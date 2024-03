Desde septiembre Telegram ofrecía mensajes de chat y fotos que no se pueden visualizar más de una vez. Ahora también se pueden enviar así videos y audios

Telegram una vez más revoluciona el campo de la mensajería instantánea con una nueva función única que a todos sus usuarios les va a encantar.

Para arrancar el 2024, Telegram presento una nueva función para mandar mensajes de voz o video para ver una sola vez.

La plataforma ya tenía ya la opción de mensajes "autodestructivos" que solo duraban un período de tiempo. Pero esto es un paso más, ya que una vez que el receptor los ve o los escucha, no podrá repetir la acción.

Paso a paso, como usar estos nuevos mensajes de voz y video de Telegram que solo se pueden ver y escuchar una vez y para qué sirven.

Telegram: para qué mandar mensajes para ver una sola vez

A todos los usuarios de la aplicación de mensajería gratuita Telegram les interesa mucho su privacidad, y por eso eligen esta aplicación por sobre otras similares que también son populares y gratuitas. El cifrado, la chance de proteger los datos personales, etc. son opciones valoradas por sus suscriptores.

Por eso, era ridículo que hasta WhatsApp tuviera la opción de enviar mensajes de voz y video que solo pudieran visualizarse una única vez, mientras que Telegram no ofrecía esa posibilidad.

Desde septiembre, ya se podía enviar por Telegram fotos para ver por única vez, ahora se sumaron audios y videos

Ese problema está resuelto desde septiembre del 2023, cuando llegaron a Telegram los mensajes de chat y fotos que se pueden ver únicamente una vez. En enero de 2024, amplió esta función a mensajes de voz y grabaciones que, una vez reproducidos, desaparece la opción de volverlos a ver o escuchar.

¿Para qué sirve mandar algo que solo se puede ver y escuchar una vez? En principio, para evitar que el receptor del mensaje lo guarde o comparta con alguien más. De esta manera, la conversación concretada por Telegram se mantiene en un entorno más privado y controlado para el emisor.

No obstante, es válido aclarar que el usuario de Telegram que recibe el mensaje puede, por ejemplo, hacer una captura de pantalla mientras ve un mensaje de texto, una foto o video en la única chance que tiene de hacerlo. Y esto es algo que deben tener en cuenta quienes quieran aprovechar esta función.

Por eso, incluso con esta nueva posibilidad, la consigna básica de alguna manera se mantiene: aquello que se comparte por Internet, puede quedar para siempre en Internet.

Mensajes de Telegram que se autodestruyen

Vale la pena aclarar también que este tipo de mensajes que solo pueden recibirse una vez no son lo mismo que los que ya tenía disponibles la plataforma. Había mensajes en donde el creador podía decidir si se "autodestruía" su chat, video o foto a las 24 horas de haberlo enviado o a los 7 días.

Telegram habilitó los mensajes de audio y video que solo pueden reproducirse una vez

Esa opción, que también puede resultar útil, si permitía escuchar o ver los mensajes más de una vez, compartirlos, etc. una vez que le llegaban al receptor, por más que desaparecieran al cumplirse el período de tiempo determinado.

Con estas nuevas funciones ya se pueden enviar mensajes de texto, audio, fotos o videos pero que no podrán más que reproducirse una vez. No hay un límite de tiempo para la existencia de ese mensaje, pero una vez que se reproduzca una vez, no podrá volver a ser activado por el receptor.

Entonces, una vez que se hayan reproducido, solo el usuario emisor conservará el contenido de los mensajes de Telegram que solo pueden verse una vez.

Cómo enviar mensajes de Telegram que se pueden ver solo una vez

Si sos usuario de Telegram ahora podés enviar mensajes de voz o en video que solo podrán ser vistos una vez por el receptor. Y es importante aclarar que esta función ya está disponible tanto para usuarios de Android como de iOS (en caso de no tenerla, es necesario actualizar la app)

Paso a paso, cómo enviar estos mensajes por Telegram:

Para enviarlos debés abrir la aplicación en tu teléfono y seleccionar la conversación a la que se quiere enviar el mensaje de audio o video

en tu teléfono y a la que se quiere enviar el mensaje de audio o video Como con cualquier otro mensaje de Telegram, para comenzar a elaborarlo hay que presionar el ícono del micrófono o de la cámara que se encuentra a la derecha del cuadro de texto. Pero al hacerlo, deslizá este botón hacia arriba para que la grabación de audio o de vídeo marche solo y te permita separar el dedo de la pantalla

para comenzar a elaborarlo hay que presionar el que se encuentra a la derecha del cuadro de texto. Pero al hacerlo, deslizá este botón hacia arriba para que la grabación de audio o de vídeo marche solo y te permita separar el dedo de la pantalla Arriba en la pantalla aparecerá entonces un ícono con el número 1. Al tocarlo, se pondrá en azul y eso quiere decir que el mensaje que envíes solo podrá ser visto por el receptor una sola vez

Al tocarlo, y eso quiere decir que el mensaje que envíes solo podrá ser visto por el receptor una sola vez Por último, no olvides seleccionar "Enviar" para terminar de mandar el mensaje.

Cómo se envían en Telegram los mensajes que solo se pueden ver una vez

Es importante aclarar que el usuario creador del audio o video podrá ver o escuchar el contenido todas las veces que lo desee en Telegram. La posibilidad de única vez es para el receptor.

Éste verá el mensaje y a medida que lo reproduzca verá la animación de una bomba que se está consumiendo, de manera de que sepa que se trata de algo que no podrá volver a visualizar o escuchar. Se eliminará además la opción de reproducir el mensaje.

Nuevas funciones de Telegram 2024

Junto con la posibilidad de enviar mensajes de video y audio con que se pueden ver solo una vez, Telegram anunció otras nuevas funciones en 2024. Por ejemplo la capacidad de pausar la grabación al enviar un mensaje de video o audio y nuevos controles de tiempo de lectura.

También añadió una forma para que las personas vean cuándo el destinatario lee su mensaje en chats privados individuales.

Telegram también anunció nuevas funciones para los usuarios Premium: a partir de ahora éstos pueden ocultar su tiempo de lectura, pero aún pueden ver el tiempo de lectura de otra persona si lo comparten públicamente.

Por último, los usuarios de la app que tienen cuentas pagas desde ahora también pueden elegir quién puede enviarles mensajes primero. Pueden seleccionar entre "Todos" o "Mis contactos y usuarios premium".

Con todas estas novedades, como los mensajes que solo pueden reproducirse una vez, Telegram arranca renovada en 2024, para ofrecer un mejor servicio a sus usuarios.