Al ex arquero paraguayo no le importó el reciente fallecimiento del veterano entrenador e hizo una publicación irrespetuosa en sus redes sociales

La muerte de César Luis Menotti, uno de los íconos más importantes del fútbol argentino hizo que múltiples personalidades del mundo de deporte dieron sus condolencias y lo recordaron pero una en epsecial, el ex arquero de Velez José Luis Félix Chilavert, hizo un posteo irrespetuoso que enojó a los seguidores.

El paraguayo, uno de los arqueros sudamericanos más reconocidos de la historia y quien tuvo cruces con el ex director técnico de la Selección Argentina, lanzó un mensaje desubicado.

"Los monos seguimos vivos y no tenemos hijos drogadictos. En la década del 90 los co….. a todos con Vélez", escribió en su cuenta oficial de X, haciendo referencia a su fallecimiento.

El enfrentamiento de Chila con el Flaco inició en 1998, cuando este último se desempeñaba como director técnico de Independiente y Chilavert defendía el arco de Vélez. "Viene primero Chilavert, después el mono y después el ser humano", había disparado Menotti en aquel entonces.

Chilavert responsabilizó a Menotti por no haber llegado a River en 1988, cuando el Flaco estaba al frente del Millonario: "Siempre fui realista y cuando pasan las situaciones es por algo. Si quieren saber por qué no jugué en River deberían preguntarle a Menotti. Por culpa de él no llegué a la institución".

El desubicada mensaje de Chilavert al enterarse del fallecimiento de César Luis Menotti

La contundente declaración de César Luis Menotti contra José Luis Chilavert que se volvió viral

El director de Selecciones Nacionales y ex entrenador campeón del Mundo en Argentina 1978, César Luis Menotti, falleció este domingo a los 85 años y el mundo del fútbol expresó su profundo dolor por su partida.

En medio de miles de mensajes manifestando la tristeza por la partida del ícono del fútbol argentino, se volvió viral su viejo cruce con el exarquero José Luis Chilavert, que incluye una frase que se volvió icónica.

Fue en 1998, cuando el por entonces DT de Independiente mantuvo un cruce mediático con el por entonces arquero de Vélez.

Consultado por la prensa, el entrenador, lanzó: "Lo que habría que hacer con Chilavert es pasearlo por los colegios y universidades del Mercosur, para que los chicos sepan cómo era el hombre hace 40 mil millones de años. Viene primero Chilavert, después del mono y después el ser humano...".

Si bien este tramo de la pelea es la más recordada, la cosa no quedó ahí, ya que luego el paraguayo chicaneó al entrenador acusándolo de no trabajar, mientras que el "Flaco" lo tildó de "gordo".

Y este domingo, tras confirmarse la triste noticia de su muerte, el fragmento volvió a ser viral.