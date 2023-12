Dos de cada tres personas en algún momento de sus vidas se convertirán en cuidadores

Las fiestas de fin de año y las vacaciones, aunque son momentos esperados por muchos para descansar y disfrutar, presentan un desafío adicional para aquellos con la responsabilidad de cuidar a otros. Según el informe Higiene y Salud 2023-2024 de Essity, compañía dedicada a productos de higiene y salud, el 80% de la prestación de cuidados proviene de miembros de la familia, y dos tercios de todas las personas en todo el mundo se convertirán en cuidadores en algún momento de sus vidas.

A pesar de ser una parte esencial de nuestras sociedades, las tareas de cuidado suelen subestimarse al ser en su mayoría no remuneradas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que cada día se dedican más de 16 mil millones de horas (alrededor de 1.800.000 años) a trabajos de cuidados no remunerados en todo el mundo, lo que corresponde a aproximadamente el 9% del PBI global. A su vez, se estima que el valor total del trabajo de cuidados no remunerado aumentará hasta el 39% del PBI en determinados países. En Argentina, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa el 15,9% del PBI, superando a sectores económicos tradicionalmente relevantes como la Industria (13,2%); el comercio (13%); los servicios inmobiliarios y empresariales (9%) y la administración pública (7%).

Sin embargo, los datos indican que se está produciendo una tendencia hacia la valorización de la economía del cuidado, en la que los miembros de la familia asumen cada vez más responsabilidades en este sentido. Esto significa que a menudo las personas deben equilibrar estas responsabilidades con otras obligaciones personales y laborales. Durante las fiestas y las vacaciones, estas responsabilidades pueden intensificarse aún más. Los cuidadores pueden encontrarse lidiando con horarios de visita más ocupados, cambios en las rutinas diarias y la presión adicional de las expectativas festivas.

Según el informe, la refamiliarización se aceleró durante la pandemia de Covid-19, cuando los sistemas de salud sobrecargados generaron una mayor necesidad de atención informal y existe preocupación por parte de los expertos de que este incremento se haya normalizado. Sin un apoyo adecuado para los cuidadores, esto se convierte en un desafío con diversas consecuencias para los cuidadores, las personas que reciben cuidados y la sociedad en general.

Cuidados de personas: los desafíos

Para abordar estos desafíos, es esencial proporcionar apoyo y recursos adecuados. "La escasez de profesionales y la demanda obliga a las familias, a formar parte casi de manera obligatoria de esta profesión sin información y conocimiento para hacerlo. En Essity, reconocemos la importancia de invertir de manera inteligente y fomentar innovaciones en el cuidado", enfatizó Martín Stigliano, Gerente General de Consumo Essity para Argentina, Uruguay y Paraguay, y agregó: "Al fomentar y financiar la inversión en innovaciones, podemos mejorar la atención brindada, aliviar la carga sobre los cuidadores y, en última instancia, fortalecer nuestras economías y comunidades a largo plazo".

Una forma de hacerle frente a la situación es reconocer que el trabajo de cuidados es vital para el bienestar humano y las economías, y que aún no se le presta la atención adecuada en las políticas públicas, la sociedad y el mundo empresarial.

Para resolver la brecha de profesionales, es necesario invertir en empleos formales, los cuales aumentarán la salud general y el bienestar de la población. En simultáneo, se fomentará la igualdad de género, ya que las mujeres representan más del 70% de las personas que se encargan de este rol. Por ello, es relevante dejar de considerar los cuidados como costos, sino tomarlos como una inversión, y reconocer los beneficios sustanciales que los cuidados producen en el bienestar personal, social y medioambiental, así como económicos.

Las empresas también tienen un papel fundamental en la introducción de innovaciones en materia de soluciones y servicios que mejoren la calidad de vida de las personas que realizan esta labor. En Argentina existe la página web de Academia TENA donde se brindan diferentes temáticas que realizamos de la mano de expertos a este tema.

Además de la necesidad de apoyo, es crucial que los cuidadores se cuiden a sí mismos. La salud física y mental del cuidador puede verse afectada por la responsabilidad de cuidar a un familiar. Por lo tanto, reservar tiempo para uno mismo y planificar actividades que puedan disfrutar tanto la persona a cargo como el cuidador puede ayudar a aliviar la carga del cuidado y proporcionar momentos de disfrute mutuo. Las vacaciones son un momento para relajarse y recargar energías, y con la planificación y el apoyo adecuados, los cuidadores también pueden disfrutar de este tiempo. Cada situación es única y lo más importante es encontrar un equilibrio que funcione para todos.