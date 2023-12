Un producto básico que no para de subir de precio: ¿por qué es tan caro el papel higiénico?

La inflación se acelerará con fuerza en diciembre, impulsada sobre todo por los alimentos. Pero hay, también, otros artículos que presentan marcados aumentos de precios y que -pese a ser de primera necesidad- es cada vez más caro: es el caso del papel higiénico.

Si bien la variación de este artículo básico para la higiene personal no se mide en el IPC del INDEC, algunos relevamientos privados dan cuenta de su incremento en el último tiempo. Y, advierten en el sector, son inminentes nuevos saltos en su precio.

Por caso, de acuerdo al relevamiento de la consultora Focus Market, en noviembre el papel higiénico tuvo una suba del 13% mensual, para acumular un alza del 153,3% interanual. En los primeros once meses del año, el incremento fue del 140,5 por ciento.

De hecho, en un supermercado un paquete "clásico" de 4 rollos por 80 metros cada uno llega a costar $2.326,32. En tanto, un paquete con seis rollos de 80 metros, sale $3.271. Hay alternativas más económicas: por ejemplo, un paquete de 4 rollos de 30 metros, cuesta $1.035. Aunque, en realidad, si se calcula "por metro" esta última opción termina siendo más cara que la primera.

Por qué el precio del papel higiénico está tan caro

Aunque en la actualidad, debido a la elevada inflación, muchas veces se pierda noción del valor de determinados artículos, que un paquete de papel higiénico llegue a costar hasta $3.200 no deja de resultar impactante.

Muchos de los insumos para producir el papel higiénico están "dolarizados", advierten desde el sector

En ese escenario, Daniel Rosato, director de Papelera Rosato, firma que produce rollos de papel higiénico, de cocina y otros productos en base a papel tissue, explicó que son diversos factores los que inciden en el precio y los aumentos de este artículo esencial.

"Un poco tiene que ver con todo lo que está ocurriendo. Primero, se da un anticipo de la devaluación, que genera que todas las empresas proveedoras hayan vendido sus productos a un precio del dólar por encima del valor oficial. Eso ya generó un incremento que, entiendo, está sobrevaluado. Es decir: siempre hay un porcentaje por encima de lo que tendría que haber aumentado", señaló Rosato, quien también es presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA).

En ese sentido, señaló que en el último tiempo "hubo varios aumentos". "Ya aumentó un 10% hace 15 días. Ahora, los aumentos van entre un 20 y un 30%. Depende el producto, la calidad. Hay diferentes tipos de calidad, con materias primas más caras o más baratas", subrayó.

Otro factor que incide es el precio de la energía. Aunque, también, los aumentos en el precio del producto es un "anticipo" a futuras subas en el costo para producir. "Y son aumentos importantes. La energía para la industria aumenta en función a lo que aumenta el dólar, de alguna manera. Se está hablando de eliminar los subsidios, entonces es significativo el aumento. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la energía representa entre un 5 y un 25% del costo total de la unidad, depende lo que se produce. Por ejemplo, en el papel higiénico ronda entre el 8 y el 10%", sostuvo Rosato.

Suba de precios, especulación y cambios en el consumo

Tal como explicó Rosato, "de alguna manera, todos los proveedores se anticiparon a las subas". "En una fábrica de papel higiénico, la materia prima no es sólo la pasta o el recorte de papel. También tenés insumos importados y no importados, que aumentaron en dólares. Los nacionales también subieron hasta un 100% por las dudas en el último mes. Porque, como está el problema de las importaciones y faltan insumos, lo poco que hay lo venden a un precio mucho mayor porque no saben a qué precio van a reponer. Hay una especulación que gira en torno a todo esto", resumió.

El empresario remarcó que "nadie sabe realmente a qué precio vender" y esta realidad genera un "efecto dominó" en los precios, que se termina traduciendo en productos cada vez más caros para el consumidor. "La semana pasada, antes del anuncio del Gobierno, me dijeron: 'Te entrego, pero a un dólar a $700'. ‘Pero vale $400’, le decía. En el caso del polietileno, por ejemplo, que se utiliza para envasar el papel, me vendieron a un valor que casi duplicaba el valor del oficial", dijo.

La inflación de diciembre se disparará, impulsada por alimentos y productos de consumo masivo

Si bien se trata de un artículo esencial para la vida cotidiana, al ubicarse en valores cada vez más elevados, los hábitos de consumo también se modifican. "La gente se cuida más. Como en todos los casos, la comercialización está cambiando. Antes la gente compraba el producto más caro, el de mayor metraje por ejemplo, de 80 metros. Ahora, se vende más el papel de 30 metros. Lo mismo sucede con la carne: se vende menos carne y la gente compra más arroz y fideos. Por eso aumentó el arroz y el fideo, porque se vende más que la carne ahora. Va girando el mercado", señaló Rosato.

Y, al respecto, concluyó: "Eso cada vez se va a ir profundizando más. Después de las Fiestas, vamos a ver cómo se profundiza, porque la gente va perdiendo poder adquisitivo. El salario va a quedar cada vez más retrasado. Esta historia ya la vivimos, es una película que ya vimos".