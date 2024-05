El rugbier Máximo Thomsen, condenado por el crimen de Fernando Báez Sosa, contó, durante la segunda parte de la entrevista con el programa Telenoche, que en el momento posterior a la pelea en Villa Gesell "sólo quería ir a comer y a dormir".

Por otro lado, afirmó que reza "todas las noches" para que la víctima "tenga paz" y a los padres del joven asesinado les pidió "perdón, perdón y perdón".

"Yo siempre quise pedir perdón, pero también sé que el perdón no es suficiente porque uno puede decir ´me está diciendo perdón´, pero no puedo recuperar nada de lo que pasó. Ojalá pudiese recuperar eso que pasó. Lo único que tengo para decir es ´perdón, perdón y perdón y que ojalá descanse en paz y pueda encontrar paz en su corazón´", sostuvo el oriundo de Zárate.

Thomsen agregó: "No pido que me perdonen, porque sé que si yo estuviese del otro lado, capaz que pensaría igual que ellos, pero sólo que sepan que lo que dicen que pasó no es así, es distinto".

Al ser consultado sobre si solía pensar en Fernando Báez Sosa, el joven, preso en el penal de Melchor Romero, respondió: "Rezo todas las noches porque tenga paz".

También se refirió a las imágenes que registraron las cámaras de seguridad del local de Mc Donald´s al que concurrió con Lucas Pertossi tras la pelea en la que mataron a Báez Sosa: "Yo sólo quería ir a comer y acostarme a dormir".

En ese sentido, explicó que la noche fue habitual para el grupo de rugbiers: "Salí, hubo un problema, una pelea, volvimos, y nos fuimos a comer para después acostarnos a dormir y empezar otro día".

Crimen de Fernando Báez Sosa: para Máximo Thompen, "el encierro es horrible"

Por otra parte, Thomsen habló sobre su vida en la cárcel: "Extraño a mi familia, mis amigos, poder hacer las cosas que me gustan, trabajar con mi papá. Él siempre me manda ´te necesito´ y mi mamá también. Extraño mucho".

"El encierro es horrible. Lo único que te da cierta fuerza para poder sobrellevar todo lo feo es que tenemos visitas una vez a la semana y es lo que más esperamos nosotros", comentó.

Respecto a la convivencia con el resto de los integrantes del grupo condenado por el asesinato de Báez Sosa, indicó: "Tenemos nuestras diferencias, pero seguimos siendo amigos".

Esta fue la primera vez que Thomsen habló ante los medios del crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en la puerta del boliche Le Brique de Villa Gesell, por el que cumple una condena de prisión perpetua.

Thomsen culpó a sus compañeros por el asesinato de Fernando Báez Sosa

En la primera parte, el joven culpó a sus compañeros y contó cómo fue la noche en que murió Fernando producto de una golpiza de un grupo de rugbiers.

"Es algo que quiero contar hace cuatro años, no necesito mucha preparación para hacerlo", fue su primera frase en el arranque de la entrevista y aseguró que era un "grupo ocasional" con el que se fue de vacaciones, que no eran sus amigos. También explicó que las peleas en Zárate, fuera de los boliches, era algo común y que se había normalizado.

Thomsen relató que no vio cómo comenzó el conflicto, pero que uno de sus amigos corrió hacia una ronda de ocho personas y "me metí". Luego, asegura que se enteró que "Fernando estaba haciendo burlas".

Según el imputado, "Enzo (Comelli) le pegó la primera piña a Fernando porque le había pegado a Matías (Benicelli). Yo sentí que me habían pegado una piña en el mentón y empecé a tirar patadas al aire. Después me enteré que le había pegado a Fernando, es algo que pasó, no me voy a esconder".

Y agregó: "Nunca lo agarré de los pelos, yo solo tiré patadas. No tenía noción de lo que estaba haciendo". Para después desligarse del patadón en la cabeza de Fernando: "Yo no fui. Fue Ciro (Pertsossi), y se comprobó que esa patada no llegó nunca".

Además Thomsen buscó desligarse de la culpa de no haber hablado antes: "Después me enteré que yo sí le había pegado a Fernando. Es algo que pasó y no me voy a esconder. Siempre quise contarlo, pero no me dieron la oportunidad. Me decían que no porque era contraproducente y podría ser usado en mi contra. Yo quería contar que había sido partícipe, pero no tenía intención de que pasara eso".