Choque de trenes en Palermo. ¿qué dice la ley Bases sobre Trenes Argentinos?

Desidia, desfinanciamiento, el robo de cables y la falta de inversiones, que habrían provocado el choque de trenes en Palermo allanó el camino al gobierno para avanzar en la concesión de Trenes Argentinos, una vez que el Congreso apruebe la ley Bases, que habilita al Poder Ejecutivo a optar por esa alternativa que forma parte del plan de ajuste que lleva adelante la gestión de Javier Milei.

Fueron varios los funcionarios del Gobierno que fortalecieron en los últimos días esa idea y se mostraron convencidos de que lo sucedido ratifica su postura de que el Estado no es un buen administrador y desligaron su responsabilidad por el accidente.

Es que, el choque de trenes que el viernes último dejó a más de 90 personas heridas cerca de la estación Palermo de la Línea San Martín generó reacciones en diferentes ámbitos y fortaleció así la idea del gobierno de Milei sobre la necesidad de abrirle la puerta al sector privado en determinadas empresas que hoy están en manos del Estado.

"La situación de los ferrocarriles es mala", sentenció el ministro del Interior, Guillermo Francos, al ratificar que "la necesidad de participación de capital y control privado es importante".

Francos insistió que "por el servicio que se presta, por cuestiones de seguridad, etc. Los argentinos tenemos que rever el estado de las vías y la señalización. Uno lo viene escuchando hace años, no es un tema nuevo".

Sin embargo, el ministro evitó profundizar en esa idea del Gobierno, al aclarar: "No puedo hablar específicamente sobre el tema porque no tengo la información. Hoy he estado en otros temas", aseveró.

El accidente ocurrido en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, abrió todo tipo de conjeturas en materia policial, judicial y, finalmente, política, que incluyó una ola de críticas a las autoridades de Transporte y al gobierno nacional en su conjunto, cuestionado por la oposición debido a "la política del ‘no hay plata’ y la desinversión" estatal.

¿Qué dice la ley Bases sobre Trenes Argentinos?

En esta nueva versión de la ley Bases, que ya se aprobó en Diputados y que se discute en el Senado, se habilita la venta de Aerolíneas Argentinas, la empresa aérea de bandera nacional, Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado e Intercargo SAU. En tanto, en el Anexo I se incluyó Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), el Correo Argentino, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE) que opera Trenes Argentinos, y Corredores Viales, con opción a ser concesionadas.

En conjunto, estas 11 empresas públicas sujetas a privatización o concesión emplean a casi 79.000 personas, según los últimos datos disponibles del INDEC a enero pasado. La que registra mayor cantidad de trabajadores es Trenes Argentinos (23.743), seguida del Correo Argentino (16.775); Aerolíneas Argentinas (11.892); AYSA (7.769), Belgrano Cargas (4.642); y Corredores Viales (4.300).

Esa empresa tiene a cargo las líneas urbanas de pasajeros Sarmiento, General Mitre, General San Martín, General Roca, Belgrano Sur, y de los servicios regionales y de larga distancia, incluído la línea internacional Posadas-Encarnación.

De todos modos, en el gobierno admiten que la situación no es nueva pero lo que los mantiene preocupados es la existencia de un informe de la Sindicatura General de la Nación, que les llegó hace semanas, que ya les había advertido con diferentes informes sobre la falta de controles y diversas fallas en el sistema, lo cual coloca a los funcionarios en una encrucijada.

Anexo I

Privatización

AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.

ENERGÍA ARGENTINA S.A.

RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA S.E.

INTERCARGO SAU

Privatización / Concesión

AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.

CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A.

BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A.

SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA S.E (SOFSE)

CORREDORES VIALES S.A

Para los sindicatos es responsabilidad del gobierno

En el sindicalismo, en tanto, consideraron que "no fue un accidente, se pudo haber prevenido", al criticar la política del gobierno nacional de no invertir en empresas estatales que, según dicen son deficitarias.

"Cárguenselo a la cuenta de Milei por la falta de inversiones", enfatizó el secretario general de la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, Rubén "Pollo" Sobrero, quien responsabilizó directamente al Gobierno por el accidente.

Para Sobrero, desde que asumió en el gobierno han parado todas las obras, tenemos locomotoras paradas, las vías que no se están reparando, se cortó todo el sistema de reparaciones".

En esa misma línea, el titular del gremio La Fraternidad, que nuclea a los maquinistas, Omar Maturano, reconoció que "se viene trabajando hace diez días sin señalamiento, debido a la degradación del ferrocarril y a la falta de seguridad, porque se roban los cables".

¿Qué opinan los especialistas?

Desde febrero pasado, antes de que se dicsuta la nueva ley de Bases, un grupo de expertos, investigadores, consultores, trabajadores y comunicadores relacionados con el ámbito del transporte y comunicaciones advirtieron que "es necesario evitar repetir errores cuyas consecuencias todavía paga la sociedad argentina en su conjunto".

En una carta, pidieron a los legisladores que tengan en cuenta los peligros asociados con el proyecto de privatización total del sistema ferroviario que está siendo debatido en el Congreso y afirmaron sobre el riesgo que implica la privatización de la infraestructura ferroviaria, tanto porque la falta de inversión pública podría agravar su deterioro, cerrando la lenta senda de recuperación iniciada tras la tragedia de Once, como porque existe la posibilidad de que las vías y estaciones pierdan su función y se conviertan en terrenos comerciales.

2021: un antecedente cercano

Las conclusiones de la investigación del accidente de 2021 permitieron detectar que el personal no recibía capacitaciones en el uso de la radio.

Además, en un relevamiento de campo, la JST detectó el faltante de postes kilométricos -que se utilizan para señalar la posición de un vehículo- y dificultades de visibilidad, ya que al transitar la curva cercana a la Señal 55 no se logra distinguir el tramo de vía contiguo al puente ferroviario.

La JST es un organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Economía , por lo que si bien puede efectuar investigaciones sobre accidentes e incidentes ocurridos en el transporte automotor, ferroviario, marítimo y aéreo, su objetivo no es buscar responsabilidades civiles y/o penales

Ante esa situación, el organismo difundió una serie de recomendaciones que incluía la realización de un proceso de capacitación para el personal del Puesto de Control de Trenes, así como a todo el personal interviniente en comunicaciones radiales.

Ahora habrá que esperar las conclusiones definitivas de la investigación, para determinar las verdaderas responsalidades en el accidente, que esta vez no registró por suerte víctimas fatales, si se quiere evitar que pueda repetirse, pero de si se quiere que esta tragedia no vuelva a ocurir, de determinarán las verdaderas responabilidades con penas de efectiva condena para que este tipo de tragedias se puedan evitar.