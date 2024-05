El presidente Javier Milei presentó este miércoles su nuevo libro en el Luna Park, en un evento masivo y al que asistieron diferentes referentes del Gabinete. Sobre el escenario y vistiendo un traje negro, el mandatario que cantó una canción de la banda de rock La Renga, lanzó dardos contra el kirchnerismo y hasta bromeó sobre la crisis diplomática que se generó con el gobierno español.

Durante la de presentación, el economista José Luis Espert le preguntó en qué lugar quiere poner a la Argentina. El mandatario respondió: "Apuntamos a hacer el país con mayor libertad económica en el mundo. Ahora empezó a entrar en las andadas Irlanda, pero de ser el país más miserable en 35 años pasó a tener PBI per cápita mayor que Estados Unidos", ejemplificó.

"Cuando uno revisa la experiencia empírica, aquellos países que son más libres tienen un PBI per cápita más grande, menos pobres, menos indigentes. La cantidad de años de vida es más larga, y son sociedades que viven muchísimo mejor. Y el tema de la distribución del ingreso no representa un problema", destacó el Jefe de Estado.

"La idea es convertirnos en una potencia", recalcó, para luego agregar: "Al doctor Sturzenegger y a mí las cosas a medias no nos gustan. Vamos a hacer 4.000 reformas estructurales y, cuando terminemos estas, van 3.000 más".

Durante el mano a mano, Javier Milei le reconoció a Espert haber sigo "el punto de giro", para el inicio de la "revolución libertaria" y la difusión de las ideas de la libertad a nivel nacional: "Cuando aparece el punto de giro no se puede parar. Y ese fuiste vos en 2019″, dijo.

Javier Milei y sus dardos contra el kirchnerismo

Durante la presentación, Milei lanzó una ironía sobre su fallido intento de presentar su nueva obra en la Feria del Libro y aseguró que les mandaba "un saludo", ya que sin ellos no hubiera existido el evento en el Luna Park, al que denominó "fiesta".

"Gracias kirchneristas", disparó Milei, luego del cruce con las autoridades de la Feria y que se frustrara su presentación.

En otro tramo de su discurso, criticó a Cristina Kirchner; cuando el público comenzó a cantar en contra de la exvicepresidenta y pedir que fuera presa, Milei les respondió: "¿Ya tengo suficientes problemas, no? No me hagan repetirlo, porque si no, van a decir que me meto en la independencia de poderes".

En paralelo, lanzó dardos contra un modelo de Estado intervencionista y dijo que "el problema no es la gente, el problema son los políticos".

"Los únicos monopolios que son malos son aquellos en los que el monarca o señor feudal le daba a una empresa la potestad de vender tal producto en tal lugar. El monopolio es malo cuando el Estado está en el medio, porque si no se cumplía eso, le caía con todo el peso del Estado", agregó.

"Mi reflexión, que obviamente le va a parecer a alguien un poquito extrema, como todo lo que hago, es que los fallos de mercado no existen. Si ustedes consideran que hay un fallo de mercado, lo primero que sugiero es que revisen que no haya intervención del Estado, porque si está la intervención del Estado el problema no es del mercado, el problema son los políticos", aseguró.

Javier Milei presentó su libro ante un Luna Park lleno

La humorada de Javier Milei sobre la crisis con España

Durante la noche, los militantes no ahorraron cánticos contra Pedro Sánchez, presidente de España, a raíz de la crisis diplomática bilateral. La respuesta de Milei fue una humorada: "Che, pará que Mondino me va a pedir horas extras".

En la primera fila del evento estuvieron la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la vicepresidenta Victoria Villarruel; los ministros del Interior, Guillermo Francos; de Economía, Luis "Toto" Caputo; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

También se ubicó en ese lugar principal la actriz Amalia "Yuyito" González; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los diputados Hernán Lombardi, Diego Santilli y Alberto Benegas Lynch; el jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, y los influencers libertarios Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, entre otros.