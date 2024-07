Los ciberdelincuentes siguen mejorando sus técnicas de estafa, usando facturas electrónicas falsas para engañar a sus víctimas y obtener información personal valiosa. Aunque este truco no es nuevo, fue actualizado para parecer más convincente.

Se trata de correos electrónicos o mensajes de texto que envían los estafadores imitando comunicaciones oficiales de empresas reconocidas, y así buscando que el receptor baje la guardia y actúe impulsivamente.

"Se acreditó un pago en tu cuenta de Mercado Pago" es uno de los anzuelos más comunes que utilizan. Estos mensajes incluyen un archivo adjunto o un enlace para supuestamente ver los detalles de la transacción. Sin embargo, al abrir estos archivos o hacer clic en los enlaces, el usuario expone su dispositivo a software malicioso.

Mercado Pago, en el centro de una nueva ola de estafas

Los especialistas remarcan la trampa dentro de la trampa que encierran este tipo de ardides. "No es únicamente el llamado a la acción (hacer click en la factura falsa). Te dicen que recibiste plata o que ya tomaron el pago de tu suscripción a algo, por ejemplo. Eso, que la víctima no conoce o no tiene en sus planes, es un impulso que lleva a buscar más información", explica a iProUP Enrique Dutra, también especialista en ciberdelitos.

Por su parte, Segundo Carranza, otro experto en el tema, señala el peligro real en la información que los atacantes pueden obtener: "Es importante recordar que la información personal obtenida por este tipo de malware puede ser utilizada para diversos fines delictivos, como el robo de identidad, fraude financiero o incluso el chantaje. Por lo tanto, es crucial tomar las medidas preventivas necesarias para protegerse de estas estafas".

La defensa contra estas amenazas requiere una combinación de precaución y sentido común. Los expertos recomiendan verificar siempre la autenticidad de los correos electrónicos antes de hacer clic en enlaces o descargar archivos.

En caso de duda, lo mejor es contactar directamente con la empresa a través de sus canales oficiales. Además, es crucial mantener actualizados los sistemas de seguridad de los dispositivos y estar al tanto de las últimas técnicas de fraude.

La educación en seguridad digital se ha vuelto una necesidad en un mundo donde las amenazas evolucionan constantemente. Esta nueva ola de estafas nos recuerda que en el mundo digital, la precaución nunca está de más. Al estar informados y atentos, los usuarios pueden protegerse mejor contra estos engaños cada vez más elaborados.

Recomendaciones para no caer en una estafa