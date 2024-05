Las trabajadoras con licencia por maternidad, tanto las que actualmente se encuentran en licencia como aquellas que la gozaron en los últimos meses y tienen un empleo registrado, recibirán antes del 28 de junio el primer medio aguinaldo del año. Este pago, conocido como aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC), equivale al 50% del sueldo más alto recibido en el primer semestre del año hasta el inicio de la licencia.

Para ejemplificar, una trabajadora que comenzó a trabajar el 1 de enero y se tomó 90 días de licencia por maternidad recibirá en junio un aguinaldo calculado a partir de su mejor sueldo neto. El monto del SAC se determina dividiendo su mejor sueldo neto por 12 y multiplicándolo por tres, considerando los meses trabajados antes de la licencia.

El aguinaldo es un derecho laboral en Argentina que otorga a los trabajadores un salario extra pagado en dos partes: en junio y en diciembre. La asignación por maternidad, por su parte, se abona durante los 90 días de licencia y corresponde al salario que percibía la trabajadora antes de tomar la licencia.

Este monto es pagado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y no por el empleador. Al tratarse de una prestación social, no puede ser embargada, no paga impuestos y no se computa para el cálculo del aguinaldo o de cualquier indemnización. Durante la licencia por maternidad, la trabajadora interrumpe su prestación de servicios, y la remuneración pasa a ser otorgada por el Estado. Dado que este periodo no se considera servicio activo, no se incluye en el cálculo del aguinaldo. Por lo tanto, el SAC se calcula de forma proporcional al tiempo trabajado por la empleada.

Cómo se calcula el aguinaldo para trabajadoras con menos de un año de antigüedad

Para las trabajadoras que no han superado un año de antigüedad, el cálculo del SAC se realiza en función de los meses trabajados. Existen dos fórmulas para realizar este cálculo:

Dividir el mejor sueldo a la mitad, volver a dividir ese monto por seis y multiplicar el resultado por los meses trabajados. Multiplicar los meses trabajados por la mitad del mejor sueldo mensual y dividir ese resultado por seis.

El pago del medio aguinaldo es proporcional al tiempo trabajado durante el semestre. En los casos donde no se ha trabajado el período completo, se deben sumar las horas extras o las comisiones al salario del mes en el que fueron abonadas, para calcular la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto.

Según lo establece la ley, la asignación por maternidad se paga a través de la ANSES durante los 90 días que dura la licencia pedida

La asignación por maternidad es una prestación social que cubre los 90 días de licencia de las trabajadoras y equivale al salario que percibían antes de tomar la licencia. Este beneficio es administrado y pagado por la ANSES, y no se incluye en el cálculo del SAC. Durante el período de licencia, la trabajadora no presta servicios a su empleador y su remuneración es cubierta por el Estado. Este monto no puede ser embargado ni está sujeto a impuestos, y no se considera para el cálculo del aguinaldo ni de indemnizaciones.

La normativa argentina establece que la asignación por maternidad debe asegurar que la trabajadora reciba una compensación económica equivalente a su salario habitual, garantizando su estabilidad financiera durante el período de licencia. Además, la legislación protege a las trabajadoras asegurando que este beneficio no se vea afectado por embargos o impuestos.

Aguinaldo: cuál es el impacto de la licencia por maternidad en el cálculo del SAC

La licencia por maternidad implica que la trabajadora no presta servicios durante los 90 días que abarca la licencia. Por lo tanto, la remuneración de este período, que es pagada por la ANSES, no se considera servicio activo y no se incluye en el cálculo del SAC. Esto significa que el aguinaldo se determina de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado por la empleada durante el semestre.

Para calcular el SAC en estos casos, se toma el mejor sueldo neto recibido por la trabajadora antes de la licencia, se divide por 12 y se multiplica por el número de meses trabajados antes de la licencia. Este cálculo asegura que el aguinaldo refleje de manera justa el tiempo trabajado por la empleada.

El pago del aguinaldo es un derecho fundamental para las trabajadoras en Argentina, garantizando un ingreso adicional significativo en dos momentos clave del año: junio y diciembre. La asignación por maternidad, administrada por la ANSES, proporciona una compensación económica crucial durante los 90 días de licencia, asegurando la estabilidad financiera de las trabajadoras durante este período.

Es importante que las trabajadoras conozcan sus derechos y comprendan cómo se calcula el aguinaldo en casos de licencia por maternidad, especialmente para aquellas con menos de un año de antigüedad. Las fórmulas proporcionadas permiten calcular el SAC de manera proporcional al tiempo trabajado, asegurando que todas las trabajadoras reciban la compensación justa por su labor durante el semestre.

La protección que brinda la asignación por maternidad, al ser una prestación social no embargable y exenta de impuestos, refuerza el compromiso del Estado argentino de apoyar a las trabajadoras durante un período crucial en sus vidas. Esta medida asegura que las trabajadoras puedan disfrutar de su licencia por maternidad sin preocupaciones financieras adicionales, enfocándose en su bienestar y el de sus recién nacidos.