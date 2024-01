Rating: el teléfono rojo salvó a Gran Hermano en una noche de poca audiencia

El rating del horario estelar de la televisión abierta porteña reflejó el éxodo de una parte de la audiencia por las vacaciones del verano, con números más bajos de los habituales.

Gran Hermano, con Santiago del Moro en Telefe, mantuvo sus registros habituales gracias a la incorporación del teléfono rojo, que otorgó una nueva y atractiva dinámica para la audiencia.

La noche del lunes comenzó con Telefe Noticias en la punta con 8,4 puntos; seguido por Telenoche, en eltrece, con 6 puntos; bendita, con Beto Casella en El Nueve, con 3,3 puntos; y LAM, con Ángel de Brito en América, con 2,6 puntos y pisos alarmantes de 1,6 puntos.

Los programas siguientes sufrieron el impacto de la audiencia baja por el verano: Escape perfecto, con Iván de Pineda, comenzó con 8,8 puntos; Los 8 escalones de los tres millones, con Guido Kaczka en eltrece, inició en 6,8 puntos; y Bailando 2023, con Marcelo Tinelli en América, comenzó con 4,1 puntos.

Luego Escape perfecto trepó hasta 12,1 puntos; Los 8 escalones hizo lo propio hasta 7,6 puntos; y Bailando 2023 creció a 5,1 puntos. Gran Hermano empeezó con 15,3 puntos; Los 8 escalones subió a 7,7 puntos; y Tinelli, a 5,8 puntos.

El ciclo de Telefe trepó hasta 17,4 puntos y fue lo más visto del día. Tinelli llegó a bajar hasta 3,3 puntos. El siguiente dato refleja la hegemonía de Gran Hermano; mientras tenía 17,4 puntos, la suma de la audiencia del resto de los canales de TV abierta llegaba a 12,1 puntos.

Llegó el teléfono rojo a Gran Hermano y dejó a la primera nominada de la semana

La eliminación de Isabel impactó en la dinámica de Gran Hermano, que el lunes sumó un nuevo elemento de tensión. Se trata de un teléfono rojo que tendrá mensajes que premiarán o castigarán a quien lo atienda. El primer llamado fue lapidario: Zoe quedó nominada.

"Manzana" descubrió el teléfono en el pasillo de la casa y los participantes asociaron su presencia con la posibilidad de hablar con parientes y seres queridos. Pero no: el aparato sonará y quien conteste se arriesgará a recibir un mensaje favorable o desfavorable.

Del Moro convocó a los participantes al living y contó que el teléfono sonará y deberá ser atendido. Si tras sonar cinco veces, nadie lo contesta puede haber una sanción grave y colectiva. Cada participante deberá contestarlo una vez. Si no lo hace, también habrá sanción. Los mensajes serán al azar.

El mensaje será escuchado por todos ya que saldrá por los parlantes de la casa de Gran Hermano. Las reacciones de los participantes fueron dispares. Hubo quienes se entusiasmaron y otros que lo tomaron con precaución.

El entusiasmo traicionó a Zoe, la primera en contestar el llamado. "Estás nominada", fue la voz del otro lado. Sus amigas la consolaron y aseguraron: "Ella no se va, Gran Hermano".

En cambio, ante el segundo llamado, Juliana "Furia" levantó el tubo y se ganó la inmunidad.

Las reacciones de Sabrina y Licha por un grito en Gran Hermano

Isabel fue eliminada de la casa de Gran Hermano, y debilitó a uno de los grupos que da pelea a "Las furiosas". Y un grito del exterior generó inquietud. "Dice que gritaron: 'Están nominando mal'. dijo Sabrina a "Licha", quien le cuestionó que si se lo había dicho Emma "ya no creía nada".

La joven comentó que "Chino" se lo confirmó y agregó: "Hay una víbora suelta... puede ser. Se me vino a la mente y que no cayó en placa porque estamos nominando mal".

Licha afirmó: "Tengo alguien en mente, en quien pensar. Para mí, esta placa va a sorprender". Sabrina agregó: "No me importa ir por donde van todos; ya me chupa un huevo".

Licha afirmó que dejará de votar "por bandos" sino por "las cosas que ya no... ya a Juliana la puedo bancar porque hay otras cosas del juego que, ahora me molestan mal. Como el cuchicheo. Esas cosas no". Su amiga coincidió: "A Furia no la vamos a poder sacar ahora".