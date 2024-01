Reveló cómo cargar nafta con hasta 50% de descuento en cualquier estación de servicio del país

⛽️ EL MEJOR PRECIO DE LA NAFTA + HASTA 50% de AHORRO ???? ???????????? Para encontrar el mejor precio del combustible en Argentina, bajate la app que detallo en el video. Podes encontrar diferencia de precios en pocas cuadras. ????Para ahorrar hasta un 50% te dejo todas las promos vigentes. Te aconsejo buscar la que te interese y leer las condiciones de cada una, topes, etc. ✨ BBVA hasta 50% en Axion viernes, sábados y domingos. ✨ BCO CIUDAD domingo 10% + 5% con MODO en cualquier estación de servicio. ✨ APP YPF todos los días 12% en Infinia e infinia diesel con dinero en cuenta. Martes 10% en Infinia e Infinia diesel con tarjetas. También podes canjear ptos. ✨ 365 de lunes a viernes 10% en Shell. ✨ BRUBANK martes 10% y con Bruplus todos los días 20% en Axion. ✨ PERSONAL PAY hasta 20% en combustible con tope según nivel + 5% con Shell box en Shell V-Power. ✨ ON app de Axion, los lunes y viernes 10% en Quantium. 15% en primera compra. Cupones de dto al pasar de nivel. ✨ BNA los viernes 10% en estaciones adheridas. ✨ PUMA PRIS app de Puma, los miércoles 10% en super, premium y ion diesel. Podés sumar ptos y canjear por dtos. ✨ SHELL BOX miércoles 10% en V-Power ???? En comentarios contame qué promos aprovechas y si me faltó alguna, así nos ayudamos entre todos! ???? Publicación: enero 2024 ♬ yes, and? - Ariana Grande