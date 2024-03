El presidente Javier Milei denunció este domingo que sufrió amenazas de muerte en su contra. Las intimidantes frases fueron recibidos por el Presidente luego de que un excustodio de su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fuera baleado.

"Antes de que sea demasiado tarde", es uno de los mensajes que aparece en las pancartas que compartió el propio mandatario en su cuenta oficial de X (exTwitter). Otra, en la misma sintonía, dice: "El ruido será la tumba del régimen".

Uno de los mensajes que preocupa a Javier Milei.

"Los democráticos que todo el tiempo me tildaban de antidemocrático... A ver dónde están condenando esos periodistas que se sumaban a esa ola de violencia contra mi persona... casi que no dudo que después de tirar la piedra esconderán la mano...", escribió Milei en sus redes, junto con una publicación de la Escuela Austríaca de Economía que advierte: "Últimamente estoy recibiendo mensajes de este tipo, donde aparece Milei muerto y con mensajes de tipo: vamos a empezar a matar liberales, no descansaremos hasta ver a Milei muerto, etc, si bien tomo este tipo de cosas de quién viene, osea de unos imbéciles, a veces toca tener cierto reparo".

Otra de las pancartas que compartió Javier Milei.

Milei selló un acuerdo con la CIA para hacer inteligencia sobre terrorismo

El presidente Javier Milei delegó el manejo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que a su vez hizo un acuerdo con los servicios de inteligencia de Israel y los Estados Unidos para investigar las amenazas de terrorismo, narcotráfico y la Triple Frontera por al nuevo alineamiento estratégico y geopolítico del Gobierno, más aliado a esos dos países.

Según pudo saber iProfesional de fuentes oficiales, el interventor en la AFI, Silvestre Sívori, se reunió varias veces junto a Posse con las máximas autoridades de la Central de Inteligencia Americana (CIA) y con el Mossad. Tambien colabora la Bundesnachrichtendienst, más conocida como la BND, o inteligencia alemana.

En tanto, la inteligencia local, supervisada por Posse y Sívori, quedó completamente militarizada por la intervención en la AFI del ex brigadier Jorge Jesús Antelo, secretario de Estrategia Nacional de la Jefatura de Gabinete. Pero en la AFI ,Posse nombró a Silvestre Sívori, y dejó que Antelo designara una estructura llena de coroneles vinculados al ex jefe del Ejército y ex jefe de Inteligencia Militar, Cesar Milani, máximo operador de la ex presidenta Cristina Kirchner en las Fuerzas Armadas.

De todos modos, la influencia de Antelo no es tal, ya que Sivori eligió él mismo a su equipo. Hay ex militares elegidos por su experiencia en inteligencia pero también hay civiles. Ni hablar que la cabeza del organismo es un civil. No hay ningun coronel de la epoca de Milani", dijo una fuente de la AFI. Sin embargo, si bien no con ese grado, formaron parte de los equipos de Inteligencia en la epoca de Milani.

Los nuevos integrantes de la AFI

"Antelo es un profesional muy operativo y sabe mucho de seguridad, defensa e inteligencia", señalan allegados a Posse que admiten que el brigadier retirado influye sobre los ministerios de Defensa, de Luis Petri, y de Seguridad, de Patricia Bullrich, con quien más choca. Antelo nombró las cúpulas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

En medios locales de inteligencia dejaron traslucir el malestar por la militarización de la AFI, que quedó completamente integrada por altos mandos militares. Hay dos motivos para ese cuestionamiento: la inteligencia local no puede ser compuesta con cuadros militares porque son dos áreas muy diferentes y a veces contrapuestas.