Casino utan Svensk licens 2024

Många svenskar har de senaste åren fått upp ögonen för att spela på casino utan svensk licens. Det är en något annorlunda spelupplevelse än på svenska casinon eftersom utländska spelsajter inte måste följa de svenska reglerna. En del väljer casino utan svensk licens för att kunna ta del av bättre och fler bonuserbjudanden, medan andra kanske vill ha tillgång till betalningsmetoder och spel som inte finns på svenska online casinon. Du kan också spela på casino utan spelpaus när du väljer utländska sajter.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom allt du behöver veta innan du börjar spela på casino utan svensk licens, så att du kan ta ett välgrundat beslut kring om det är något för dig. Trevlig läsning!

Casinon utan svensk licens 2024

Info om Casinon utan svensk licens

???? Antal casinon utan svensk licens 120+ ???? Antal casinon utan registrering 45+ ???? Bonus total €25 000+ ???? Free spins 2500+ ???? Antal nya casinon 5+ ⏸️ Casinon utan Spelpaus JA ???? Betalningsmetoder Kreditkort, Zimpler, PayPal, e-plånbok och många fler ???? Licenser Curaçao eGaming, MGA, UKGC, Estland och Gibraltar ▶️ Uttagstid 0-3 bankdagar (beroende på betalningssätt)

Vad är casino utan svensk licens?

Allt började med att den svenska regeringen bestämde sig för att landet behövde ett nytt spellag, för att städa upp spelmarknaden och göra den mer säker för spelarna. Du kan läsa mer om den nya lagen under nästa rubrik.

År 2019 infördes den uppdaterade lagen som innehöll många förändringar. En av de största förändringarna är att alla online casinon som vill vara aktiva på den svenska marknaden måste ha svensk spellicens. Tidigare räckte det med en internationell licens från exempelvis Malta eller Curacao.

Det är Spelinspektionen som utfärdar licenser och kraven är höga för ett spelbolag att bli godkänt. Om de får sin licens kommer företaget att betala skatt till svenska staten, och spelarna behöver inte betala skatt på sina vinster. Sedan dess blir således alla online casinon utanför Sverige ett casino utan svensk licens.

Om ett casino utan svensk licens riktar marknadsföring mot svenskar eller anpassar sina sajter efter svenska spelare på olika sätt så kan de bli bötfällda av Spelinspektionen.

Den svenska spellagen

Innan 2019 fanns det självklart också regler för hur casinon fick bete sig på den svenska spelmarknaden, men det var inte alls lika hårt eller tydligt. På den tiden fanns det mängder av utländska aktörer som ville etablera sina verksamheter och tjäna pengar på de svenska spelarna. Det var också krig om bonusarna och alla online casinon slogs om spelarna genom att försöka slå varandras välkomstbonusar och andra typer av erbjudanden.

Omkring år 2017 började man titta på att förändra lagen för att göra det mer fördelaktigt för den svenska staten och även för spelarna. Spelberoende började bli allt vanligare och alla bonusar och hetsig marknadsföring gjorde verkligen inte saken bättre.

Så man arbetade helt enkelt fram en ny spellag som sedan trädde i kraft den 1 januari 2019. Den omfattar många områden såsom bonusar, marknadsföring, ansvarsfullt spelande och verifiering av spelare.

Licensen

Alla online casinon som vill rikta sig till svenska spelare måste ansöka om licens från svenska Spelinspektionen. Det är ganska dyrt att ansöka om den här licensen och det ställs höga krav på bolaget.

Bonusar

På svenska casinon kan man endast få en bonus per spelare och livstid. Den får du vanligen i samband med att du registrerar dig, som en välkomstbonus. Om det är samma ägare till flera casinon kan du bara få en bonus på ett av dessa. VIP-bonusar till lojala spelare är strängt förbjudet.

Obligatoriska spelgränser

När du registrerar dig på ett svenskt casino måste du ställa in dina egna spelgränser för att kunna komma vidare. Detta är obligatoriskt. Du väljer hur mycket du ska kunna sätta in per vecka, hur mycket du ska kunna förlora och så vidare. Om du vill höja gränsen måste du vänta ett visst antal dagar innan höjningen träder i kraft. Vill du sänka gränsen träder ändringen i kraft direkt.

Koppling till Spelpaus

Alla svenska casinon måste vara anslutna till tjänsten Spelpaus.se för att få licens. Du kan läsa mer om hur det fungerar lite längre ner på den här sidan. Men lite kort så handlar det om att du som spelare ska kunna blockera dig själv från alla svenska casinon, spelombud och travbanor på samma gång, med hjälp av ditt BankID. Spärren gäller den tidsperiod du väljer.

