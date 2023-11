Cañerías para vino y viñedos en la terraza: el inédito edificio que se construye en Mendoza

Resulta imperioso comenzar esta nota parafraseando y adaptando el eslogan publicitario quizá más usado en la historia de la humanidad: "Cuando creíste que ya habías visto las propuestas más innovadoras y originales en cuanto a desarrollos inmobiliarios y amenities de la Argentina se refiere, en Mendoza apareció Anfitrión"... un emprendimiento que, tranquilamente, puede superar toda expectativa de originalidad.

Y aquí viene lo más relevante: con una inversión de u$s1,2 millones, se trata del primer edificio del mundo con cañerías de vino, viñedos en su terraza y cava subterránea.

Mendoza presenta un inédito edificio con cañerías para vino

Justamente en una provincia que concentra el 71,2% del total de vid cultivada en todo el país, según datos del Gobierno nacional, el principal distintivo del proyecto bautizado "Anfitrión" será que cada departamento tendrá un grifo extra de acero inoxidable por donde correrá el vino, que se dispensará a través de un complejo sistema, independiente del agua, que evitará la contaminación de esta bebida alcohólica por otros fluidos y asegurará su calidad óptima en cada habitación.

Así las cosas, los huéspedes podrán "disfrutar del vino de forma ilimitada y vivir una experiencia inigualable", cuenta Matías Merino, fundador de Pi Real Estate, desarrolladora que lleva adelante el emprendimiento. ¿Qué varietal se deslizará por las cañerías? Eso se definirá según la demanda, aseguran que irá mutando y que no será siempre el mismo producto.

En otro orden, el lugar elegido para el edificio Anfitrión no podría ser mejor. No solo porque Mendoza se haya convertido en un importante destino que se encuentra entre los predilectos del turismo extranjero en Latinoamérica –con gente que llega de todas partes para vivir la experiencia de conocer sus más de 150 bodegas y sus paisajes–, también poque la provincia es una de las Capitales Internacionales del Vino (Great Wine Capitals); y donde además no solo tienen origen cuantiosos congresos y convenciones, sino que en los últimos tiempos se apreció una significativa afluencia de "nómades digitales" que realizan travel office.

La fecha de entrega del edificio está prevista para 2025.

En definitiva, notaron que no existía edificio alguno que reflejara todo lo antedicho, así que encontraron una gran oportunidad: "Crear un proyecto único que fusione la riqueza vitivinícola de Mendoza con la experiencia de habitar un espacio vanguardista y lujoso", reflexiona el empresario que se halla a la cabeza de este emprendimiento que, pese que hasta ahora tiene solo un nombre de estreno, ya están negociando con algunas bodegas "para que adquieran el naming, el suministro de vino y la explotación de la cava".

Edificio con vino libre e instalaciones pet friendly

Emplazado en la calle Jofré (entre Luzuriaga y Andrade), en la Quinta Sección de la ciudad de Mendoza, a 200 metros del célebre Parque General San Martín, y con una fecha de entrega prevista para 2025, el proyecto que en noviembre del 2022 recibió el Premio a la Innovación de la Universidad Nacional de Cuyo poseerá una superficie de 1.400 m2 dividida entre 660 m2 de viviendas, 290 m2 de amenities y 420 m2 de tránsito.

Además, contará con 1 planta baja y 3 pisos de 10 unidades que oscilarán entre los 49,23 y los 59,9 m2 propios y tendrán 1 dormitorio, 2 baños, un estar y cocina. Aunque el dato más importante es que se podrán dividir en dos cuartos, de manera tal de obtener un monoambiente con 1 baño y una pequeña cocina, por un lado, y una habitación de hotel (con baño y kitchnette), por el otro (ver "Anfitrión: cómo será..."); cada uno con sus propias canillas de vino, claro está.

Por otra parte, entre sus amenities, aparte de 2 SUM (uno en la terraza), junto con las cocheras subterráneas habrá instalaciones exclusivas pet friendly para que los residentes puedan bañar a sus mascotas. Y se trabajará aún más en la comodidad de los animales: para tal fin, los pisos de los departamentos y espacios comunes estarán hechos en un material antideslizante con el objetivo de evitar que se resbalen y se lastimen.

Los huéspedes podrán disfrutar del vino de forma ilimitada.

Ah, y un dato más vital para el inversor: en esta etapa de preventa, además de que ofrecen un descuento del 29,7%, los valores oscilan entre los u$s97.000 y los u$s117.800, con un financiamiento que cuenta con un anticipo del 20%, hasta 24 cuotas en dólares y la entrega con la integración del 80% del valor, refinanciación sobre el 20% restante.

Anfitrión: cómo será el modelo de negocio con destino "tipo AirBnb"

El valor agregado es que el edificio se encuentra con autorización para funcionar con el formato de alquiler temporario –de ahí su nombre original–; por lo que brida la posibilidad de obtener una renta adicional, además de la que se consigue naturalmente por invertir en real estate.

"Y vamos a ofrecer la posibilidad de administrar ese alquiler temporario en las distintas plataformas, pero el inversor podrá realizar la gestión por sus propios medios. Estamos convencidos de que un departamento con el atractivo de cañerías de vino, en la capital mundial del vino, va a ser altamente demandando, lo que será una ventaja para quien pretenda adquirir una unidad". Sin ir más lejos, para quien compre un departamento de pozo estiman que podría tener una plusvalía cercana al 20 por ciento.

Pero esta historia no terminaría aquí. Si bien este es el primer desarrollo con cañerías de vino en todo el mundo, desde la desarrolladora ya se encuentran visionando y proyectando para poder cruzar mares, montañas, y expandir este modelo innovador de Anfitrión a otros destinos del planeta.

En la etapa de preventa, los precios de las unidades del edificio s valores oscilan entre los u$s97.000 y los u$s117.800.

"Estamos trabajando en llevar este proyecto a distintas Capitales del Vino, como Napa Valley (Estados Unidos), Casablanca (Valparaíso, Chile) y Rioja (España), ciudades que comparten la pasión por esta industria y están ávidas de experiencias inmobiliarias únicas y vanguardistas como la que ofrece Anfitrión", cierra Merino.