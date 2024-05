O que explica o crescimento do setor GameFi e onde estão as oportunidades de investimento

GameFi junta jogos online e finanças descentralizadas, introduzindo o conceito de Play-to-Earn, onde os usuários lucram com ativos digitais.

O setor de GameFi está em plena expansão. É possível que esse segmento da economia online atinja um valor de mercado maior que US$ 100 bilhões em quatro anos. Isso pode contribuir para o sucesso de outros setores, como DeFi e NFTs.

Valor do mercado global de GameFi. Fonte: Business Research Insights

Grande parte dos jogos que já existem no mercado proporciona recompensas para seus jogadores. Isso pode incluir pagamentos em forma de skins valiosas e muito desejadas.

Mas essas recompensas não possuem nenhum valor fora do jogo. Ou seja, não podem ser trocadas e estão no controle apenas dos servidores das plataformas.

Com o surgimento da indústria GameFi, os usuários têm a oportunidade de gerar lucro. Basta passar um tempo participando dos seus jogos preferidos.

Isso acontece por meio de mecanismos nos jogos, que pagam os participantes da plataforma por meio de criptomoedas.

Um exemplo de plataforma que tem chamado a atenção dos jogadores é o Mega Dice Token. Esse novo projeto tem ganhado destaque no mercado com seu modelo Play-to-Earn que promete gerar grandes retornos para os seus investidores.

>>> Visite Mega Dice Token <<<

Como funciona o modelo GameFi?

Com o modelo GameFi, os usuários podem receber recompensas de diversas maneiras. Isso inclui criptomoedas, ativos de jogo, fantasias e muito mais. Entretanto, cada projeto escolhe qual o tipo de token que os usuários podem ganhar ou fazer operações dentro da plataforma.

As previsões de crescimento do setor de GameFi começaram a surgir há poucos anos, e o setor só tende a crescer cada vez mais.

https://twitter.com/ExSportsToken/status/1517857320277102592

Grande parte dos projetos escolhe os NFTs como ativo de jogo. Esses tokens operam na blockchain. Com isso, existe a possibilidade de que eles sejam negociados no mercado.

Já em outras situações, os desenvolvedores oferecem a opção de conversão de um NFT. Assim, os participantes do projeto precisam converter seus ativos digitais antes de fazer as negociações e venda dos seus tokens.

É muito comum que alguns projetos ofereçam benefícios aos seus jogadores, que incluem recursos para aumentar ainda mais suas chances para ganhar recompensas.

Em outras plataformas, os desenvolvedores oferecem recompensas através de avatares. Ou mesmo com outros tipos de benefícios, mas que não possuem impacto nos ganhos. Servem apenas para a diversão.

Existem diversas plataformas com conteúdos que vão além de jogos. Tais como as plataformas de aprendizagem. Para ganhar as recompensas, os jogadores podem completar tarefas, participar de confrontos e muito mais.

Há jogos que também oferecem a oportunidade de renda passiva através de staking. Ou até mesmo fazendo empréstimos de seus ativos digitais para outros jogadores.

Modelo Play-to-Earn é o centro do recurso GameFi

Em meio ao recurso GameFi existe o modelo Play-to-Earn. Esse modelo se diferencia do conceito Pay-to-Play que é muito utilizado nos jogos tradicionais. Para participar de jogos Pay-to-Play, os usuários devem primeiro fazer investimentos. Só então podem começar a jogar.

É muito comum que os jogos tradicionais não ofereçam grandes recompensas para seus jogadores. Tampouco retornos financeiros. Já nos projetos com modalidade Play-to-Earn, os usuários possuem total controle sobre seus tokens e oportunidades de receber grandes retornos.

É importante lembrar que todas as plataformas GameFi podem usar a tecnologia da blockchain. Com isso, os usuários devem possuir total controle sobre seus tokens.

Isso enfatiza ainda mais a importância de conhecer o projeto em qual está participando. Isso é importante para manter a segurança dos seus recursos antes de fazer qualquer tipo de investimento.

Um fator que também deve ser levado em consideração é que alguns projetos GameFi oferecem a oportunidade de recompensas sem nenhum custo. Mas, algumas plataformas exigem a realização de compras de NFTs ou criptomoedas para poder participar.

Se o jogo que você se interessou está exigindo que você deposite grandes valores para operar a plataforma, fique atento para não perder todo o seu investimento.

Mega Dice Token pode gerar retornos para seus usuários

O Mega Dice Token é uma das plataformas GameFi e Play-to-Earn que mais tem se destacado no mercado. O novo projeto está em fase de pré-venda. Tem ganhado muita popularidade nos últimos dias.

A fase da pré-venda do projeto está promovendo o seu token nativo e utilitário, o DICE. Agora, a plataforma conta com mais de 10.000 jogadores ativos.

Além disso, mais de US$ 50 milhões de tokens DICE já foram destinados a staking no projeto. Isso indica o crescimento de Mega Dice Token.

O sucesso do projeto já está evidente. Isso porque o token conseguiu arrecadar mais de US$ 15,7 milhões de investimento. Os investidores interessados em participar podem comprar o token DICE por US$ 0,075.

Os traders que participarem da pré-venda do projeto poderão receber grandes retornos. Isso porque é necessário fazer um investimento relativamente baixo, o que aumenta as chances de lucros.

O Mega Dice está se tornando o líder do mercado no setor. Conforme esse mercado cresce a cada dia, o Mega Dice Token poderia conseguir aumentar ainda mais seu valor de mercado. Com isso, o token tem chances de oferecer retorno cada vez maiores.

Com a possibilidade de grandes lucros e uma pré-venda de sucesso, os investidores estão animados para fazer parte do projeto. Isso torna o Mega Dice Token uma das melhores criptomoedas para investir este ano.

>>> Visite Mega Dice Token <<<