Marknadsföring

Numera får svenska casinon inte marknadsföra sin verksamhet hur som helst. Det ska vara med måtta och inte aggressivt. Aggressiv marknadsföring är ett stort problem för de som lider av spelmissbruk, och därför är det viktigt att dessa regler följs.

Ansvarsfullt spelande

Ansvarsfullt spelande är ett begrepp som innefattar flera av de punkter vi redan tagit upp på den här listan. Det handlar om att online casinon ska förse sina spelare med bra verktyg för att kunna hantera sitt spelande på ett hälsosamt vis. Såsom att kunna spärra sig själv via Spelpaus, ställa in spelgränser och göra självtest. Tanken är att dessa verktyg ska leda till att minska antalet spelberoende individer i landet.

Är det lagligt att spela på casinon utan svensk licens?

Nu kanske du undrar, är det verkligen lagligt att spela på casino utan svensk licens? Svaret på den frågan är i dagsläget, ja. Det finns ingen lag som säger att du inte får välja att spela på utländska online casinon om du så önskar. Det är snarare spelbolagen som måste tänka sig för och inte bryta mot de regler som Spelinspektionen satt upp.

Skulle Spelinspektionen upptäcka att ett utländskt casino exempelvis har svensk support eller svensk valuta kan de bötfälla aktören.

Det är alltså lagligt för svenskar att spela på casino utan svensk licens, men det finns något du måste tänka på och det är hur dina vinster ska beskattas. Detta är något som beror på var casinot har sin licens utfärdad. Om det är en spellicens inom EU är vinsterna skattefria, och är licensen utfärdad utanför EU måste du betala 30% skatt på vinsterna till svenska staten. Du måste dock själv hålla koll på detta eftersom casinot troligen inte kommer att rapportera dina uttag till svenska Skatteverket.

Hur fungerar Spelpaus?

Spelpaus.se är en tjänst som är en del av Spelinspektionen och som grundades samtidigt som Lotteriinspektionen bytte namn till Spelinspektionen, i samband med den nya spellagen 2019. Det är lag på att alla svenska casinon måste vara anslutna till Spelpaus. Via den tjänsten kan du blockera din tillgång till alla svenska spelsajter, fysiska spelombud och travbanor - samtidigt. Du behöver alltså inte kontakta varje casino var för sig.

Det är väldigt enkelt att använda Spelpaus och du behöver bara någon form av BankID för att kunna aktivera en spärr. Hur länge du ska vara blockerad väljer du själv mellan fyra olika tidsperioder:

1 månad

3 månader

6 månader

12 månader (tills vidare)

Värt att notera är att när du väl aktiverat en spärr hos Spelpaus så kan du inte häva den. Blockeringen hävs automatiskt när tiden har löpt ut. Om du har valt alternativet 12 månader så fortsätter spärren att gälla efter 12 månader till dess att du manuellt häver den själv.

Så här använder du Spelpaus

När du ska använda Spelpaus surfar du in på Spelpaus.se och klickar i den tidsperiod du vill vara spärrad. Sedan bockar du för rutan där det står att du bekräftar att du vill stänga av dig själv från allt spel som kräver registrering hos ALLA spelbolag som har licens i Sverige. Sedan godkänner du din avstängning med BankID.

Surfa in på Spelpaus.se

Välj tidsperiod

Bekräfta att du vill bli spärrad

Godkänn avstängningen med ditt BankID

Finns det Spelpaus på utländska casinon?

Något du måste tänka på är att det inte finns Spelpaus på casino utan svensk licens, det är därför det också kallas för casino utan spelpaus i vissa sammanhang. Det finns dock ofta en möjlighet att ta en paus från ett utländskt online casino via en självexkludering som kan vara aktiv i alla från en månad till 6 månader. Ibland finns det också ett verktyg som kallas för time-out, där du blir spärrad en kortare tid såsom 24 timmar eller en vecka.

Vilka verktyg för ansvarsfullt spelande som finns tillgängliga på casino utan svensk licens är olika. Vissa sajter har väldigt många verktyg medan andra nästan inte har några alls.

