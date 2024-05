El fuerte cruce entre Cynthia García y Eduardo Feinmann por la pobreza: "Caradura"

La periodista se largó a llorar al aire al referirse a la situación del país, y Feinmann la acusó de no haber hecho lo mismo durante el gobierno anterior

Cynthia García se cruzó por redes sociales con su colega Eduardo Feinmann, luego de que la periodista llorara en vivo en C5N cuando hablaba de la pobreza en el país. El hecho también involucró un retuit de Javier Milei, a quien García también fustigó con un mensaje.

Todo comenzó durante una emisión del programa Duro de Domar, por C5N, donde la periodista se quebró al aire al referirse al ruido de la gente buscando comida en los tachos de basura.

El fuerte cruce entre Cynthia García y Eduardo Feinmann

El llanto de García se desencadenó luego de una anécdota que contó su compañero Pitu Salvatierra, en la época en la que vivía con su mamá y sus hermanos en la calle y pasaban hambre.

En ese momento, el conductor Pablo Duggan se dirigió a García: "Cuando habla Pitu nos callamos porque él lo vivió en carne propia. ¿Qué te pasa a vos, Cynthia?". "Me mata", dijo la panelista con la voz quebrada por el llanto. "No me siento autorizada a hablar. Lo que está ocurriendo es una catástrofe. De noche escucho los tachos de basura de gente buscando comida. Se escuchan de noche", dijo.

La reacción de la periodista se volvió viral y Feinmann la trató de "caradura", por no haber expresado la misma indignación en los años de gobierno de Alberto Fernández.

No sólo la fustigó en redes, también le dedicó unos minutos en su programa de televisión en LN+: "Arrancó la temporada de llanto en televisión, es muy impresionante. En los últimos 4 años no escuchó un puto de tacho de basura sonar, raro".

El mensaje de Eduardo Feinmann contra Cynthia García

En ese momento, nuevamente en las redes, García subió una de sus editoriales del año 2021, cuando cuestionaba el 40% de pobreza durante la gestión de Alberto Fernández.

Y Feinmann le redobló la apuesta: "¡Pero no lloraste ante esa catástrofe! No te vi llorar a moco tendido. ¿No sonaban los tachos?"

Y García respondió, también en las redes: "Sos un hombre grande Eduardo, un periodista hecho y derecho. Dale pa, no te hagas a vos mismo esto. No quedes tan expuesto. Abrazo".

El cruce de Cynthia García con Javier Milei

El reposteó de Javier Milei sobre una crítica al llanto de Cynthia García en C5N

La periodista también tuvo palabras para el presidente Javier Milei en redes. Es que el mandatario reposteó un mensaje en el que un usuario hacía alusión al llanto de García, que decía: "Psicópatas y cínicos. Destruyeron a un país y ahora se largan a llorar. Lo hubiesen parado a Massa cuando imprimió 3 bases monetarias para ganar las elecciones"

Ante esto, Cynthia García escribió: "Presidente, no se preocupe por mi llanto, no espero que pueda reconocer un momento de sensibilidad frente al hambre. Tampoco le voy a recordar quién soy y qué hice porque no importa y sus Rt solo refuerzan la política de crueldad y miseria planificada que lleva adelante".

Así, más allá del cruce de García con Feinmann, Javier Milei también sumó una nueva periodista a su lista de discusiones y chicanas mediante declaraciones o las redes sociales.