"Estamos vivos de milagro": el video que muestra cómo quedó uno de los trenes que chocó

Un tren de la línea San Martín que iba con pasajeros desde Retiro hacia Pilar chocó con otra formación con material de trabajo, provocando su descarrilamiento. Fueron asistidas 60 personas, de las cuales 30 fueron derivadas a distintos hospitales. Los pasajeros filmaron cómo quedó la formación después del accidente.

"Nos hicimos mierda todos, no, amigo, estamos vivos de milagro", se escucha de fondo en el video grabado y subido a las redes sociales por uno de estos pasajeros.

En el inicio del video se ve a alguien en el piso, algunos asientos desplazados y sobre el final la persona que graba se asoma por una ventanilla y muestra el puente ferroviario, cercano a la estación Palermo.

El siniestro ocurrió esta mañana alrededor de las 10.30. Los Bomberos realizaron un triaje primario, y algunos pasajeros evacuaron la zona por sus propios medios, en tanto que quienes aducían algún dolor quedaron a resguardo.

Por su parte, la empresa Trenes Argentinos emitió un comunicado en el que informó que "una formación de la línea San Martín colisionó con una locomotora y un coche furgón vacío, a las 10.31, en el kilómetro 4,900 sobre el viaducto Palermo a la altura de la avenida Alcorta. Actualmente, personal de la empresa realiza las tareas para evacuar a las personas que se encuentran en la formación, los servicios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires asisten a los pasajeros. El servicio se encuentra interrumpido".

Debido al choque se produjo un derrame de combustible, lo que obligó a los equipos de rescate a neutralizar la sustancia para evitar incidentes mayores.

Una primera versión que luego fue descartada indicaba que el incidente fue consecuencia de un descarrilamiento. "Lo más probable es que haya sido al revés: el descarrilamiento de las formaciones se produjo después del choque", especuló un integrante del equipo de emergencia que estuvo en el lugar.

Gremio denuncia robos de cables en el sistema de señalización

El secretario general del gremio La Fraternidad, que agrupa a los conductores de trenes, Omar Maturano, aseguró que el choque que se produjo en la línea San Martín, en el barrio porteño de Palermo, se debió a que una locomotora que estaba detenida en la vía con un furgón vacío y que el conductor del otro tren avanzó porque tenía una notificación escrita que lo habilitaba a circular.

En ese marco, advirtió que desde hace 10 días vienen denunciando que el sistema de señalización de la línea no funciona porque se roban los cables, pero que no lo reparan por falta de repuestos.

"Había una locomotora detenida sola. Se le dio vía libre escrita al conductor que venía con pasajeros y chocaron. Hace 10 días que estamos trabajando así porque se roban los cables de señalamiento, venimos reclamando que los reparen pero no hay repuestos. Hay una degradación total de la empresa. No hay repuestos para señalamientos pero tampoco para los trenes", afirmó en declaraciones a Radio 10.

En ese sentido, explicó cómo es el sistema para los conductores de trenes cuando no funciona la señalización: "Tenés una autorización para que puedas ocupar la vía, una notificación. Vamos a suponer que estamos en Rosario. Entonces te dicen ‘de Rosario a Cañada de Gómez tenés vía libre’. Te dicen que no hay nada adelante. Tenés que ir con precaución, porque estás corriendo con una autorización. Tenés que ir con precaución porque no hay circuito. Un circuito te asegura que no hay nada adelante. Pero acá no hay circuito porque no hay cables. Vas con precaución porque si agarrás a esa locomotora parada a 80 kilómetros por hora, hacés un desastre. Si lo tomás a 30 o 40 kilómetros, no hacés un desastre