Du kan dock alltid använda dig av oberoende spel blockeringsverktyg som fungerar på så vis att du laddar ner ett program på en eller flera enheter. Sedan kommer programmet att känna av vilka sajter du försöker gå in på. Om den sajten finns med i deras databas så kommer din tillgång att blockeras så att du inte kommer in på sidan. Några vanliga spel blockeringsverktyg du kan registrera dig på är:

Gamban

BetBlocker

GamBlock

Hur du kan få hjälp med ett spelberoende

Om du upplever att du är på väg in i eller redan hamnat i ett spelberoende så finns det alltid hjälp att få, kom ihåg det. För det första är det viktigt att du berättar om ditt problem för nära och kära så att de vet vad som pågår. Sedan finns det flera organisationer du kan vända dig till för att få stöd. En av dessa är Stödlinjen där både spelberoende och anhöriga kan få hjälp och stöd från professionella på området.

När du ska ta reda på om det är så att du kanske har ett spelmissbruk, eller ligger i riskzonen så finns detta test du kan göra som går ganska snabbt. Detta test hittar du också hos Stödlinjen.

Sedan finns det också åtgärder du kan ta för att inte hamna i en situation där spelandet har tagit över ditt liv. Det är exempelvis viktigt att du bara spelar på online casino för att det är underhållande och roligt, inte för att bli rik eller som någon form av inkomst. Du ska alltid sätta upp en tydlig budget för ditt spelande som du ska hålla dig till, oavsett vad som händer. Då riskerar du aldrig att spela för mer än du har råd att förlora. Budgeten är otroligt viktig. När du börjar jaga förluster från gårdagen, eller kanske bara från en timme sedan, ligger du risigt till och har förlorat meningen med spelandet - vilket ska vara en avkopplande och underhållande syssla.

Så, tänk på att:

Du spelar för att det är kul, inte för att bli rik

Sätt upp en tydlig budget

Håll dig till budgeten

Jaga aldrig förluster

Hur du registrerar dig på casino utan svensk licens

Registreringsprocessen på casino utan spelpaus och svensk licens är lite annorlunda från svenska casinon i och med att du inte kan använda BankID. Därför tar det lite längre tid, men är ändå avklarat ganska snabbt på de flesta sajter. Oftast är registreringen uppdelad i flera mindre steg, exempelvis 3 steg, och totalt sett brukar det inte ta mer än några minuter att registrera sig.

Ibland kan du behöva klicka på en länk som skickas till din e-post, för att verifiera spelkontot. I andra fall är det en kod som skickas via sms som du ska skriva in på skärmen för att komma vidare till att göra din första insättning på casinot. Ibland behöver du inte göra något alls utan kommer direkt till "deposit" där du väljer betalningsmetod och belopp.

Så här kan det exempelvis se ut:

Surfa in på ett casino utan spelpaus

Klicka på "Sign Up" eller motsvarande

Fyll i din e-post, mobilnummer och valuta

Välj användarnamn och lösenord

Fyll i namn, adress, födelsedata, kön

Välj betalningsmetod

Välj bonus

Fyll i belopp och godkänn

Börja spela!

Du kommer dock förr eller senare även att behöva verifiera din identitet för casinot eftersom det inte sker per automatik med BankID när du registrerar dig, som på svenska casinon. Vanligen sker detta i samband med att du vill göra ditt första uttag från casinot, men kan också bli aktuellt om du gör en väldigt stor insättning.

Betalningsmetoder på casino utan Spelpaus

På casinon utan spelpaus kan du inte använda betalningsmetoder som Trustly och Swish, men det finns däremot många andra smidiga och snabba alternativ. E-plånböcker är väldigt vanligt på utländska casinon, likaså betalkort och kryptovaluta.

Du måste dock vara medveten om att vissa metoder kan blockera din tillgång till välkomstbonusen. Ofta kan du inte använda exempelvis Skrill eller Neteller om du vill ha bonsuen som casinot erbjuder. Här följer nu en genomgång av några vanliga betalmetoder på casino utan svensk licens.

Betalkort

Visa, Mastercard och Maestro är tre betalkort som nästan alltid finns på casino utan svensk licens. Iallafall Visa och Mastercard. Detta är en betalningsmetod som nästan alla vuxna människor har tillgång till om man har ett bankkonto. Därför är det smidigt att använda den även på online casino. Insättningar går in direkt på spelkontot, men uttag kan ta några dagar.

Betalkort:

Visa

Mastercard

Maestro

E-plånböcker

E-plånböcker är något som är betydligt vanligare på casino utan svensk licens än på svenska casinon. Dessa är smidiga alternativ för snabba insättningar och uttag på online casino.

