Maru Botana inauguró un nuevo local en Europa, con colas kilométricas de seguidores

Maru Botana, la leyenda en Argentina, llegó a Barcelona para endulzar el paladar de la Ciudad Condal. La estrella de la televisión y maestra pastelera ha inaugurado su primer establecimiento en Europa, desatando una auténtica fiebre entre sus seguidores, quienes forman colas kilométricas en busca de su inigualable dulce de leche, su tentadora torta de maracuyá, el apetitoso merengue y el irresistible bocadillo de rosbif.

Maru Botana se convirtió en un rostro familiar para millones de argentinos a lo largo de las dos últimas décadas. Ahora, esta talentosa chef porteña ha decidido aventurarse más allá de las fronteras de su país y ha elegido el Mediterráneo como su nuevo destino.

"Cuando contemplé la idea de expandir la marca, estuve un tiempo en Estados Unidos, pero, sinceramente, no me sentía cómoda. En cambio, Barcelona me encantó: su gente comparte muchas de nuestras costumbres, disfrutan del buen café y la buena comida. Fue un desafío y estaba nerviosa, pero desde el principio, sentí que sería la mejor elección", confiesa Botana desde su base en Buenos Aires.

La primera incursión europea de esta argentina excepcional tuvo lugar el pasado 19 de julio, a tan solo unas calles del Passeig de Gracia, la principal arteria comercial de la Ciudad Condal.

La recepción superó incluso las expectativas, considerando la presencia de la comunidad argentina en Barcelona. Botana admite con alegría: "Es cierto que hay una gran cantidad de argentinos aquí, pero debo decir que me sorprendió la cantidad de españoles que nos visitaron desde el primer día de apertura. Yo esperaba que algunas de nuestras delicias, como el hojaldre o la crema pastelera, fueran bien recibidas, pero la verdad es que todo ha tenido una extraordinaria acogida. Y, por supuesto, el dulce de leche no se queda atrás".

En Maru Botana, los protagonistas indiscutibles son los pasteles, las tortas (con un precio de 9,40 euros por porción) y, por supuesto, el dulce de leche que se hace notar con su sabor inconfundible. Sin embargo, la torta de maracuyá y el merengue también vuelan de las vitrinas del local. El brownie de la casa, acompañado de churros de chocolate y dulce de leche, el rogel (una maravilla de capas de hojaldre y dulce de leche) y el sablée (una deliciosa combinación de chocolate y frutos rojos) también se encuentran entre los productos estrella de este establecimiento.

Para aquellos con estómagos menos aventureros, que no pueden enfrentar las (muy) generosas porciones del local, la media luna y los alfajores son opciones igualmente tentadoras.

Eso sí, algunos clientes habituales han expresado sus opiniones: "Es cierto, nuestras porciones son generosas, nuestras tartas son gigantes, y en Argentina, la gente suele llevarse a casa lo que no puede comer. Cuando empezamos en Barcelona, nos dijeron que eso era demasiado, que las porciones no podían ser tan grandes. Así que decidimos escuchar a nuestros clientes: es fantástico poder interactuar con la gente que viene a disfrutar de tus creaciones, a tu casa", comparte Botana.

Sin embargo, nadie se quedará con hambre en esta pastelería, y muchos optan por llevarse sus exquisitas creaciones a casa.

Curiosamente, uno de los platos más deliciosos del local no es un pastel, ni una torta, ni dulce, sino un bocadillo: un emparedado de rosbif macerado durante horas en salsa chimichurri, servido en pan de pebete con rúcula, cebolla y mostaza suave. Ya cuenta con una legión de seguidores por su ligereza y cremosidad. Cuesta 9,40 euros. Parecida aceptación tiene el sándwich de salmón en pan de nueces, otro de los grandes alicientes de la parte salada de Maru Botana.