Agustina D´Apolito es Licenciada en Economía Empresarial. En la Argentina, su trayectoria laboral fue principalmente en multinacionales. "Mi primer trabajo fue en IBM para un proyecto para British Petroleum y luego en Coca Cola", cuenta a iProfesional. Sin embargo, cierto día se despertó en ella el "legado familiar" por la gastronomía (es nieta del fundador de Freddo) y decidió hacer un curso de Chef pastelera. Este es, según ella, el inicio de su historia.

"Me di cuenta que mi pasión era la cocina, estudié y arranqué un emprendimiento en Argentina que vendía viandas para empresas que querían darle el almuerzo a sus empleados, pero no tenían comedor en planta", recuerda.

"Luego, cuando mi padre falleció, decidí que quería tomar nuevos rumbos y fue mi madre la que me dio la oportunidad de comprarme un restaurante, hace ocho años", sigue. "Quería despegarme un poco de los negocios familiares y me vine a Miami porque desde chica siempre escuchaba que mi mama quería pasar su vejez ahí y eso me quedó grabado", relata.

Hace ocho años, abrieron las puertas de Tatore, un restaurante en honor a su abuelo. "Surgió como un lugar de encuentro de argentinos, familias enteras que principalmente los domingos, cautivados por la comida ítalo- argentina hecha como en casa se congregaban (y aún lo hacen) aquí. Todo lo hacemos nosotros y ese es nuestro mayor diferencial, la comida casera", enfatiza.

Según recuerda, los comienzos fueron sacrificados. "Un país distinto, gente con idiosincrasia diferente, pero con mucho esfuerzo logramos posicionar de a poco a Tatore. La barrera más complicada es la de la documentación para poder vivir acá y el armado del negocio: acá todo tiene su proceso para ser aprobado y lleva bastante tiempo, pero se logra. El país te brinda muchos beneficios como inversor, y si hacés las cosas correctamente te dan ganas de ir por más".

También es sabido que el mismísimo Lionel Messi pide delivery a su restaurante. Pero no es el único. Entre la lista de personalidades que han elegido pasar a probar sus platos figuran Lali Espósito, Pampita, la China Suárez, Jimena Barón, Paula Chávez, Gimena Accardi, Yanina Latorre, Claudia Albertario, Diego Torres y Santiago Maratea, entre otros.

El legado del abuelo

"Cuando empecé con esto mi abuelo, Salvador Guarracino, fue el primero en apoyarme y guiarme, siempre con palabras de aliento e insistiendo en la cultura del trabajo", comparte Agustina. "Salvador ‘Tatore’ Guarracino fue mi ejemplo a seguir, siempre luchando por mejorar y haciendo hincapié en que la calidad de los insumos debería ser de primer nivel", relata.

Su legado, los helados, fueron el caballito de batalla de este emprendimiento. Salvador fue uno de los fundadores de la heladería Freddo y si bien la vendió en 1999, "aprendimos a hacerlos mientras lo acompañábamos y hoy acá son un éxito", asegura la empresaria gastronómica.

Los próximos pasos de Tatore

Agustina desea que el crecimiento de la empresa sea con la apertura de varios locales operados por ellos mismos. "Lo que caracteriza a Tatore es la atención personalizada por sus dueños: cada comensal es un integrante de la gran familia Tatore". También está en sus planes abrir una cadena Tatore Dolce, más sencilla de replicar para poder franquiciar.

Según analiza D´Apolito, el mercado gastronómico en Miami hoy en día está en auge, con grandes marcas de todo el mundo que están abriendo o queriendo abrir sucursales aquí. "La ciudad dejó de ser un lugar de escala y se convirtió en un destino en sí mismo", afirma.

Sin embargo, aclara, "eso no quiere decir que a todos los locales gastronómicos les vaya a ir bien. De hecho, en este rubro con tanta competencia, se calcula que solo el 20% de los locales del rubro que abren llegan a los cinco años". Tatore es parte de este porcentaje.

A pesar de que la economía de Estados Unidos también vive ciertos vaivenes, la gastronómica se muestra muy orgullosa de todo lo que logró en el país. "Gracias a la valoración de nuestros clientes, somos una gran familia. Emigrar no es fácil, pero con ganas y esfuerzo se logra. Sacrifiqué mi gente, mis amigas, pero gané una estabilidad emocional y económica que en Argentina me fue muy difícil", concluye.