Däremot behöver du först skapa ett konto hos aktören du ska använda. Men det brukar inte ta så lång tid. Sedan flyttar du pengar från ditt Visa- eller Mastercard till din e-plånbok och använder den på casinot. En bra metod för dig som vill spela med en viss budget till exempel.

Uttag är ofta mycket snabba med en e-plånbok och i många fall kan du ha pengarna på kontot inom någon timme eller ännu kortare.

Vanliga e-plånböcker på casino utan spelpaus:

MiFinity

PayPal

eZeeWallet

Skrill

Neteller

Kryptovaluta

Kryptovaluta är en betalningsmetod du inte kan använda på svenska casinon, men som finns tillgänglig på casino utan svensk licens. Så om du känner att du har koll på det och vet hur du hanterar krypto så kan du dra en del fördelar av det på utländska spelsajter.

Både insättningar och uttag är snabba med krypto, men du måste vara medveten om att det är väldigt volatil valuta som kan skifta snabbt i värde upp eller ner. Vilket betyder att dina pengar kanske inte är värda lika mycket när det är dags för att göra ett uttag från casinot. Krypotvaluta anses vara en av de säkraste betalningsmetoderna för online casino eftersom transaktionerna aldrig går genom någon tredje part såsom en statlig bank.

Uttag och insättningar

Nästan alla insättningar på casino utan svensk licens går direkt in på spelkontot. I vissa fall kan det dröja en liten extra stund när det gäller kryptovaluta, innan blockkedjan godkänt transaktionen. Men annars brukar du kunna komma igång med spelandet direkt efter en insättning.

När det gäller uttag så är det viktigt att du är medveten om att casinot måste behandla uttaget innan det skickas vidare till betalningsleverantören. Det kan ta olika lång tid beroende på casino. Så den tiden får man räkna bort från själva uttagstiden hos betalningsmetoden.

Spelutvecklare och spel

Du behöver inte oroa dig för att du inte kommer ha tillgång till bra spel när du väljer att spela på casino utan svensk licens. Spelutbudet brukar nämligen vara betydligt större utomlands, och ibland finns det till och med spel från svenska utvecklare såsom NetEnt, Play´N GO och Yggdrasil med flera.

Det är inte ovanligt att det finns uppåt 5000 slots på ett casino utan spelpaus. Samtidigt kan du också spela vanliga bordsspel och ta del av ett Live Casino där du spelar med live dealers i en mer autentisk casino miljö.

Bonusar och kampanjer

En stor anledning till att många svenskar väljer just casino utan svensk licens är för att kunna göra sig till godo fler och större bonusar, eftersom dessa är väldigt begränsade på svenska spelsajter. Men här är det viktigt att du alltid läser igenom villkoren innan du tackar ja till något, så att du inte "köper grisen i säcken". Dessa bonusar kan vara förknippade med höga omsättningskrav som innebär att du är spärrad från att göra uttag på dina vinster innan du uppnått kravet.

På utländska casinon finns det nästan alltid ett saftigt välkomsterbjudande som minst. Det kan vara en insättningsbonus eller free spins, eller både och. Sedan finns det också ofta andra bonusar och kampanjer att ta del av, såsom reload bonusar, free spins och cashback. Om plattformen även har betting så är det inte ovanligt med speciella betting bonusar också.

VIP-program är även något som förekommer på många casinon utan spelpaus. Det innebär helt enkelt att du samlar på dig poäng för varje insättning du gör. Till slut kommer du upp i ett antal poäng som kvalificerar dig för att bli inbjuden till VIP-programmet där det finns olika nivåer att klättra på. På varje nivå får du olika bonusar och förmåner. Detta är något som är totalt förbjudet på svenska casinon.

Vanliga bonusar på utländska casinon:

Välkomstbonusar

Insättningsbonusar

Free spins

Reload bonusar

Cashback

Sportbonusar

VIP-bonusar

Kundsupport på casino utan Spelpaus - vad du kan förvänta dig

Kundsupporten på casino utan svensk licens är ofta väldigt bra, men du får ju vara beredd på att skriva på engelska med de som bemannar kundtjänsten. Ofta finns det både live chatt och en e-postadress du kan höra av dig till. Det är inte ovanligt att du får svar inom bara någon minut i livechatten.

Om ett casino inte har en livechatt kan det vara en god idé att ta en extra titt på om det verkar vara en seriös verksamhet. Det är nämligen väldigt ovanligt idag att inte kunna erbjuda den servicen på online casino - oavsett om det är i Sverige eller utomlands.

Fördelar och nackdelar med casino utan svensk licens