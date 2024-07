Lanzan campaña contra el cáncer de cabeza y cuello en la cancha de Independiente

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, que se conmemora el 27 de julio, LALCEC (Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer), con el acompañamiento del Club Atlético Independiente y Merck, está llevando adelante una innovadora iniciativa de concientización sobre esta enfermedad. La misma incluye una activación en la cancha del Rojo durante el partido que se jugó contra Barracas Central el martes 23 de julio. Asimismo, en todos los demás partidos de la séptima fecha del torneo ‘Liga Profesional 2024’ de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) los equipos se tomaron la foto inicial con un cartel con la leyenda ‘Dejá todo en la cancha, menos tu salud’.

En el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, a la salida de ambos equipos por el túnel habitual, se instaló una extensión de la manga con lona con imágenes e impresiones del slogan de la campaña ‘Tu garganta roja, solo por pasión. Aprendé cómo cuidarte – Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello’.

"El objetivo de esta propuesta es crear conciencia sobre la importancia de estar atentos a cualquier cambio en la boca o en la voz, para acudir a la consulta médica. Es muy posible que el signo o síntoma corresponda a cualquier otra condición y no a un tumor, pero si así fuese, la detección a tiempo nos permite llevar adelante un tratamiento temprano con mucho mejor pronóstico", afirmó el Dr. Carlos Silva, médico oncólogo, Coordinador Médico y co-coordinador Psicosocial de LALCEC.

"Cuando se habla de tumores de la cabeza y el cuello se incluyen todos aquellos que se desarrollan en la cavidad oral, la faringe o la laringe, o sea, todo lo que se conoce como vía aérea digestiva superior, y también la fosa nasal y las glándulas salivales. Se incluye también a los de tiroides, pero no a los tumores cerebrales, que pertenecen a la neurooncología", informó el Dr. Marcos David Pereira, médico oncólogo y radioterapeuta, Integrante de la Unidad Funcional de Tumores de Cabeza y Cuello del Instituto de Oncología ‘Ángel H. Roffo (UBA)’.

Cáncer de cabeza y cuello: cada año se diagnostican en el mundo cerca de 560.000 nuevo casos

Tomando todos los tumores que se manifiestan en la boca, laringe o faringe, cada año se diagnostican en el mundo cerca de 560.000 nuevo casos, mientras que se estima que mueren anualmente en nuestro país por esta causa más de mil personas, lo que equivale a un promedio de casi 3 casos por día.

Entre los principales factores de riesgo para desarrollar algún tumor de cabeza y cuello se encuentran: ser o haber sido fumador; ingerir alcohol en forma sistemática y excesiva; la combinación de ambas conductas; la exposición prolongada y sin protección al sol; la infección por el virus del papiloma humano (VPH); una higiene bucal deficiente; dieta y nutrición deficientes; y un sistema inmunológico debilitado. También existen algunos factores ‘no modificables’ como ser varón (la prevalencia es superior en el sexo masculino) y ser mayor de 45 años.

‘Tu garganta roja, solo por pasión’: la nueva campaña contra el cáncer de cabeza y cuello

Los síntomas a los que se debe prestar atención y motivan la consulta médica son la presencia de un bulto en el cuello, manchas blancas, rojas o marrones en la boca o garganta, úlceras o ‘llagas’ en la boca o garganta que no desaparecen, cambio o ronquera en la voz, retraso en la cicatrización después de una extracción dental o hemorragias sin causa, endurecimiento o hinchazón indoloros, dificultad al masticar o tragar y dolor de lengua o mandíbula que se irradia al oído y dolor o zumbido en los oídos o dificultad para oír.

"A partir de la mayoría de estos síntomas, la campaña de LALCEC apela a cuidar la garganta y que esta se ponga roja solo por la pasión futbolera, pero no por una lesión tumoral. Y fomenta la realización de una consulta médica ante la presencia de cualquiera de estas señales", consignó el Dr. Silva.

"Es muy importante prestar atención a estos síntomas, porque en estos tumores, tanto en Argentina como en cualquier lugar del mundo, existe una demora muy grande entre la aparición del primer síntoma y el inicio del tratamiento. En general las personas dicen ‘estoy disfónico, ya se me va a pasar’ o ‘tengo una lesión en la boca, ya se me va a curar’, y esa es la causa de una primera demora, porque en realidad la gente no piensa que pueda crecer un tumor en esas zonas y demora en consultar. En ocasiones, también se da una segunda demora, entre la consulta y el diagnóstico, porque a veces en el ambiente médico falta conciencia sobre los tumores de cabeza y cuello", consignó el Dr. Pereira, quien también se desempeña en el Instituto Roffo como Jefe del Departamento de Docencia e Investigación.

"Llamativamente, en la formación profesional, el sector de los tumores de la cabeza y cuello es una zona que no le pertenece a nadie. De hecho, los oncólogos tenemos mucha derivación temprana de los odontólogos, que están acostumbrados a mirar la boca y suelen ser los primeros en descubrir esas lesiones, que a veces no son tan claras", insistió.

En cuanto al tratamiento, dependerá del momento del diagnóstico: cuanto más temprano, mejor será el pronóstico y mayores las chances de curación. "En líneas generales es un grupo de tumores locorregionales, que significa que no suelen migrar a otras zonas, salvo al cuello o a los ganglios del cuello. Esto permite contar con mayores posibilidades de curación, pero siempre dependiendo de la etapa de la enfermedad en la que se inicie el tratamiento", completó el Dr. Silva. "Las principales opciones son la cirugía y la radioterapia. En algunos casos, sumando alguna medicación a la radioterapia para que el tumor sea más sensible a los rayos. Para los cuadros más avanzados, que afortunadamente son una porción relativamente pequeña respecto del total, contamos con opciones sistémicas como la quimioterapia, las terapias dirigidas y la inmunoterapia", apuntó el Dr. Pereira.

"Si el tumor está avanzado y requiere una cirugía muy grande, se corre riesgo de que el paciente pierda alguna función o deba agregar radioterapia en áreas más extensas, que se asocian a más efectos adversos. Por ello es central el tema del diagnóstico precoz. Nuestro objetivo siempre es tratar de curar a los pacientes, pero también que conserven una buena calidad de vida", concluyó el Dr. Silva.

Sobre la Campaña

https://www.lalcec.org.ar/cancerdecabezaycuello | Ig: lalcecargentina | Fb: LALCECARGENTINA