los miembros caninos de su familia. El candidato por la Libertad Avanza, soltero de larga data, no mostró tal reticencia luego de su sorprendente resultado en las elecciones primarias de Argentina el domingo, cuando los perros fueron de los primeros a quienes agradeció en su discurso de victoria.

"¡Gracias a Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas!", dijo Milei mientras sonreía el domingo por la noche ante un gran aplauso en la sede de su campaña. Los nombres son referencias a los economistas que han dado forma a la visión ultralibertaria del mundo de Milei: Murray Rothbard, Milton Friedman y Robert Lucas. Conan el bárbaro puede que no sea un economista famoso, pero ciertamente evoca la estética machista que también forma parte de la personalidad de Milei.

Conan, el amor de Milei

Conan, el mastín inglés fallecido de Milei, fue, según él, su "verdadero y más grande amor", fue quien lo acompañó en sus peores momentos y quien ahora protege a Dios.

El perro murió en 2017, después de sufrir por un cáncer de columna que lo tumbó en sus últimos días. Pero si Milei lo había salvado de un incendio, hasta prescindiendo de su propia vida, también lo debía acompañar allí, en su lecho de muerte. Y por eso contrató un parapsicólogo y una telépata que leían la mente del can y lo "comunicaban" con su dueño. Su muerte lo cambió por completo, y ni los clones del animal que mandó a hacer en Estados Unidos lograron reemplazarlo.

"Karina, su hermana, indispensable para él como Conan, intentó ayudarlo. Estudió para convertirse en medium, y empezó a ser ella misma quien comunicaba al recién fallecido Conan con su dueño, una actividad que al día de hoy es central en la vida de la menor de los Milei, que dice poder hablar con animales vivos y muertos y que en base a eso toma decisiones importantes", contó el periodista Juan Luis González, en la biografía "El loco".

"Pero eso no fue suficiente. A los que querían escucharlo, Milei les comenzó a contar historias cada vez más llamativas: que Conan en verdad no había muerto -'fue su desaparición física'-, sino que había ido a sentarse al lado del 'número 1' para protegerlo, y que gracias a eso había comenzado a tener charlas con el mismísimo Dios. 'Yo vi tres veces la resurrección de Cristo, pero no lo puedo contar. Dirían que estoy loco', le dijo a un amigo de aquellos años, en un chat que esta persona todavía guarda", relató el periodista en El loco.

Milei y el amor por los perros

Según el libro, Dios le reveló a Milei que charla mucho con él porque tenía una "misión" para el economista. "Tenía que meterse en política. Y le dijo algo más: que no tenía que parar hasta llegar a ser Presidente", contó.

"¿Qué pasa si en una Argentina corroída por más de una década de crisis económica y política, golpeada por una pandemia que dejó 130 mil muertos, agotada por años de inflación y de inseguridad, enojada por vivir siempre con la soga al cuello, alguien empieza a decir que la culpa de todo es de quienes la manejan y la manejaron? ¿Qué pasa si ese discurso incendiario, que está quemando también otras latitudes, prende?¿Qué pasa si en un país inestable aparece un líder inestable? La respuesta los sorprenderá", concluye el prólogo.